Pólvora e infiernitos

LA PARIDAD Y EL ACUERDO REVOCADO DEL INE

CON PARED. En eso de garantizar que la paridad de género en la postulación de candidatos a alcaldes y alcaldesa en los próximos comicios en Guanajuato sea una realidad, no sólo en cantidad sino en calidad, los partidos no tienen de otra y tendrán que apechugar por voluntad o porque no le queda de otra.

RELACIONES. Y te lo digo IEEG para que me entiendas PAN, toda vez que esta será la fuerza política que más podría sufrir con las disposiciones que lo obligan a postular de manera equilibrada, hombres y mujeres en distritos y municipios, tomando como referencia sus demarcaciones más competitivas y las que no lo son.

LO SUSTANCIAL. El acuerdo mencionado planteaba que para verificar que los partidos políticos observen la obligación de no destinar exclusivamente un sólo género a aquellos distritos o municipios en los que tuvieran los porcentajes de votación más bajos, se deberán ejecutar acciones como las siguientes.

EN CONCRETO. La propuesta del INE pedía que cada partido enlistara todos los distritos o municipios, en los que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior.

MÁS. Luego, dividiría esa lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distritos o municipios enlistados.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ. En el primer bloque, con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos o municipios en los que obtuvo la votación más alta.

CASTIGOS. Enseguida, los partidos revisarían la totalidad de los distritos o municipios de cada bloque, para identificar, si fuera el caso, un sesgo evidente que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encontrara una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

APUESTA. Si uno revisa el acuerdo, parece muy sensato, realista y sobre todo con las atribuciones para garantizar que los partidos no jueguen a la paridad y le endilguen a las candidatas mujeres que hoy tienen menos espacios, sus distritos o municipios que están condenados a la derrota.

AGUA Y AJO. El acuerdo fue revocado, pero hoy, a unos días de que en Guanajuato inicie la discusión para reglamentar la reelección, parece haber los candados suficientes para que no haya simulaciones.

UNO MÁS. En los comentarios que se emitan para la mesa de trabajo que inicia el 2 de mayo en el Congreso del Estado, los propios partidos políticos o el Instituto Estatal Electoral van a incluir ese tema.

A SUFRIR. Así las cosas, los alcaldes panistas pueden comenzar a encomendarse al santo de su devoción. No serán sólo 3 de los 26 que ganaron en 2015 los que van a tener que quedarse chiflando en la loma y cediendo su espacio para postular una mujer. Por lo menos una decena más, se van a quedar con las ganas.

DOMINGO SANTANA: PUROS BANDAZOS

MUTACIONES. De la realidad de un boletín y los anuncios espectaculares de nuestras autoridades a la realidad hay un enorme trecho y si no que le pregunten al gobierno municipal y a los directivos de los Bravos de León que a una semana de la accidentada apertura de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol en León, no han visto caer todavía los 8 millones de pesos comprometidos por el gobierno del estado en la remodelación del estadio Domingo Santana.

PROBLEMAS. Y hasta donde se sabe no se trata de una falta de voluntad del gobierno de Guanajuato sino de las mismas complicaciones que se han apreciado en otros frentes en este arranque en el Domingo Santana.

DEFICIENCIAS. El gobierno del estado entrega un recurso cuando se han cumplido ciertas especificaciones y condiciones técnicas para que el dinero público vaya a una obra que en este caso es a un ente privado.

Y claro, en el glamour del ‘opening’ de la semana pasada, la pasarela política del delfín del gobernador y toda la parafernalia del juego inaugural, nadie iba a romper el encanto con el aviso de que en realidad los 8 millones del gobierno estatal todavía no aterrizaban.

OJO DEL HURACÁN. Pero eso es sólo una parte del problema porque se ha hecho demasiado ruido en torno a los errores cometidos en la puesta en operación del Domingo Santana y eso puede abrir un frente de conflicto en el gobierno de López Santillana porque queda en evidencia que algunas cosas no se hicieron adecuadamente .

LA DUDA. Habrá que ver si en Palacio Municipal blindaron todos y cada uno de los pasos jurídicos y técnicos para el tema de las obras y la aplicación de los recursos.

CASUALIDADES. Hoy, por lo pronto, los regidores del PRI en el Ayuntamiento ofrecen rueda de prensa para hablar del tema y vendrán algunos otros pronunciamientos que pondrán en tela de juicio la aplicación de los apoyos.

PONCHE. El primer strike fue la falta de luz el día de la inauguración. El segundo, el desplome de la estructura del jardín izquierdo y ahora con esta nueva revisión, no sólo los Bravos sino, en una de esas, la propia autoridad municipal es ponchada y sin tirarle.

LA DEL ESTRIBO…

Un exhorto es como una llamada a misa. Hoy le toca el turno a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado que promoverá con bombo y platillo la llamada de atención que le hace al Congreso federal “para que deje de hacerse pato” con la reforma a la ley de armas de fuego.

Un exhorto que forma parte del llamado que hizo Márquez a partidos políticos y diputados a sumarse al “No a la impunidad”.

FRANCISCO ARROYO: UN AÑO DE EMBAJADOR

Con el proceso electoral a la vuelta de la esquina y el cierre del sexenio casi tocando la puerta, los políticos con cargo comienzan a prepararse para el reparto (o ausencia de puestos) para el siguiente período.

Apenas hace exactamente un año, se aprobaba en el Senado el nombramiento de Francisco Arroyo Vieyra como embajador de México en Uruguay. A la vuelta de un año, el polémico político guanajuatense quizá mira de reojo ese 2018 pero con un ánimo distinto.

Hace seis años soñaba, como senador, ser el candidato de su partido a la gubernatura pero tenía al alcance de la mano la posibilidad de ser diputado federal plurinominal como finalmente ocurrió.

La diferencia sustancial con su circunstancia actual es que hoy el futuro político parece más incierto por más que tenga uno de los cargos más cotizados.

La candidatura a la gubernatura era en apariencia su plan A. Se apuntó y la disputaba mediáticamente muy a su estilo con el candidato natural Juan Ignacio Torres Landa. Pero había un plan B en aquel entonces que era una curul en San Lázaro, nada despreciable.

Hoy, para Arroyo Vieyra, el plan A tendría que ser mantenerse en la diplomacia como embajador en Sudamérica pero eso está atado a la suerte del PRI en la elección presidencial.

Y hoy, no se atisba con claridad un plan B para uno de los referentes del priismo guanajuatense en las últimas dos décadas. Por más que quisiera, hoy el papel de factótum del tricolor es un traje que quedó en otra época y que ya no puede ponerse.

Son otros personajes los que parten el pastel y quienes alguna vez fueron sus aliados en las batallas internas, hoy han seguido otros derroteros y vuelan solos.

Falta todavía mucho trecho por recorrer en el sexenio y los reacomodos serán diversos y variados. Y si en el ámbito partidista, está más allá del bien y del mal en lo personal, aunque su hija Érika querrá continuar su carrera, habrá que revisar lo que pasa en otros terrenos.

Quizá, en efecto, haya llegado la hora de la jubilación total.

UNEBÚS: RECLAMOS DE TRANSPORTISTAS Y CARTAS CREDENCIALES DE RODRíGUEZ JUNQUERA

Tras bambalinas, todavía, tanteando los terrenos pantanosos que pisa y enterándose del entorno en el que se mueve ahora, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, atendió ayer a los aguerridos empresarios transportistas que traen guerra declarada en contra del proyecto Unebús.

La reunión de la cual no se dio cuenta a la prensa y hasta se solicitó quedará en ‘top secret’ no sólo fue para presentar ante el sector transportista al nuevo número 2 de Palacio de Gobierno, sino para avanzar en los reclamos pendientes de los camioneros de León hacia el proyecto.

Y en este último caso, por lo visto, no les va tan mal a los transportistas quienes ya habían dejado su pliego petitorio en una reunión anterior todavía con Antonio Salvador García López. Una de sus principales peticiones era que los camiones de Unebús no transitaran por la avenida Adolfo López Mateos porque para ellos representaba la principal amenaza de competencia desleal a los integrantes del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Y por lo que ha trascendido, se les puede conceder el milagrito. Todo parece indicar que en el recorrido esbozado en el nuevo proyecto, no está incluido el recorrido por López Mateos.

Los vehículos que vienen de San Francisco del Rincón se irían por bulevar Torres Landa hasta Francisco Villa y luego hasta topar con López Mateos para de ahí salir a Silao.

En el pliego petitorio hay otras cosas como que Unebús circule por la derecha en las vialidades y no use el carril exclusivo de la oruga. También está a su alcance la posibilidad de que no haya una integración a la red tecnológica del sistema leonés y que tampoco se dé la integración de tarifas.

Si esto se confirma entonces estaremos presenciando la espectacular mutación del Sistema de Viaje Metropolitano al Unebús porque prácticamente en cuanto a recorridos, es un trazo similar al que tiene hoy el Metropolitano. En otras palabras sería el mismo problema pero con unidades más sofisticadas.