Pólvora e infiernitos

GOBIERNO ESTATAL: Y SI NO PROSPERA LA EMBESTIDA LEONESA…

PARA EMPEZAR. Por cierto, mientras se define si le hacen caso o no a los transportistas leoneses en la modificación del trazo del Unebús, el plan original ya tiene un atraso.

EN CONCRETO. La primera etapa entraría en operación hasta octubre del presente año y no a mediados como se había programado originalmente. Se contempla el funcionamiento de cuatro rutas exprés y cinco de tipo ordinario, así como obras de adecuación en por lo menos tres cruceros de avenidas primarias de la ciudad. Se trata del eje Purísima-León-Silao y Guanajuato.

FECHAS. La segunda etapa, que inicialmente estaría operando este mismo año, se recorrió para el año siguiente e integraría la ampliación del sistema hasta Irapuato y Salamanca y el arranque del sistema en el tramo Salamanca-Celaya.

TRAMOS. Las cuatro rutas exprés que funcionarían en la primera etapa serían Purísima-León Central; Purísima-León Metropolitana; Purísima-Guanajuato y León-Central Guanajuato. Las cinco rutas ordinarias del Unebús serían León-Purísima; León Central-Puerto Interior; Puerto Interior-Silao; León Central-Guanajuato y León Central-Silao.

MÁS. A diferencia de las rutas exprés que solo hacen algunas paradas en el corredor que va a lo largo de estos cuatro municipios, las ordinarias se detienen en cada una de las 20 estaciones y seis centrales de Transferencia Modal que la integran, una en cada municipio y dos adicionales en León.

EN LEÓN. El proyecto contempla además obras en las tres estaciones ubicadas en la zona urbana de León que han provocado polémica con empresarios del Sistema Integrado de Transporte en esta ciudad: Santa Rita, Bugambilias y Julián de Obregón.

UNA. En el caso de la estación Santa Rita, que estará ubicada sobre el bulevar Torres Landa esquina con Obrero Mundial, se contempla la modificación de la glorieta para reubicar los espacios de ascenso y descenso a través de bahías destinadas al servicio Unebús.

DOS. En la glorieta de bulevar Torres Landa y Francisco Villa se dará una rehabilitación con incremento de carril dentro de la glorieta y carril exclusivo para autobús en vuelta izquierda.

TRES. Finalmente, en la intersección de Francisco Villa y López Mateos se va a implementar el proyecto de señalización para inducir a los vehículos y transporte público y utilizar la calle de Españita y Chichimecas.

SERENIDAD Y PACIENCIA. Bueno, póngale corchetes a todo esto. Vamos a ver si proceden los reclamos de los transportistas de León.

EL PLEITO EN LA MADERO Y LOS ESTUDIOS ORIGINALES…

LE HABLAN. Una papa caliente que le tocará resolver al gobierno de Héctor López Santillana es el de las broncas generadas a partir de las clausuras de restaurantes, bares y antros de la calle Madero que se ejecutó justamente el Viernes de Dolores previo a semana santa y que reavivó entre empresarios, autoridades y vecinos en esa zona.

VA DE NUEZ. Un tema en el que vuelvan a confluir viejos fantasmas de las administraciones leonesas combinados con proyectos que parecían tener continuidad pero que en realidad están atorados.

RETO. Tras la clausura de nueve establecimientos, las reacciones no se han hecho esperar. De entrada, la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo, dijo que la dirección a su cargo ha detectado por lo menos 30 establecimientos que no han obtenido autorización de uso y ocupación en la calle Madero más otros seis que no cuentan con permiso de uso de suelo.

CLÁSICO. Un episodio más de la novela ‘León, ciudad clandestina’, como tristemente la catalogó en el trienio anterior quien fuera director de Desarrollo Urbano, Óscar Pons González.

DE LENGUA PARA AFUERA. Es decir, hoy que surge esta pequeña crisis, las autoridades confirman que el proceso de regularización de la zona sigue siendo lento y, por supuesto, la transversalidad que pregona la administración de Héctor López Santillana, un mito genial.

PASADO RECIENTE. Y es que al cierre de la administración de Bárbara Botello se sabe no había más de una decena de establecimientos autorizados y hoy un paseo por la calle Madero deja claro que son decenas los restaurantes, bares y antros en funcionamiento.

DE CHILE Y DE MOLE. Testimonios que van desde los que lanza el exalcalde Ricardo Sheffield quien advierte que la actual administración no continuó con el esfuerzo del rescate a la Madero que hicieron su gestión y la de Bárbara Botello hasta los que ofrecen usuarios comunes que hablan de lugares que no cuentan con mínimas medidas de seguridad, obligan a una revisión del tema.

CONOCIDA EN EL PAN. Y en ese tenor, vale la pena preguntar si en León se opera con el Manual de Usos de Suelo del Centro Histórico de León que mandó a hacer la anterior administración y que elaboró la empresa Aura María Eugenia Pineda, titular de Desarrollo Urbano en la administración del fallecido Vicente Guerrero Reynoso.

POR EJEMPLO. El manual, entregado en julio de 2014, incluye los antecedentes, el marco de referencia legal, capítulos como usos de suelo, imagen urbana, protección civil, salud, desechos, ruido y mantenimiento así como la propuesta de un formato de ficha técnica que identifica y revisa, rubro por rubro el status de cada uno de los negocios que están instalados a lo largo de ese corredor.

¿A LA BASURA? Además, incluye la elaboración de encuestas a ciudadanos, comerciantes y usuarios. Se pagó una buena suma de dinero del erario para su realización. Ojalá haya servido de algo porque suele suceder que en nuestros gobiernos se reinventa el agua tibia cada tres años.

LA DEL ESTRIBO…

En el gabinete de Miguel Márquez se preguntan ahora que está a punto de marcharse el secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, cuántos funcionarios VIP como él disfrutarán de las prerrogativas que hasta hace poco gozaba el médico irapuatense que según el gobernador se va porque atenderá proyectos personales.

Y es que, que se sepa, ningún otro como Ortiz Aldana podía cancelarle a Márquez una cita para un acuerdo. En el gabinete todos saben que cuando el gobernador llamaba a un funcionario para atender un asunto importante, estaba prohibido faltar. Esta regla no aplicaba para Ortiz Aldana quien podría decir “no puedo” y ni quien le reclamara.

En todos lados, hay niveles.

CUANDO LÓPEZ SANTILLANA DABA PATADAS AL PESEBRE

Las cifras que recetó aquel día el alcalde Héctor López Santillana, su discurso autocrítico de los gobiernos del PAN, dejaron atónitos a muchos panistas, empezando por el gobernador Miguel Márquez.

En León, dijo, hay 600 mil pobres, casi 60 mil de ellos viven en extrema pobreza, las políticas de inclusión han fracasado; la ciudad no es solo bulevares y centros comerciales y que hay ocho polígonos de marginación que demuestran el peculiar diseño de esta ciudad.

El alcalde leonés daba patadas al pesebre azul, pues en realidad estaba reconociendo el fracaso de las políticas de inclusión de ocho gobiernos panistas y uno priista.

El día de la presentación del programa Impulso, Márquez decía que de acuerdo con el último censo de Inegi, en León existían 533 mil personas en pobreza moderada y 66 mil en pobreza extrema, lo que significa que casi 40 por ciento de la población general del municipio.

El dato en sí era descarnado pero más lo fue la disección que hizo el presidente municipal como preámbulo del lanzamiento de Impulso y que hizo revolver e incomodar en su asiento de primera fila a Márquez.

Y es que López Santillana fue nota. Raro en él que no gusta del protagonismo.

En esta ocasión, omitió asumir el papel de anfitrión condescendiente que suelen tener los presidentes municipales cuando su jefe, el gobernador, escoge su ciudad para el lanzamiento de un programa estatal.

Un discurso que también era signo de los tiempos. Porque después se supo que “Mano con mano” no era un proyecto totalmente supeditado al gobierno estatal, que tenía su propio sello y su propio rumbo.

El discurso en sí mismo no gustó al gobernador, quien dijo en corto que un político no sólo tenía que reconocer realidades sino “vender esperanza”. Y lo que hizo López Santillana fue exponer con crudeza las insuficiencias de los gobiernos panistas en León.

Ni más ni menos que la pobreza que no ha podido combatir Acción Nacional en León.

Fueron esos lances los que enfriaron un poco la relación entre los gobiernos estatal y municipal de León. Eran otros tiempos y otras las circunstancias. Hoy, decidido a buscar la reelección, Héctor López se ha subordinado totalmente a los designios y decisiones del estado en materia de Desarrollo Social y en otras materias.

El edil leonés sabe que su proyecto a seis años tiene varios condicionamientos y el primero es cuadrarse y no jugarle al autocrítico.

LA IMAGEN DEL DÍA

UNEBÚS: MÁRQUEZ CEDE A PRESIÓN DE TRANSPORTISTAS

Pues sí, tal parece que las quejas, lamentos y reclamos de los transportistas leoneses han sido escuchados por el gobierno del estado y si no su domingo de resurrección, por lo menos, los impugnadores del Unebús sí tendrán su Semana de Pascua de esperanza.

Y es que este lunes, el director del Iplaneg, Enrique Ayala, tiene la encomienda de plantear alternativas de solución (el famoso ‘cómo sí’) a las inquietudes de los transportistas quienes pese a las explicaciones de Juan Carlos Martínez, director de Movilidad y de los compromisos del gobernador Miguel Márquez de que Unebús no afectará sus intereses ni sus ganancias, nadie les quita la idea de que así ocurrirá.

Por lo pronto, Ayala tendrá que arrastrar el lápiz para diseñar junto a la Secretaría de Obra Pública, el Instituto de Transporte y la Dirección de Movilidad los planteamientos alternos entre los que destaca la posibilidad de que el Unebús no circule por el bulevar Adolfo López Mateos, avenida por la que pasan la mayor parte de las rutas de las orugas actualmente.

Y aquí solo hay una alternativa viable para el caso de que Unebús no vaya por López Mateos: el bulevar Torres Landa.

Esa posibilidad tiene implicaciones políticas y técnicas. En el primer caso, sería, sin lugar a dudas, una demostración de peso específico de los transportistas en León y un golpe al orgullo y a la cartera del corporativo Flecha Amarilla.

Desde luego, también una derrota para Juan Carlos Martínez quien se ha consolidado como el villano favorito de los transportistas de León. La apertura del gobierno estatal a revisar el trazo del proyecto es el reconocimiento también a la mala operación en la comunicación del Unebús.

No ha bastado la palabra y los datos técnicos esbozados en las encerronas de estos días.

Pero las implicaciones técnicas también podrían ser serias por una sencilla razón: es probable se retrase la entrega de la primera etapa del Unebús. Desde luego, eliminar el paso por López Mateos, además de ser un triunfo para los transportistas leoneses, implicaría rehacer proyectos y crear nuevas estaciones de transferencia y adecuación de cruceros.

Eso no es ‘enchílame otra’. Y si bien, Daniel Villaseñor, el que más ruido hace a la hora de reclamar el Unebús, no pudo avanzar en la creación de un frente común con otras ciudades, puede hacerlo en la revisión de lo que corresponde a León.

Por lo pronto, los defensores del SIT no gritaron en el desierto. ¿O acaso nomás les están dorando la píldora?