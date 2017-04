Presume subsecretario que sí sabe usar armas y andar a caballo

Asegura que ha adquirido experiencia en pasadas administraciones que le ayudó a conocer y familiarizarse con algunas estrategias policíacas

LEÓN, Gto.- Francisco Becerra López desestimó las críticas vertidas tras darse a conocer su nombramiento como subsecretario de Atención Ciudadana –la mayoría basadas su amplia trayectoria dentro del PAN y su nula experiencia en áreas de seguridad—, y por el contrario presumió tener los conocimientos suficientes para ser el segundo de mayor jerarquía en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP).

El funcionario aseguró que la experiencia que adquirió en las pasadas administraciones –fue regidor de 1994 a 1997, secretario particular de Jorge Carlos Obregón y de Ricardo Alaniz— le ayudó a conocer y familiarizarse con algunas estrategias policíacas, y aunque aclaró que no son las funciones que hoy atiende en la SSP, sí expuso que sabe usar armas y andar a caballo.

“El hecho de haber estado en la administración pública todos estos años hace que conozca y que sepa (de seguridad). Si creen que no sé manejar un arma, pues sí la sé usar; si creen que no sé montar a caballo, sí lo sé montar. A lo mejor no sé emplear al perro para una detención, pero en cuanto a las estrategias que debe tener la policía, sí conozco”.

Francisco Becerra compartió que en el mes y medio que lleva en el cargo –asumió el 8 de marzo— ha sostenido reuniones con todos los directores de la SSP que le ayudaron a detectar algunas deficiencias en las áreas administrativas; sin embargo, excusó no poder darlas a conocer ya que su función erradicarlas, no informarlas.