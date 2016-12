Pólvora e Infiernitos

AUMENTAZO AL TRANSPORTE EN LEÓN: EL PAN Y LO INJUSTIFICABLE

ROLLO. Bla, bla, bla y más bla, bla, bla. Tras leer la justificación que hace el alcalde Héctor López Santillana del incremento histórico por el porcentaje que se aplica a la tarifa del transporte urbano, no hay nada nuevo bajo el sol.

AJÁ. El gobierno leonés dice asumir el costo político de una medida que desde su punto de vista significa una actitud responsable y no populista. Responsable porque evita que colapse el sistema de transporte. Sólo le faltó agregar la máxima priista de que es dolorosa pero necesaria.

VIEJO TRUCO. Y viene el rosario de lugares tan comunes como esperados. La paridad peso dólar, el alza en los combustibles, la adquisición de nuevas unidades. El incremento acordado parece no tener precedente.

HASTA LA COCINA. Por lo menos, en la historia del pago con tarjeta no hay antecedente de que se haya dado un incremento de casi un 30% (7.30 pesos a 9.50) que es todo un contrasentido cuando se habla de que se pretende incentivar el uso de la tarjeta Pagobús que hoy todavía no está masificada.

NÚMEROS FRÍOS. Una argumentación que puede vestirse con números, pesos, dólares, ingresos, egresos, supuestas pérdidas y más, pero que no tiene justificación histórica.

INMOLACIÓN. La tarifa se incrementa una vez cada trienio así que no sirve el argumento de que “desde abril 2014” no se ajusta. A cada gobierno municipal le toca dar ese trago amargo pero al gobierno de López Santillana le tocó tomarse el barril de hiel entero. O mejor dicho, así lo quiso.

GARCÍA MURGUÍA: CON EL PIE DERECHO

PEQUEÑO DETALLE. López Santillana dice que prefirió inmolarse con un incremento sin precedente, entre otras cosas, para no parecer populistas. Pero resulta curioso que este aumento nunca antes visto se da justo después de que el zar del transporte en León, Fernando García Murguía, compra las acciones que tenían los empresarios Cuadra y se convierte en el rey del transporte urbano en León con más del 50% del negocio.

UN ESTUCHE DE MONERÍAS. Nuevamente la fortuna sonríe a este empresario que lo mismo trae comiendo de la manos a priistas y panistas, les gana juicios los desafía públicamente y de vez en cuando, les da un apapacho de campaña.

AQUELLA NOCHE. García Murguía se puso de modo en la campaña anterior cuando apareció con Héctor López quien se quiso vestir de héroe al ofrecerse como mediador para resolver un pleito que tenía el empresario con el gobierno priista que a su vez, necesitaba que García Murguía diera paso para unas obras en el distribuidor vial Benito Juárez.

EMPEÑOSO. Lo de García Murguía es una coincidencia que ahí queda. Sea como sea, López Santillana se esfuerza por superar varios récords. Ya lo hizo con el arranque más lento del que se tenga memoria en un trienio y, ahora, lo hace con un incremento al transporte, sin precedente.

INJUSTIFICABLE. Por supuesto que el boletín emitido por su gobierno como postura oficial para justificar la medida es insuficiente para explicar un trancazo que ni aceptarán, ni entenderán ni asumirán los miles de usuarios.

VA DE NUEZ. Los gobiernos en León, panistas y el priista, que antecedieron a esta administración sabían dorar la píldora. Un peso de incremento al pago en efectivo pesos y centavos en el pago con tarjeta que conducían si no a la resignación, por lo menos evitaban la indignación.

CONTRA LA PARED. Hoy, no hay argumento que justifique la medida. Ahora resulta que los empresarios tienen al gobierno con un pie en el pescuezo y lo llevan a aceptar sus condiciones, casi sin chistar. No hubo ahora histrionismos, ni pataleo de la autoridad.

MORALEJA. Todo ha parecido tan fácil para los transportistas. Pásele, pásele, López Santillana está de oferta. Condona pagos a clubes de futbol administrados por consorcios pudientes y entrega en bandeja de plata aumentos a transportistas, a costillas de los usuarios. ¿Gobernar a favor de las mayorías? Eso no es PAN con lo mismo. Es PAN, con doble ración.

FIDEICOMISO DE SEGURIDAD: EL GRADUALISMO Y LOS PRIVILEGIADOS

UNA Y OTRA. Si usted quiere distinguir con claridad una postura radical y otra gradualista, revise los pronunciamientos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Guraieb, y el de Rocío Naveja en torno al Fideicomiso de Seguridad.

TOMA Y DACA. Ayer, Naveja pareció terminar con las dudas en torno a la participación empresarial o, mejor dicho, de la sociedad civil, dentro del Fideicomiso de Seguridad, luego de que durante un par de semanas el debate, sin querer queriendo, lo habían monopolizado el gobernador Miguel Márquez y el propio dirigente del CCE.

DERROTADOS. Y es que estos dos últimos mostraron su lado oscuro en este debate. De manera particular, el gobernador Márquez quien contrario a su costumbre sucumbió a entrar en una polémica personal que en nada le abonaba a la solución del conflicto y a su imagen en lo personal.

PELÍCULA COMPLETA. Su amago de llevarse los recursos aportados por el Estado al Fideicomiso a otro municipio, fue una reacción visceral a todas luces. Porque la decisión de que la sociedad civil entrara o no a aportar al Fideicomiso no dependía única y exclusivamente del presidente del CCE y el gobernador se enganchó en una polémica que no le tocaba directamente.

PINTANDO RAYA. El presidente de la Cámara de Calzado, Javier Plascencia, dijo hace unos días que su gremio sí le entraba al Fideicomiso y ayer Naveja aseguró que el proyecto marcha hacia adelante.

ACTOR Y NO PROTAGONISTA. Lo más interesante es que, diplomáticamente, pero deja claro que la tutela del proyecto no la lleva Guraieb porque el Fideicomiso se integrará con dos integrantes del CCE, dos académicos y de la sociedad civil el resto. Serán seis en total.

COLOFÓN. En suma, que no cunda el pánico porque voluntad hay y de sobra. El problema es el dinero.

LA DEL ESTRIBO…

Otra vieja historia que se repite. Ayer, un policía en activo de León fue detenido en San Francisco del Rincón como parte de un operativo para capturar presuntos asaltantes. El elemento detenido habría sido premiado apenas hace unas semanas.

Esperemos el deslinde de responsabilidades y que no sea uno más en la lista que pone en tela de duda el control de calidad en las políticas de reclutamiento policiaco.

OLIVA, MÁRQUEZ, TORRES, CÓRDOVA: UN QUINQUENIO Y EL MUNDO AL REVÉS

Hace cinco años, la batalla por la candidatura a gobernador del PAN era un auténtico grillerío.

Miguel Márquez ajustaba su equipo de precampaña al sustituir a Éctor Jaime Ramírez Barba en la coordinación de precampaña para llevar ahí a Luis Ernesto Ayala. Mientras tanto, el entonces senador Ricardo Torres Origel (qepd) comenzaba a articular su estrategia para el cierre de la contienda, convencido de que podía ser el tercero en discordia.

Personajes que en aquel momento reaccionaban a las circunstancias. Márquez que trataba de tomar distancia de Juan Manuel Oliva, para ese momento en el ojo del huracán por los presuntos actos de corrupción cometidos en su gobierno.

Ramírez Barba salió porque la presión interna y externa era mucha. El actual mandatario estatal necesitaba refrescar su equipo de colaboradores y tomar distancia de Oliva.

Y no es que Ramírez Barba no fuera de los suyos pero necesitaba sacarlo un momento del punto neurálgico de los problemas. Ayala Torres, al ser un desahuciado del olivismo, caía como anillo al dedo al equipo de precampaña porque le ayudaba a dar la imagen del deslinde.

Ya en la campaña constitucional, Ramírez Barba se integraría nuevamente al equipo del actual mandatario.

Mientras tanto, Ricardo Torres Origel sondeaba la posibilidad de aliarse con Ángel Córdova y radicalizaba su posición.

El exsecretario de Salud federal, mientras tanto, tomaba la decisión como un triunfo pues fue él quien de manera insistente había solicitado la salida de Ramírez Barba. Entre doctores te veas.

Hoy, Márquez, Ayala y Ramírez Barba siguen jugando roles protagónicos en la política del momento. Márquez retrasando el declive en el poder sobre todo por el peso específico que sigue teniendo en decisiones internas del panismo.

Ayala, como el coordinador de los ediles del PAN en León y correa de transmisión entre el gobernador y el alcalde Héctor López Santillana; y Ramírez Barba como coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, disciplinado a los designios del Ejecutivo.

Márquez no enfrenta, como lo hizo Oliva hace seis años, a un dirigente fuerte y con ascendencia dentro del partido. Fernando Torres tenía ese talante del que hoy carece Humberto Andrade.

En ese sentido, el gobernador parece tener el cielo despejado cuando se aproxima la hora de apretar tuercas. El declive tarde o temprano llegará.

DESABASTO DE GASOLINA: PEMEX Y LOS VACÍOS DE INFORMACIÓN

Al final, la comunicación tardía de Pemex para explicar el porqué del desabasto de gasolina en León dio la razón a la nota aparecida ayer en el portal de correo.

El desabasto se debió a la decisión de la paraestatal de interrumpir el suministro del ducto que conecta Salamanca con León debido a una toma clandestina.

Y la tardanza en la emisión de una postura oficial no puede verse como un asunto anecdótico. Ningún gobierno o ente público, como lo es Pemex, puede esconderse u ocultarse frente a un problema de esta magnitud y mucho menos provocar esos vacíos de información que sólo generan más especulación y desinformación.

A lo largo del día se tejieron versiones de todo tipo. La más socorrida, que los empresarios propietarios de gasolineras especulaban con el desabasto para ganar en el previsible incremento del precio programado para los primeros días de enero.

Ya cada quien le ponía patitas y manitas a la versión. Había quienes aseguraban que el desabasto se extendería hasta los primeros días de enero.

Pero la pregunta volvía a ser la misma. ¿Por qué el problema sólo afectaba la zona metropolitana de León y muchos otros municipios en el estado estaban sin ninguna bronca?

En León, ayer se registraron problemas nunca antes vistos. Filas enormes de vehículos que entorpecieron el de por sí complicado tráfico en varios puntos de la ciudad, connatos de enfrentamientos para ganar espacio para el combustible.

Frente al silencio de Pemex, el gobernador Miguel Márquez, que un día antes había dicho que lo del desabasto era un tema que le correspondía abordar a la paraestatal, ante la dimensión de los acontecimientos tuvo que intervenir.

Después de las 19 horas cuando el caos comenzaba a extenderse en esta metrópoli, llegó el tuit de Pemex que parece tranquilizar las cosas. Si es o no la razón real del desabasto, lo sabremos más adelante. En León, las noticias de la falta de Premium tienen varios días y hay razones para pensar que hay otros ingredientes a este fenómeno.

Por lo pronto, en tiempos de redes sociales, la paraestatal da cátedra de cómo generar desinformación. Tache.