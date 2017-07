Prensa estadounidense enfrenta a Google y FB

Afirman que están forzados a entregar sus contenidos y jugar bajo sus normas

AFP

WASHINGTON, EE. UU.- La industria de periódicos de Estados Unidos advirtió sobre el ‘duopolio’ de Google y Facebook y pidió negociar con esas empresas que dominan la difusión de noticias y publicidad en Internet.

“Distorsionan el valor económico que se obtiene haciendo buen periodismo (…) pero esos dos gigantes digitales no emplean reporteros. No hurgan en los archivos públicos para descubrir corrupción, ni envían corresponsales a zonas de guerra David Chavern, Presidente de News Media Alliance

La News Media Alliance dijo que los medios están forzados “a entregar sus contenidos y jugar bajo sus normas sobre cómo presentar, priorizar y monetizar las noticias y la información”.

Una declaración de esa asociación, de unos 2 mil grupos de medios, señaló que las organizaciones de noticias “están muy limitadas en poder de negociación contra el duopolio formado de facto y que absorbe el siempre descendiente segmento de ingresos publicitarios”.

El grupo, antes llamado Newspaper Association of America, incluye periódicos de gran talla como The New York Times y The Wall Street Journal y también a cientos de grupos de medios más pequeños y organizaciones regionales de noticias.

El reclamo se produce en medio de una imparable caída de la demanda de noticias impresas, mientras los lectores se vuelcan cada vez más hacia las plataformas en línea.

“Esperan que hagamos por ellos el trabajo”

El presidente de Alliance, David Chavern, escribió en The Wall Street Journal que las plataformas de Internet “distorsionan el valor económico que se obtiene haciendo buen periodismo”.

Chavern dijo que Google y Facebook se llevan más del 70% de los 73 mil millones de dólares que gastan anualmente en publicidad en la web.

“Pero esos dos gigantes digitales no emplean reporteros. No hurgan en los archivos públicos para descubrir corrupción, ni envían corresponsales a zonas de guerra ni cubren el juego de anoche”, escribió Chavern, “ellos esperan que la económicamente exprimida industria de noticias haga por ellos ese costoso trabajo”.

Sostuvo que las empresas periodísticas “deben poder negociar colectivamente con las plataformas digitales que controlan la distribución y el acceso a la audiencia”.

Facebook y Google, que comparten algunos ingresos con algunas empresas de noticias en ciertas plataformas, han buscado ayudar a los grupos de medios haciéndoles algunas concesiones.

El director de alianzas informativas de Facebook, Campbell Brown, dijo a la AFP: “Estamos comprometidos en ayudar al periodismo de calidad a desarrollarse en Facebook. Hemos avanzado en nuestro trabajo con los medios y hay mucho por hacer”.

Google, en tanto, dijo en un comunicado: “Queremos ayudar a los editores a triunfar en su transición hacia lo digital. En los últimos años creamos varios productos especializados y tecnologías específicas para ayudar a los periódicos”.