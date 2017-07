Presume piercing que le hizo a su bebé, la atacan y abre inesperado debate

Comparó las perforaciones con la circuncisión

Ciudad de México .- Gran controversia provocó una madre de familia de nombre Enedina Vance, cuando se le ocurrió presumir en Facebook el piercing que le había hecho a su bebé.

“Luce linda, ¿no? Me agradecerá cuando sea grande. Soy la mamá, es mi hija, haré lo que quiera. Tomaré sus decisiones hasta que tenga 18 años, yo la hice, me pertenece”, escribió mientras justificaba la locura que había hecho.

Obviamente las críticas y aplausos no se hicieron esperar; incluso la amenazaron de muerte mientras la tachaban de mala madre, pero ella reiteró que hasta usó el hashtag #Sarcasmo y que la perforación no era real.

De hecho, lo publicó para demostrar que no es posible que algunos padres decidan “mutilar” los cuerpos de su bebé con prácticas como la circunsición.

“¿Cómo es tan MOLESTO ver a mi bebé con un hoyuelo perforado, pero en realidad teniendo un bebé son poco sensibles sobre su pene amputado? Las perforaciones son malas pero la circuncisión es aceptada? Hipocresía, eso es lo que es. Sexismo. Superstición. Miedo. El corte genital es completamente innecesario. No es más limpio, no es más saludable, y sin duda no luce mejor. Pero lo más importante, NO es su cuerpo para alterar o modificar con fines estéticos”, escribió en Facebook.