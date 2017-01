Radiohead y Beyoncé, en Coachella 2017

También Kendrick Lamar encabeza el cartel del festival

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- El festival de Coachella dio a conocer su cartel oficial para la edición 2017, que encabezarán Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar.

La edición de este año se realizará en Indio, California los fines de semana del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril.

Además participarán Lorde, New Order, Two Door Cinema Club y The XX, entre otras decenas de bandas y músicos.

El año pasado el festival fue encabezado por Guns N’ Roses y LCD Soundsystem.

La cantante Courtney Love fue expulsada de una fiesta del festival.