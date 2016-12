Previenen problema de relleno de tanques

Luego de que en noviembre ciudadanos denunciaran que algunas empresas gaseras rellenaban los tanques de 30 kilos, mediante pipas que abastecen a tanques estacionarios, lo que es ilegal además del riego que representa, se busca evitar éste delito (picteleo)

SALAMANCA, Gto.- Se reúne la Dirección de Protección Civil con representantes de las cuatro empresas gaseras que trabajan en la localidad, para evitar el problema del relleno de tanques (picteleo), que se ha denunciado en algunos puntos del municipio, informó el titular de la dependencia, Héctor Hernández de la Mancha.

Luego de que en noviembre ciudadanos denunciaran que algunas empresas gaseras rellenaban los tanques de 30 kilos, mediante pipas que abastecen a tanques estacionarios, lo que es ilegal además del riego que representa, se busca evitar éste delito (picteleo), por lo que la dirección de Protección Civil ya se reunió con las cuatro empresas que trabajan en el municipio, así como una foránea.

Héctor Hernández de la Mancha, explicó que dentro de la reunión se les hizo ver a los representantes de las gaseras, que las unidades serán retenidas cuando sean sorprendidas realizando ésta práctica, y no serán entregadas hasta que se haga de conocimiento al estado y a la secretaría de energía, quienes habrán de establecer la sanción que será aplicada.

“Ellos están conscientes que no se debe hacer, y mencionan que se está legislando para que el picteleo se permita, sin embargo, mientras no se publique en el periódico oficial sigue siendo una falta”.

Otro de los puntos que señalan, es que se está apoyando a las familias de las comunidades vulnerables económicamente, quienes no cuentan con el recurso para la compra de un tanque de gas de 30 kilos, y le piden a los gaseros que les vendan 250 pesos, 200 o hasta 100 pesos, “estamos conscientes de la situación económica y no hay dinero para comprar un cilindro, pero la práctica es muy delicada, se ha visto en otros municipios que el tanque se abre por el mal estado, y es importante que la gasera los revise constantemente, y al no cambiarlo constantemente la revisión se suspende”.

Hernández de la Mancha, agregó que por parte de la dependencia a su cargo, continuarán con las supervisiones y atendiendo las denuncias, sobre todo ante la posible entrada de empresas gaseras foráneas que no tengan el permiso para trabajar en Salamanca, y pueden entrar por las comunidades.