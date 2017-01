Pólvora e Infiernitos

ZAPATEROS Y LOS RIESGOS DEL TLC: LE PONEN NÚMERO AL DAÑO

PRIMERA SEÑAL. Acuciosos como suelen ser en el sector zapatero ante los retos que les presenta la economía, ya le pusieron número a sus preocupaciones ante lo que muchos ven como la inminente cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

EN CONCRETO. Y la conclusión tiene datos interesantes. En 2016 los zapateros mexicanos exportaron 25.3 millones de pares con un valor de 456.5 millones de dólares. Del total, las exportaciones a Estados Unidos significaron 19.8 millones de pares que representan el 78.46 % del total.

LA TALACHA. Que el mercado estadounidense represente más de las tres cuartas partes de las exportaciones de los zapateros dejan clarísima la importancia que para los zapateros tiene el TLC con Estados Unidos. Por eso la CICEG envió ya representantes a las llamadas reuniones del ‘Cuarto de Junto’ organizadas por Concamin nacional para establecer la estrategia y la postura ante la coyuntura que plantea la posible cancelación del Tratado.

A VER. Los industriales del calzado quieren no haya cambios en lo que respecta a elementos tales como Regla de Origen, Acceso a Mercados y Certificación de Origen. Es en las actuales circunstancias una auténtica carta a los Reyes Magos porque todo se encuentra atado al futuro del TLCAN, un tema que está incluso más allá de la voluntad del gobierno mexicano.

LA CITA. Por lo pronto, este viernes 3 de febrero, el presidente de los zapateros, Javier Plascencia Reyes, convoca a sus agremiados a una reunión extraordinaria para presentar los escenarios que se avizoran ante los nubarrones en el horizonte.

EN PLATA. De golpe y porrazo, los zapateros que acaban de librar un par de batallas importantes para concretar las medidas de remediación contra China y la cancelación del Acuerdo Transpacífico (esta última de rebote), se encuentran frente a un nuevo reto.

DISCURSO Y REALIDAD. Durante mucho tiempo hablaron de la apuesta por la internacionalización y la diversificación de mercados. Sin saber qué es lo que pasará en el acuerdo comercial con Estados Unidos, hoy el futuro ya los alcanzó.

TEMORES. Es probable que las reglas cambien y que, sin esperarlo en tan poco tiempo, el lobo se aproxime. Apenas un botón de muestra de la nueva era que vivirán los sectores económicos en nuestra entidad ante el novedoso proteccionismo norteamericano.

TRANSPORTE LEÓN: EL COMPROMISO INCUMPLIDO DE LÓPEZ SANTILLANA

PARCIAL. Como para menguar un poco los reclamos y las inconformidades que se han generado por el incremento a la tarifa del transporte urbano, autoridades municipales de León se reunieron con los transportistas para revisar los compromisos de los empresarios con los usuarios.

OÍDOS SORDOS. Habrá que ver el efecto que esta reunión tiene sobre los hechos y, sobre todo, ojalá los transportistas le hayan puesto fecha a la entrega de la información relativa al sustento del incremento a la tarifa que los propios empresarios se comprometieron a entregar a la administración municipal.

DIFERENCIAS. Se trata de un dato esencial para comprender el porqué de un aumento inédito para este servicio, de 2 pesos más para la tarifa en efectivo y de 2.20 pesos para la que se hace con tarjeta Pagobús.

NADA DE NADA. El compromiso se asumió el día que se aprobó la tarifa en el Ayuntamiento. Pasaron varias semanas y en el Municipio se hicieron patos con la entrega de esta información que se resume en un estudio que hizo la empresa Deloitte para argumentar el aumento a la tarifa.

UNA MÁS. La petición se ratificó la semana anterior cuando la oposición en el Ayuntamiento pidió la revocación del incremento a la tarifa. En suma, la autoridad se la ha pasado dándole largas a una petición que de hacerse pública, daría un nuevo empuje a la polémica.

EN EL AIRE. La instrucción fue de López Santillana al secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. En otras palabras, solitos se echaron la soga al cuello y ahora tendrán que actuar en consecuencia.

LAS CONSECUENCIAS. Porque sea cual sea la información que contenga ese estudio que llevó al aumento a la tarifa, habrá polémica. Así las cosas, ese gesto de transparencia que comprometió el edil leonés, puede reabrir una herida que no se ha podido cerrar ni con el discurso ni con la operación política.

LA DEL ESTRIBO…

Finalmente, el PAN ya delineó su propuesta de iniciativa para aterrizar la reforma electoral que permite la reelección en nuestro país, y por ende en Guanajuato, y por lo visto, ya comenzó a sacar algunas chispas… al interior del propio blanquizul.

Y es que la propuesta que esbozó el coordinador de la fracción panista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Éctor Jaime Ramírez Barba, contempla que para cumplir la paridad en 2018 en la postulación de candidatos a la alcaldía, los partidos lo pueden hacer pero no necesariamente proponiendo 23 candidatos a alcaldes hombres y 23 mujeres.

Ramírez Barba ha dicho que esta opción “es cuota” y lo que se busca son “acciones afirmativas”. Esto implicaría la opción de que la paridad se cumpla con la postulación de candidatos a síndicos que serían hombres o mujeres, según sea el género del aspirante a alcalde o alcaldesa.

La primera que respingó ante esta propuesta fue la senadora Pilar Ortega, una panista que no se ha andado por la ramas para reclamar temas de paridad, así sea el mismo gobernador con el que discrepe.

“¿Y la paridad Éctor Jaime?,” cuestionó la legisladora en su cuenta de Twitter.

MIGUEL MÁRQUEZ: DEL “NO SE MUEVAN” AL PODER DE LA NÓMINA

Dice una de las máximas en la cosa pública que el poder se ejerce y no se comparte. Y a nivel interno en su partido, el gobernador Miguel Márquez parece ponerlo en práctica.

Hace exactamente un año, en León, en la granja propiedad del exdiputado federal José Guadalupe Vera Hernández, el gobernador Miguel Márquez lanzaba su clásico “estate quieto” a los ansiosos, acelerados y precalenturientos en su partido.

Una reunión informal en donde no estaban programados los discursos y en la que incluso, el mandatario estatal llegó una vez avanzada la reunión, el episodio se convirtió en un parteaguas en la temprana batalla azul por el 2018.

Porque fue el primer mensaje de Márquez para hacer sentir su poder como el gran elector del blanquiazul en Guanajuato. “Todos quietos” fue la señal enviada desde Palacio de Gobierno en particular al senador Fernando Torres Graciano que parecía erigirse en el precandidato incómodo para el oficialismo azul.

Y mire, lo que son las cosas, a toro pasado podemos decir que Márquez tuvo que cambiar la estrategia porque en realidad no pudo parar el activismo del senador Torres Graciano. Tuvo que enfrentarlo en los terrenos que pisaba y doblegarlo en un par de rounds que han puesto contra las cuerdas a quien hace un año aparecía como una amenaza para el proyecto marquista.

Al final de cuentas, la lógica priista que planteaba Márquez de ‘el que se mueve no sale en la foto’ era inoperante en el PAN. No hubo y quizá no hay rendija por la que se pueda colar Torres Graciano como favorito de Márquez para el 2018.

No la hubo cuando el juego estaba abierto pese a la cercanía histórica de ambos y no la puede haber ahora cuando Márquez, a través de su delfín, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ya le ganó dos partidas al senador: una por el Consejo Estatal y la otra por los comités municipales, en particular el de León.

Hace un año, Márquez intentó detener a Torres Graciano con mensajes y advertencias internas. Sus mensajes fueron como predicar en el desierto. El gobernador aguardó unos meses para liberar a su delfín, apretar tuercas y hacer que el aparato panista funcionara.

A un año de distancia, la perspectiva es otra. Nada se ha consumado aún pero Miguel Márquez ya puso en acción al aparato burocrático a favor de su gallo. Los regaños sirven de poco. Puso manos a la obra y el aparato respondió.

LUIS FELIPE BRAVO MENA: MANIQUEISMO Y REIVINDICACIONES

El exdirigente nacional y flamante titular de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, vino ayer a Guanajuato a pintar su raya frente a quienes dentro de su partido suspiran por un cargo en el 2018 y no traen tatuada la camisa azul. Lo malo es que sólo planteó acertijos y no citó nombres.

“Necesitamos ser fuertes como institución y no en un frente o coalición de caudillos que ahora se anda estilando eso, muchos caudillos, muchos liderazgos, caciquillos, de comités y de impuestos públicos que andan ahí queriendo hacer del partido su causa pero eso sí dentro de las puertas de Acción Nacional”, dijo ayer en su laaaaarga intervención en un evento convocado por la dirigencia estatal encabezada por Humberto Andrade.

El pronunciamiento arrancó aplausos de quienes lo escuchaban, aunque muchos se quedaron con la duda de a quien le lanzaba la indirecta. Por su extracción no panista y los señalamientos que le han hecho detractores dentro y fuera del PAN, la referencia más obvia parece ser la del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el presidenciable panista que menos prosapia puede presumir en su partido.

Porque es evidente que las referencias no son ni para Ricardo Anaya ni para Margarita Zavala que tienen otros defectos pero no el reciente ingreso al PAN. Sus vicios son otros y su desgaste, de otro corte.

Eso sí, contrario al convencimiento que han mostrado otros en su partido, Bravo Mena no mostró seguridad absoluta, así haya sido por mera propaganda, de que el PAN regresará a Los Pinos, el año entrante.

Habló en tono encendido pero con poca o nula autocrítica. Los panistas han arrancado la batalla rumbo al 2018 y los nubarrones son cortesía de casa porque la disputa interna está pintada.

Ricardo Anaya y Margarita Zavala son las cartas internas y ya comenzó el fuego amigo. Los azules se pueden convertir en sus propios peores enemigos. No sería la primera ni la última vez que la guerra interna dé al traste con sus ilusiones de gobierno. Destruirse en lo interno es la especialidad de la casa.