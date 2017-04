Ponen en práctica sus conocimientos alumnos de la UQI

Chavos de preparatoria de La Universidad Quetzalcóatl, junto a su tutora Lilia Romero, directora de esta importante casa de estudios realizó un panel

Texto: Lorena Ramírez / Fotos: Eduardo Ortega

Conexiones .- La falta de planeación en la elaboración de los trabajos académicos de investigación, son quizás uno de las principales causales por las cuales los alumnos fracasan durante la elaboración y desarrollo de los trabajos, esto provoca que los estudiantes se saturen de información y pierdan el objetivo principal.

El aprender a delimitar un tema y fijar metas en una investigación es vital para llevar a fin los trabajos escolares y que estos se reflejen en las boletas de calificaciones con números altos, pero que sobre todo, ayuden a los estudiantes a comprender los temas de estudio que pueden poner en práctica en su vida diaria.

Con el objetivo de ayudar a los alumnos de la Preparatoria de La Universidad Quetzalcóatl Irapuato a entresacar la información necesaria para sus trabajos de manera ágil y veraz, la directora del plantel, Lilia Romera, invitó a los alumnos de los bachilleratos de Prótesis Dental y Comunicación a un panel para intercambiar Tips para elegir tema en tus trabajos Universitarios.

“Nuestro objetivo es ayudar a los alumnos a encontrar formas de investigación que sean coherentes, eficaces para que puedan comprender sus temas de estudio, que tengan un aprendizaje que puedan poner a prueba en cada aspecto de su vida y que les ayude en sus facetas de vida”, comentó la profesora.

La Universidad, fomenta valores entre el alumnado para evitar que incurran en prácticas viciosas con las cuales obtengan un mínimo de aprendizaje, “lo que nos ocupa es fomentar acciones y métodos que le permita poner el práctica lo aprendido, pasar de la teoría y tener un conocimiento significativo”, señaló.

Siete alumnos de bachillerato, intercambiaron puntos de vistas sobre los cinco puntos básicos para que tu investigación escolar tenga éxito, tomando en cuenta aquellas limitaciones que harán que tropieces en el camino, pero que podrás resolver rápidamente para potenciar tu pesquisa en la materia de estudio que has elegido.

Los alumnos consideraron seis pasos importantes para desarrollar una investigación, donde podrán poner en práctica el método del constructivismo para tener un aprendizaje significativo.

1. Delimitación del Tema

2. Ordena los temas

3. Estructura de trabajo

4. Ortografía

5. Elige un Métodos

6. Fuentes de la Información

Delimitación del Tema.- El primer paso para realizar una exitosa investigación, es delimitar el tema, previendo que este sea viable para profundizar con metas alcanzables.

Ricardo Cordero

• Para poder llevar a cabo el tema es verificar el tema si, el tema es libre o si el maestro te asigna uno en particular, esto te da la libertad de tener cierto grado de creatividad para poder crear tu propio concepto en la investigación. Si tú eliges el tema, debe ser atractivo, con posibilidades de innovar sin que se ‘salga’ de la materia. agrado para que puedas expresarte de manera adecuada y mostrar que conocer sobre el contenido de tu investigación.

Orden de los temas.- Para poder desarrollar una investigación, el mejor consejo es realizar un esquema para recabar los datos, es decir, una planificación en base a subtemas que pueden ir de lo general a lo particular, desarrollados en base al objetivo principal.

Luis Manuel Elizarraraz Quiroz

• En este punto de la investigación, yo te recomiendo llevar una serie de eventos a seguir tomando en cuenta la tarea de otras materias para que el final no te sea imposible culminar tu trabajo, lo más recomendable es dejar como último paso la elaboración de la Introducción y conclusiones, esto es una parte central de tu investigación, son fáciles de elaborar y puedes modificarlas de acuerdo al avance o resultados finales de tu trabajo.

Oscar García

• Debemos estar preparados para cualquier cambio de improviso, lo idóneo es contar con planes de solución y prevención para solucionar cualquier problemática que pueda surgir en el desarrollo del plan, esto evitara que pierdas tiempo y tu investigación concluya con los resultados esperados.

Estructura del trabajo.- La creación de un cuerpo o base en una investigación, es vital para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud, definir una estructura te ayudara a definir los objetivos de tu trabajo y te encausara lograr tu meta.

Oscar García

• Lo más importante es asegurarnos que nuestro trabajo tenga sentido e ilación entre cada uno de los temas, no es posible que inicie hablando de un tema y concluya en otro tema distinto.

Ortografía.- El análisis de errores ortográficos en un trabajo de investigación te permitirá clasificarlos, indagar para prender su uso, correcta escritura y en base a ello podrás explicar las causas de manera más aplica tu tema, puede que algunas de tus palabras sean mal empleadas, lo recomendable es tener siempre a la mano un diccionario que ayude a corregir tus dudas.

Hugo Landeros

• .No te fíes en los editores de texto y auto correctores, si no configuras bien tu computadora puedes caer en el error de integrar palabras mal escritas o inexistentes, revisa que el idioma en el que escribes sea el correcto.

• Una opción es realizar un listado de palabras que te sean difícil de comprender, al final puedes regresar a ellas y buscarlas para no cometer errores por falta de conocimiento. Siempre indaga sobre su significado y correcta escritura.

Métodos.- Elegir un método en el cual basar tu investigación, es de vital importancia para poder realizar las conclusiones del tema o fenómeno de estudio. El método de ayudar a delimitar tu investigación, no solo en cuanto a la información, también en cuanto a tiempo, dinero, ética, viabilidad entre otras variantes.

Carolina López Guzmán,

• Yo te recomiendo que realices un borrador, este te servirá como guía para medir la viabilidad del tema.

Fuentes de la Información.- Una interrogante frecuente al momento de iniciar una investigación es ¿Dónde buscar?, la formulación de un marco teórico donde describas sus objetivos te ayudara a obtener datos que te acerquen a tu objetivo, la fuentes primarias en la forma más sencillas, busca en revistas, artículos especializados, tesis o libros en los que puedas comprobar tu hipótesis.

Karla Insunzza,

• Busca archivos PDF que no puedan ser modificados, esto te ayudara a comprobar tu información, siempre verifica la información con otras fuentes para evitar poner cosas no reales.

Kazumi Yuasa,

• Busca que tu fuente no tenga una vigencia mayor a cinco años, comprueba que los portales en los que buscas información estén validados, revisa tus bibliografías, evita plagiar datos y da siempre crédito a los autores de los cuales obtuviste información.