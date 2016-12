Prevén repunte en venta de vehículos híbridos y eléctricos

Aunado a la conciencia ambiental, las personas se interesan cada vez más en autos que no generen contaminantes ni gasten gasolina

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- La venta de vehículos híbridos y eléctricos podría aumentar hasta en un 150% en Guanajuato el próximo año.

Así lo dio a conocer el Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en el Estado (AMDA), Arturo González Palomino, quien resaltó que aunado a la conciencia ambiental que cada vez se fortalece más entre la población, el aumento al costo de la gasolina es un aliciente para optar por este tipo de vehículos.

Mencionó que en 2016 el crecimiento fue del 100%, pues actualmente en la entidad circulan 90 autos híbridos y 37 eléctricos.

“El crecimiento de autos híbridos y eléctricos va a ser alrededor de un 150% en el 2017, es decir, para el siguiente año vamos a ver 250 vehículos en el estado de Guanajuato registrados híbridos y eléctricos, que la mayoría son híbridos por el tema de la autonomía”, comentó.

Aunque el número de vehículos de este tipo es muy bajo comparado con el padrón vehicular de la entidad, en Guanajuato ya hay 19 centros de recarga gratuita, por lo que existen las condiciones para que se incremente la demanda.

El líder de AMDA en la entidad detalló que el vehículo híbrido más barato en el mercado actualmente es el Leaf de Nissan que cuesta 350 mil pesos, pero aunado al ahorro en combustible, no contamina, por lo que no requiere verificarse, así que ya se trabaja en la generación de un holograma que señale que se trata de un auto no contaminante para evitar que Tránsito les exija este requisito.

“Es un tema que tenemos con el Instituto de Ecología, necesitamos un holograma especial que sea de “exento” y no se tiene todavía para los vehículos híbridos y eléctricos cero emisiones, aunque los tránsitos están conscientes de eso y no los pueden multar, sí los pueden molestar porque no traen una calcomanía”, comentó.

Ante aumento del costo de la gasolina, proponen comprar autos nuevos

Por otra parte, González Palomino resaltó que los autos nuevos gastan hasta un 75% menos combustible que los que se fabricaban hace más de una década, por lo que ante el aumento de este insumo, una alternativa es comprar un vehículo de modelo reciente.

“Si tienen un carro de 10 años para atrás, nosotros recomendaríamos que lo vendan y compren uno nuevo para que tengan un consumo mucho menor. Los carros nuevos gastan el 75% menos del modelo de 10, 15 años atrás. Estos han mejorado mucho el ahorro de combustible y la emisión de gases contaminantes”, concluyó.