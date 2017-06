Pólvora e infiernitos

LA COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS: ¿DE QUIÉN Y PARA QUIÉN SON LOS MOCHES?

LA DUDA. ¿Quién es el responsable de que la compra de chalecos antibalas no se haya podido concretar después de semanas y semanas de discusiones en el pleno del cabildo leonés?

OPCIONES. ¿Es el subsecretario de Seguridad, Francisco Becerra López, cuya dependencia no sabe o no puede hacer las solicitudes de compra de manera adecuada o es el síndico y presidente del Comité, Carlos Medina Plascencia, quien insinuó que en ese proceso “hay gato encerrado” y determinó tras el resultado de una primera licitación, varias pruebas de balística que derivaron en la cancelación del proceso?

DIJO ‘MOCHES’. El Comité de Adquisiciones vuelve a las andadas y el alcalde Héctor López con su declaración de ayer parece enrarecer aún más el panorama cuando dijo que no quiere licitaciones con moches o dirigidas y en el momento que acepta que en este proceso en particular, hay sospechas y dudas que deben aclararse.

FUEGO AMIGO. Y no porque sea ya una costumbre los retrasos en las licitaciones se pueden minimizar este nuevo enfrentamiento entre quienes se supone, forman parte de un mismo equipo gobernante.

AVE DE TEMPESTADES. No es Sergio Contreras ni Salvador Ramírez, los opositores más claros del gobierno azul los que se han quejado de un supuesto “gato encerrado” en el proyecto de compra de 250 chalecos antibalas, sino el propio Carlos Medina, primer síndico del Ayuntamiento.

MÁS CLARIDAD. La pregunta es, entonces, a quién se refiere López Santillana cuando habla de blindar las compras ante la posibilidad de ‘moches’. Aquí hay dos protagonistas fundamentales, el Comité de Adquisiciones que encabeza Medina o la Secretaría de Seguridad que es quien hace la petición de la compra.

DETERMINACIÓN. El punto es que ya hubo una licitación que arrojó un ganador. Pero el síndico objetó el resultado porque le pareció que el precio que se pagaría por los chalecos era exorbitante.

NADA. Se agregaron nuevas pruebas de balística que no venían incluidas en las bases y que al final no rindieron los frutos esperados. El subsecretario de Seguridad, Francisco Becerra, se defiende con el argumento de que quien puso las objeciones fue el Comité que preside Medina. Y en efecto, ahí se dio el origen de todo este conflicto.

DUDAS PERSISTENTES. En el fondo, el problema es uno solo. Un gobierno disfuncional que tiene en el papel las condiciones para sacar cualquier proyecto adelante. Con mayor razón una simple adquisición de chalecos antibalas.

UNA MÁS. Lamentable que la clase gobernante que, supuestamente, sabía cómo hacerlo y que tanto criticó a PRI y Verde por las pugnas palaciegas se empeñe en explicar por qué las cosas no suceden en León en lugar de hacer que sucedan.

RICARDO ALANIZ: EL PORRISTA AZUL DESDE EL ÁMBITO EMPRESARIAL

IGUALITO. Al estilo del viejo PRI, el exalcalde panista y flamante líder de Concamin, Ricardo Alaniz Posada, se lanzó a felicitar mediante un desplegado al Ayuntamiento leonés que hace unos días decidió quitarle los dos títulos de concesión a Red Recolector para entregárselos a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA).

SETENTERA. “Concamin Bajío como portavoz de los industriales leoneses expresa su respaldo al esfuerzo del honorable Ayuntamiento de León por la cabal decisión de realizar un cambio respecto a la concesión del servicio de recolección de basura de nuestra ciudad”.

EL ESTILO. En unos cuántos párrafos, una organización empresarial retrocedió algunas décadas el reloj político en León y nos hizo recordar aquellos mensajes, pancartas y mantas que exhibían los sindicatos y organizaciones políticas o hasta empresariales que sin el menor asomo de sana distancia, se entregaban sin rubor al gobierno.

A SUS BRAZOS. No hay matices en el mensaje. Sí el reconocimiento pero ninguna frase que permita advertir un mínimo de exigencia o del beneficio de la duda. Evidentemente, Alaniz Posada más en su papel de porrista del PAN y del cabildo al que, por cierto, pertenece su hijo Alejandro, que de dirigente de una organización apartidista.

¿DE QUIÉN ES LA CULPA? Aunque viéndolo bien, tampoco sorprende. ¿Alguien esperaba algo distinto de quien llegó al cargo cobijado por la nueva ola blanquiazul que buscó y logró el carro completo tras el desencanto provocado por el barbarismo?

EL IMCO Y LOS CLAROSCUROS DEL CONGRESO LOCAL

EN PLATA. Si nos atenemos a los datos publicados por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), la austeridad en el Congreso local de Guanajuato es un mito genial.

SÍ, PERO… En el comparativo 2016 contra 2017, uno podría emocionarse cuando revisa que la remuneración mensual bruta por legislador era el año pasado de 177 mil 400 pesos y ahora es de 117 mil 400. Es decir, 60 mil pesos menos de salario por cada diputado. Parece increíble y habría que revisarlo.

LO MACRO. Pero vayamos a los números globales. El presupuesto global del Congreso del Estado pasó de 450.6 millones a 482.2 millones de un año a otro, es decir un incremento de casi 32 millones, es decir entre un 6 y un 7%.

QUIÉN LOS VIERA. El presupuesto por diputado pasó de 12.5 millones a 13.3 millones de pesos. En cuanto al número de plazas en palacio legislativo, sin contar a los diputados, el año pasado se reportaban 234 y ahora son 378.

EL ROLLO. En cuanto al presupuesto por habitante, la cifra pasó de 76.85 pesos el año anterior a 81.62 en el presente año. Con estas cifras nadie puede decir que el gasto en el Congreso de Guanajuato se encuentra entre los más onerosos del país. Pero tampoco se puede afirmar que sea el Congreso local un portento de austeridad. Mucho más ‘blof’ que resultados concretos.

LA DEL ESTRIBO…

Que el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, se haya decidido a elegir a Ariel Corona como el nuevo coordinador de los diputados federales, habla de un viraje importante en el perfil de la selección.

Habrá quienes digan que el joven legislador es un torresgracianista total y pueden tener la razón.

Lo cierto es que es uno de los diputados con mayor cercanía a Andrade. Pero eso podría ser un dato irrelevante para los incondicionales del oficialismo azul que verán en ese nombramiento un signo más de la parcialidad del dirigente blanquiazul hacia el senador Fernando Torres.

Los jaloneos se pondrán de a peso.

Estamos en pleno verano, se acerca la temporada vacacional y más vale prepararnos para el anuncio del alcalde de León, Héctor López Santillana, para quien sus vacaciones son sagradas.

Y si alguien piensa que la crítica situación que sigue viviendo la ciudad en materia de inseguridad es un impedimento, que le baste remitirse a lo que ocurrió hace exactamente un año cuando justo después de la peor racha de asesinatos que se ha presentado a lo largo del trienio, el primer edil leonés anunciaba que se iba de vacaciones.

Diez asesinatos en tres días es la peor crisis que ha habido en la materia y esta se presentó durante la segunda quincena de junio de 2016. El anuncio lo hizo el alcalde en el apartado de asuntos generales de una sesión en la que el tema dominante había sido la inseguridad.

El priista Salvador Ramírez Argote había cuestionado el trabajo del secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, mientras que el regidor del Verde, Sergio Contreras Guerrero, hizo tres propuestas, entre ellas que la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito sesionara de manera semanal y que se instalara una mesa de trabajo para analizar la viabilidad de implementar el Mando Único en esta ciudad.

Obvio, las dos fueron bateadas por la aplanadora azul mientras el alcalde seguía adelante, sin ningún problema, con sus planes. Las cosas no han variado mucho durante los últimos meses.

La percepción de vulnerabilidad se mantiene entre los leoneses. La preocupación cunde porque las cifras empeoran. Los homicidios dolosos van al alza y colocan a León en el indeseable top 10 nacional.

La viabilidad de la reelección para López Santillana, se ve, cada día, más lejana. Ya vendrán las vacaciones para el alcalde. Tanto estrés necesita desfogarse.

JUAN CARLOS MUÑOZ SE PONE LOS GUANTES

La diplomacia no es el fuerte de la actual bancada del PAN en el Congreso del Estado. Lo mismo el coordinador Éctor Jaime Ramírez Barba que no pierde oportunidad para subirse al ring con el opositor que se le ponga enfrente y en privado abre frentes entre sus pares en la Junta de Gobierno. que Juan Carlos Muñoz quien no tiene piedad de ridiculizar la propuesta del Verde, PRI y PRD para hacer una auditoría de desempeño al proyecto Escudo.

“Les gana la ignorancia”, dijo sin rubor el diputado panista, a la sazón, presidente de la Comisión de Seguridad ante la solicitud que hicieran los legisladores hace algunos días en el pleno para auditar los resultados de Escudo.

Muñoz Márquez no sólo descalifica la propuesta sino que asegura que sus adversarios internos no saben lo que quieren y quiere darles clases de cómo solicitar auditoría.

“Que pidan auditoría a la Secretaría de Seguridad. Si vuelven a pedir auditoría a Escudo, el resultado será el mismo”, revira.

En el fondo, la misma técnica de escurrir el bulto y la actitud insensible ante el entorno. El diputado Muñoz repite uno de los pretextos favoritos del PAN en Guanajuato: la inseguridad es un fenómeno nacional, no exclusivo de Guanajuato.

Es el perfil acomodaticio de los políticos de siempre. Hace unos años, Muñoz Márquez formaba parte de la legión de críticos del gobierno de Bárbara Botello. Hoy, su Comisión que atiende el tema de seguridad tiene varias semanas sin sesionar.

Claro, no le va a dar patadas al pesebre panista con un pronunciamiento contra el gobierno estatal. La estrategia de aislamiento de Escudo galopa al interior del PAN-Gobierno. De ser el provocador de detenciones y logros de la autoridad hace algunos años, hoy sólo es un instrumento técnico prescindible en los discursos oficialistas.