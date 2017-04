Provoca incertidumbre cambio de titular en SSC

Preocupa a líderes empresariales que se incremente la inseguridad en Irapuato

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Empresarios de Irapuato pidieron certeza en el cambio anunciado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la salida de José de Jesús Félix Servín, al considerar que un relevo más provoca incertidumbre ante la inseguridad que se vive a nivel local, principalmente asaltos a transeúntes y robos en comercios y casa-habitación.

“La verdad es que vivimos con miedo”, señaló el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Gerardo Padilla Fuerte, quien agregó que ‘cortar una cabeza’ no soluciona esta situación de inseguridad pues el problema debe atenderse de fondo, comenzando con el déficit de policías.

“El principal problema de Irapuato es la inseguridad, desde el ciudadano común hasta el empresario, el político, hemos sido víctimas de robos, mientras el cambio sea para bien estamos a favor, sin embargo, sabemos que una persona no puede hacer un cambio, se deben tener estrategias a largo plazo, un solo movimiento de una persona no es suficiente, lo que necesitamos son más policías, mientras no tengamos mayor presencia policíaca, los robos van a continuar”, consideró Padilla Fuerte.

Mientras que el vicepresidente de Coparmex, Francisco de Alba Varela, consideró que los cambios no son malos, aunque el nombrar a un encargado de despacho hace pensar que viene un cambio más en la cabeza de esta Secretaría, por lo que exigen más certeza.

“Lo que no me gusta es que no se nombre de inmediato al nuevo titular, nos hace pensar que viene un cambio más, y esperamos un poco más de certeza”.

Dijo no conocer bien el desempeño de Samuel Ugalde García, quien queda como encargado, pero confió en el desempeño.

A redoblar esfuerzos

Tras ser nombrado encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el subsecretario Samuel Ugalde García señaló que los esfuerzos seguirán encaminados al combate de delitos patrimoniales.

Dijo además ser institucional y que estará al frente de esta secretaría hasta que el presidente municipal Ricardo Ortiz así lo determine.