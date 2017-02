Como representante de los beneficiarios del programa de apoyo a los trabajadores del CICEG, Francisco Fernández dio un pequeño discurso a favor de mejores condiciones laborales para los trabajadores

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Con un discurso que no duró ni dos minutos, Francisco Fernández se ganó los aplausos que sus compañeros del presídium no habían logrado ni con 20 minutos al micrófono.

Él no portaba corbata, era el único que no vestía de traje, estaba ahí como representante de los beneficiarios del programa de apoyo a los trabajadores para el transporte público que impulsó la CICEG (Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato) y alzó la voz educadamente para decir a nombre de la clase trabajadora, que más que una tarjeta Pagobús, los obreros necesitan seguridad, mayores prestaciones y un mejor servicio de transporte con más camiones.

Cuando escuchó que el maestro de ceremonias dijo su nombre, Francisco se puso de pie, caminó al pódium y tomó con seguridad el micrófono para agradecer el apoyo a empresarios, autoridades municipales y transportistas, pero no desaprovechó la oportunidad de externar las verdaderas necesidades de quienes hacen posible que el sector calzado continúe siendo la industria más representativa de la ciudad.

“Quisiera hacerle algunas peticiones al gobierno: me gustaría pedirles que haya más seguridad en la ciudad, que sigan apoyando este tipo de iniciativas en beneficio de la economía de las familias; a los concesionarios del transporte público me gustaría pedirles que haya más y mejores unidades y que haya mejor servicio en las horas pico”, dijo Francisco, quien segundos antes se había presentado como un trabajador de la empresa de Calzado Coqueta que hace 17 años comenzó operando una máquina de corte con suaje.

Sin titubeos, concluyó: “a los empresarios con todo respeto me gustaría pedirles también que no tengan miedo de darnos las prestacioes de ley y algunas adicionales en beneficio de los trabajadores, así tendrían empleados más comprometidos, más motivados y más productivos y creo que ya no tendrían tanta rotación de personal”.

Luego de eso, en medio de una lluvia de aplausos, Francisco regresó a su lugar en el presídium, quizá con la esperanza de que quienes lo oyeron, lo escuchen.