Proceso de clausura de tiradero, al 50%: Peña

El funcionario señaló que se encuentran en proceso de relleno del socavón que en un inicio era de 60 metros de profundidad para tenerlo ahora en un promedio de 16 de metros

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- Un avance del 50% presenta el protocolo de cierre del tiradero de basura de la colonia Monteblanco, proceso que se espera concluir este mismo año, informó ante la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, el director del Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado.

El funcionario señaló que se encuentran en proceso de relleno del socavón que en un inicio era de 60 metros de profundidad para tenerlo ahora en un promedio de 16 de metros; de igual forma se trabaja en el soporte de las paredes del socavón.

Señaló que esta labor se realiza en conjunto con Obras Públicas, quien proporciona el material de relleno y se ha estado dado un informe de avance a la consultora verificadora contratada para dictaminar el cierre, la empresa Ayma, de Guadalajara Jalisco.

“Es un sitio que está siendo normado y atendido por un protocolo por parte de una unidad verificadora no podemos meter cualquier material, no escombro, basura o material de poda, debe ser material inerte para atender el protocolo”, señaló, pero no precisó un plazo para terminar la clausura.

Tiradero Clandestino

Gastón señaló que una de las observaciones de la unidad verificadora es la persistencia de basura en el lugar, por lo que reconoció que es un problema social el hecho de que los vecinos de la zona alta marginalidad sigan usando el sitio como tiradero clandestino de basura.

“El esfuerzo de Servicios Municipales que está realizando cada semana en limpiar todas las bolsas que la gente y los vecinos tiran, cuesta. Está cercado pero llegan camionetas y bolsean y estamos muy apenados porque la sociedad no entiende”.