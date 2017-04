PRI reconoce actuación del gobierno federal en captura de Javier Duarte

En un posicionamiento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz advirtió que la justicia no puede ser selectiva

Notimex

México.- La detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es la prueba fehaciente de que el Gobierno de la República procede con transparencia, apegado al Estado de derecho, y que está comprometido con la justicia en la entidad, afirmó el Comité Directivo Estatal del PRI.

Luego de la captura de Duarte de Ochoa, sostuvo que los veracruzanos reconocen que la actuación del gobierno federal ha sido la correcta en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en ésta y en otras detenciones que se han presentado en los últimos meses, sin importar la filiación política de los acusados.

En un posicionamiento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz advirtió que la justicia no puede ser selectiva, “por eso confiamos en las autoridades federales. Nadie por encima de la ley, ni gobernantes ni gobernados”.

En ese sentido exigió que se aplique todo el peso de la ley debe contra quienes dañaron a Veracruz, “pedimos a las autoridades de procuración de justicia federal que actúen con prontitud, de acuerdo al avance de sus investigaciones”.

Pidió, además, que cada peso que se recupere o cada bien incautado al exmandatario tengan un procedimiento jurídico claro y que su destino sea transparente, en beneficio del pueblo de Veracruz.

“El PRI no es tribunal, el gobernador del Estado no es policía ni fiscal, y el pueblo de Veracruz no debe ser manipulado ni engañado”, subrayó el Comité Directivo Estatal del PRI.

Por ello se pronunció por un nuevo comienzo, sin dejar de reconocer el daño y dolor causado a la sociedad, por las acciones de quienes han traicionado la confianza que implica el honor de gobernar.

“Los priistas veracruzanos, así como toda la sociedad, agraviados por la conducta del exgobernador, ya expulsado de nuestro partido, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la honestidad y la transparencia, como premisas indispensables en la actuación pública y privada de cualquier servidor”.