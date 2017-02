Pone con su guitarra el ritmo a Guanajuato

Su nombre artístico es ‘Dex Barret’ y se le ve tocando por las principales calles de la ciudad

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Carlos Alberto González, originario de Salvatierra, llegó a la capital desde hace un año y medio y sólo aprendió a tocar la guitarra y cantar, actividades que se han convertido en su pasión y su trabajo.

Su nombre artístico es ‘Dex Barret’ y se le ve tocando por las principales calles de la ciudad, en esta ocasión su lugar fue el Campanero donde por más de una hora deleitó con su estilo a los turistas y capitalinos que pasaba por la zona, los cuales le arrojaban monedas a la funda de su guitarra.

“Vivo de la música, me dedico a tocar en la calle, de lo que junto me sale para pagar mi renta, comida y lo que necesito, por lo regular salgo en la mañana, rara vez salgo en la tarde, sólo puedo decir que me apasiona la música”, comentó.

Expresó que unos amigos le ayudaron a conocer algunos tonos de la música así como a iniciarse en el mundo artístico pero los demás conocimientos los desarrolló él sólo. Toca tres géneros diferentes: Jazz, Blues y Folk.

Con su música ha logrado alegrarles por un rato la vida a las personas que pasan por los lugares donde se presenta pues su voz, su estilo y su sonrisa al cantar cautivan a cualquiera.

Los extranjeros son los más maravillados con Dex Barret, le dan dinero, lo graban, le externan frases con las que le demuestran su apoyo y su gusto como “que bien toca”, “tiene una gran voz” y “Felicidades”.

Tiene el propósito de obtener un lugar para presentarse en el foro ‘La Inundación’ los fines de semana y entre semana continuar tocando en la calle.