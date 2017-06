Profepa tampoco puede hacer nada en ‘El Gallinero’

Asegura González Calderón que le corresponde a la Conagua y la Sagarpa

Emilio Castillo

DOLORES HIDALGO, Gto.- El delegado en Guanajuato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Isaac González Calderón, aseguró que no es de su competencia el tema de la presa Álvaro Obregón mejor conocida como ‘El Gallinero’.

Apenas el martes, el delegado de la Conagua, Humberto Navarro, dijo que no podía hacer nada.

Mencionó que por lo que ha visto en los medios, el tema en todo caso correspondería por la cuestión del vaso de agua a la Conagua y por la mortandad de peces a la Sagarpa.

“De acuerdo a los antecedentes, la información que tomamos en la misma prensa y con respecto a la opinión que me dio el subdelegado de Recursos Naturales, Martín Olmos, realmente no tenemos ningún antecedente y la opinión de acuerdo a lo que me dice, completamente la Profepa en principio declara que no tiene competencia en ese tema”, reiteró el funcionario.

Avanzan con limpieza

Miembros de la Asociación de Usuarios de la Presa Álvaro Obregón, informaron que llevan un avance del 90% de la limpieza y extracción de peces de la presa y de los canales de riego.

Se les preguntó sobre si la decisión de vaciar la presa fue de ellos y si habría responsabilidades, sin embargo, dijeron que al momento no darán información.

Además se mencionó que sostendrán reuniones con autoridades, aunque no quisieron dar detalles al respecto.

“Hasta que revisemos bien el caso lo daremos a conocer, por lo pronto estamos enfocados en la limpieza del lugar, tendremos reuniones con autoridades, pero en su momento daremos nuestro pronunciamiento”, dijo una de las integrantes.