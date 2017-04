Portación de armas de fuego debe ser delito grave: Ramírez Barba

1 de 3

En presentación de libro, el diputado blanquiazul llamó públicamente tanto a legisladores como al ejecutivo federal a trabajar en la reforma a la Ley de portación de armas de fuego

Guillermo Villegas

LEÓN, Gto.- El Diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, exhortó a legisladores y al presidente de la República Enrique Peña Nieto a que dejen de hacerse “patos” con la reforma a la Ley de portación de armas de fuego. Esto lo dijo en la presentación de la tercera edición del libro médico titulado Tratado de Cirugía General.

En el evento desarrollado en la sede de la Universidad de Guanajuato en el Forum Cultural, también estuvo presente y por primera vez en un evento público el nuevo Secretario de Salud, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez.

Al término de la presentación del libro dijo el diputado “el jueves presentamos un punto de obvia resolución para exhortar al Congreso Federal y al Presidente de la República a que dejen de hacerse patos y que ya se pongan a procesar la reforma constitucional para que sea delito de gravedad la portación de arma de fuego. Que alguien ande con 10 cuernos de chivo y 10 granadas y los dejan ir, cómo es posible”.

Detalló Éctor Jaime que mañana primeramente estaría presentando los puntos de la iniciativa a sus compañeros de partido y el jueves en el pleno.

“Estaremos exhortando a dos poderes. Quien anda con un cuerno de chivo en la calle no quiere cazar patos, ese anda queriendo cazar otra cosa. Hoy no es un delito grave pero queremos que se modifique la Constitución, ya está la iniciativa en las cámaras federales y tienen que trabajar más. El Presidente que mueva a sus legisladores y a los gobernadores, esto también ya lo pidió la CONAGO, ya lo pidió el PAN, ya está la iniciativa, ya lo pidieron tres partidos más y no avanzan y aparte vence el periodo ordinario el último de abril. Lo que falta es voluntad”.

El libro que presentaron en el evento es dirigido principalmente a cirujanos, pero los invitados hablaron de un gran avance en la medicina en México, por la edición del libro.