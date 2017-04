HLS es considerado el villano del año en Léon

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- Vecinos de la colonia Las Arboledas este sábado incineraron una figura del presidente municipal, Héctor López Santillana, como parte de la tradicional Quema de Judas que se celebra en las postrimerías de la Semana Mayor.

“¡Pues es que no ha hecho nada este señor!”, exclamaba una mujer que participó en la quema, aunque enseguida pidió: “Nomás no vaya a poner mi nombre, porque en una de esas me viene a reclamar”.

La veintena de colonos se reunió en el cruce de las calles Encino y Olmo para atestiguar la quema del personaje al que consideran el villano de este año en León, mientras otros más observaban desde las azoteas y ventanas de sus casas.

La figura, rematada con una fotografía del alcalde panista, en el pecho lucía –a manera de banda presidencial— la consigna: “Jodió Al Pueblo”.

Tras unos minutos, la efigie de cartón cayó al suelo envuelta en llamas y enseguida los vecinos acercaron una veladora y un florero.