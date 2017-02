El plan para un museo y estacionamiento, se centra en la vocación original de la ciudad

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Con el fin de relacionar la ciudad con su origen minero, la empresa Desarrollo de Ingeniería Subterránea presentó al Municipio un proyecto de estacionamiento, museo y centro comercial subterráneo, a construirse bajo el Cerro de San Miguel.

“La gente de otros estados ubica a Guanajuato por las momias, pero el 98% no sabe que Guanajuato es minero”, explico Estela Parkman, responsable del proyecto.

Detalló que el museo sería interactivo, el primero en su tipo en la capital. Contaría con tres salas temáticas: orígenes de Guanajuato, minería, y leyendas de la ciudad.

Excavación segura

En entrevista con Correo, Estela Parkman Cuéllar y Raúl Martínez Ríos, el otro dueño de Desarrollos de Ingeniería Subterránea, aclararon que la obra no será un huecote abajo del cerro de San Miguel, como mucha gente cree, sino que serán diferentes túneles, con muros del propio cerro que servirán como soporte, Raúl Martínez agregó: “La gente cree que se va a hacer un gran agujerote. No, serán túneles paralelos y entre túnel y túnel habrá seis metros de roca”.

Recordó que el conglomerado rojo, característico de las montañas de Guanajuato, se utilizó en la edificación de las presas de la ciudad y en casas, desde hace siglos. “La teoría de que se desmorona es falsa”.

Añadió que los techos de los túneles se reforzarán con anclajes y malla, quedarán ‘forrados’.

El constructor admitió que habrá explosiones para abrir los frentes de trabajo, pero de bajo impacto. Incluso se instalarán sismógrafos para medir las vibraciones y controlarlas si se exceden. Indico que utilizarán iniciadores zdrifter muy precisos, que no producen vibraciones.

“Nosotros tenemos trabajo en esos túneles, tienen más de 20 años, 30 años y no se les ha hecho un solo mantenimiento y no ha habido in uno solo caído. Esa es una zona donde ya hemos trabajado”, apuntó Raúl Martínez.

Los accesos

Estela Parkman explicó los límites y entradas del proyecto. En un extremo, serían el túnel de El Cantador- San Diego; la entrada se ubicaría a la mitad del túnel La Galereña: El Barretero, que viene de Pozuelos y sale a Embajadoras, y donde el acceso al estacionamiento del complejo subterráneo se situará en el ramal interno. También conectará con el túnel Minero, que viene de Belauzarán y sale detrás del Teatro Juárez.

Del museo saldrán dos elevadores que conducirán a El Pípila, aprovechando los tiros de mina.

Experiencia en la ciudad

Parkman Cuéllar refirió que su empresa tiene “toda la experiencia en esa zona”, pues anteriormente construyeron otros túneles.

Uno de ellos, el que va de Los Ángeles a San Diego, y el tramo que baja a la Subterránea; también el que conecta Paseo de la Presa con el acceso Diego Rivera, y un ramal del túnel Ponciano Aguilar.

Destacó que este proyecto es 100% guanajuatense, pues la constructora que lo elaboró y llevará a cabo, el capital de los inversionistas, así como quienes lo ejecutarán, especializados en trabajo minero, son guanajuatenses.

Enfatizó que los involucrados “no son políticos, no participan ni en el gobierno municipal, ni en el estatal, ni en el federal. No tenemos ningún color que defender. No es una obra política”.