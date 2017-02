Presenta Jorge Volpi su libro ‘Examen sobre mi padre’ en el Teatro Juárez

En esta obra se tocan problemas sociales recientes de los cuales México sigue adoleciendo a cada momento

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- Al acercarse al ataúd cualquiera puede pensar que el ente postrado ahí, no es “nuestro familiar”, sino algo más que no se relaciona con su esencia. Sin embargo, una hipótesis –curiosamente- idealista del escritor mexicano Jorge Volpi, señala que las personas pueden seguir viviendo eternamente en base al recuerdo; de ello pacta una afirmación en su libro ‘Examen sobre mi padre’, que presentó con ambiente nostálgico en el Teatro Juárez.

Quizás represente el libro más íntimo de un Jorge Volpi que siguió el ejemplo de su padre en la rebeldía y el escepticismo, pero que ante el panorama de aversión social usa las letras como mecanismo revolucionario que busca dos cosas: recordar a su padre y plantear un claro esbozo de un país amedrentado por problemas.

El libro que se propuso Volpi para iniciar el 1 de enero de 2015 y culminar el 31 de diciembre del mismo año, cumplió con la proeza de relatar en base a ensayos, una liga evidente entre la relación que forjó con su padre, sobretodo en sus últimos días “cuando perdió la habilidad que tanto presumía en las manos” y el panorama de una nación que se encuentra “con cuerpos decapitados en cada calle, en cada municipio, y donde corremos con el riesgo de acostumbrarnos”, según Juan Alcocer Flores, director del Instituto Estatal de la Cultura.

Las narraciones que se pasean por lo lúcido del raciocinio de su padre, por su luto de un año al igual que el que tuvo su padre por su abuela y por un periodo de ser desde el año de 1968 con la Matanza de Tlatelolco y la reciente Guerra contra el Narco, sirven como marco del libro al que el propio Jorge Volpi se refiere como una radiografía que deja el todo al descubierto; “Es un libro que es un examen de mi padre, de mí mismo y de mi patria”.

Y donde también se tocan problemas sociales recientes de los cuales México sigue adoleciendo a cada momento; “Era inevitable no hablar de los cuerpos que no tienen una historia y que se encuentran en fosas, que no sabemos quiénes son, o al revés, cuerpos que sabemos de quienes son pero que no tienen una historia, como los estudiantes de Ayotzinapa en un caso al que no le hemos podido dar correcta sepultura”, comenta Volpi ante el Foyer –repleto- de un pletórico Teatro Juárez.

Finalmente, la vida –hasta quedar postrado en un ataúd que acalla- es una relación directa con nuestros familiares, amigos o conocidos, que mantienen una esencia por la cual y según Jorge Volpi, se puede seguir viviendo en base al recuerdo. Como México, un país al que a pesar de su comentado escepticismo, el escritor le ve posibilidades reales de salir adelante y ‘con vida’. Y eso es ‘Examen sobre mi padre’, la relación directa del recuerdo, la actualidad, las letras y la patria, fusionados en un cuaderno que siempre fungirá como recordatorio; “Mientras pensamos en los otros les damos vida para que se mantengan con nosotros”, concluye Jorge Volpi, provocando los aplausos del respetable ligado a la cultura guanajuatense.

“Siempre me sentí cómodo en Guanajuato”

Durante la presentación de su libro ‘Examen sobre mi padre’, el escritor rememoró su estancia en Guanajuato particularmente durante los últimos meses de octubre, cuando fue la principal pieza del Festival Internacional Cervantino, del que recientemente se despidió para emigrar a TV UNAM.

“Triste por no poder estar ya en la dirección del Cervantino, no sólo porque Guanajuato es la ciudad más bella de México, sino porque siempre me sentí muy cómodo”, dijo Volpi, para lo que Juan Alcocer Flores había adelantado; “(Volpi) es un amigo muy entrañable de Guanajuato. Es prácticamente cuevanense”.