Prevén compensar tala de árboles de glorieta

IRAPUATO, Gto.- El director de Medio Ambiente, Gonzalo Guerrero Guerrero, aseguró que el impacto ambiental provocado en la glorieta de San Roque será compensado con la reforestación en San Agustín.

En 360 páginas la consultora “Gerinpro, servicios integrales de ingeniería ambiental”, detalló que en todo el proyecto serán afectados 32 árboles, ubicados en la glorieta de San Roque y en los camellones aledaños, de la tala de los primeros 20 árboles, siete fueron rescatados con la modificación del proyecto. La ausencia de los árboles de yuta, fresno y álamo traerá como consecuencia la no filtración del agua en la zona y la disminución de producción de oxígeno.

“Es la única ubicación donde se afecta el arbolado y se establecieron medidas de compensación altas y se pidió hacer el cálculo de generación de carbono y se tiene que ver el proyecto de manera integral porque implica hacer las vialidades más agiles y esto implica una disminución de emisiones”.

Según el estudio aprobado por el Instituto Estatal de Ecología serán plantados 219 árboles de especies como mezquite, garambullo y pitayo en el Área Natural Protegida Municipal de San Agustín.

Los ejemplares tendrán que ser plantados en menos de un año y se debe garantizar la sobrevivencia de al menos el 80%.

RECLAMA PVEM FALTA DE DICTAMEN

El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Daniel Ruiz, hizo un enérgico llamado al Municipio a terminar con la tala de árboles, pues asegura que no se dio a conocer antes un dictamen.

El edil señaló que el Municipio no puede justificar dicha acción con el pretexto de que los árboles no tenían valor por no ser una especie endémica contenida en la paleta del municipio, pues existen obras como el Parque Irekua, donde se efectuó esta acción y no fueron talados.

“Es un tema que tenemos que ponerle una solución, hablaré con el presidente municipal para buscar otras soluciones o esquemas”.

