El titular de protección civil no se presentó ante el Comité de Adquisiciones para explicar en qué se utilizará el equipo

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.-Los integrantes del Comité de Adquisiciones pospusieron la compra de nueve computadoras MacBook para la Dirección de Protección Civil, pues el titular de la dependencia, Salomón Ocampo no se presentó para explicar para qué se utilizará dicho equipamiento.

Lo anterior lo denunció del regidor del PRI en el Ayuntamiento Leonés, Salvador Ramírez Argote quien criticó cómo una irresponsabilidad del funcionario municipal, solicitar la compra de herramientas sin dar detalle del equipo, utilidad y porque tiene que ser de una marca en específico.

“Tal parece que algunos titulares de dependencia no le ponen el interés que requiere su trabajo, ellos tienen la obligación de estar presente en el comité de adquisiciones cuando hace una solución de compra y en este caso es una tema de seguridad, específicamente de Protección Civil… en este caso se están solicitando unas lap tops, Mac Book y desafortunadamente no están y no se pudieron resolver las dudas, tratándose de una marca en específico cuando no se puede hacen licitaciones orientadas a una marca, y tratándose de un producto caro, era necesaria la explicación”, criticó.

El regidor dijo que la administración anterior dejo equipos con las mismas características y marca para la Dirección de Protección Civil, por lo que desconoce porque quieren la adquisición de otros productos.

También dijo que este es el ejemplo de no son los regidores de oposición los que retrasan las decisiones del Comité de Adquisiciones, como criticó el dirigente del PAN, Alfredo Ling, sino los funcionarios de la administración.

Aprueban compra de estufas

En este comité también se aprobó por mayoría de votos, la compra de las 1mil 231 estufas, para la Dirección de Desarrollo Social por un monto de 2 millones 963 mil pesos a base de mentiras.

A decir del regidor del PVEM, Sergio Contreras, Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social, le mintió a los integrantes del Comité de Adquisiciones y a la Comisión de Hacienda al asegurar que la compra de estas estufas se revisó en la Comisión de Desarrollo Social, y no fue así.

“Le hice un llamado en el sentido de que sus programas y todo tiene que revisarse en su comisión, porqué ahí están los ediles que están supervisando el trabajo que hace la Dirección de Desarrollo Social y que no volviera a mentirnos de esa manera”.

“Pasó con voto de mayoría del PAN, votamos en contra Salvador Ramírez y tu servidor, porque creemos que venir a mentir a una comisión no es correcto y que el trabajo que debe de hacer la comisión es vigilar y revisar la Dirección de Desarrollo Social para que no ande muy por la libre”, declaró en entrevista.