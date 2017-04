Pólvora e infiernitos

AUDITORÍAS A ESCUDO… A PASO DE TORTUGA

YA. Que dice la presidenta de la Comisión de Hacienda, Elvira Paniagua Rodríguez, que ya mero sale pero no sabe cuándo, el primer dictamen de la primera de tres auditorías al proyecto Escudo.

PALABRAS. “A la brevedad”, según dijo ayer a los reporteros luego de informarles que se había radicado ya en la Comisión la segunda auditoría que corresponde al ejercicio 2015. La que ya casi está lista corresponde al ejercicio 2014.

DIRECTA. La panista celayense no se anda por las ramas y asegura que ejerce su facultad de decidir cuáles auditorías han de salir y en qué momento se van a dictaminar.

CONTEXTO. Sin embargo, aunque ella diga que todas las auditorías son importantes y tienen el mismo valor, conocer las conclusiones de las que tienen que ver con Escudo, levantan un interés y hasta un morbo muy peculiar.

ARRANQUE. Fue el proyecto al cual le apostó gran parte de la primera parte de su sexenio el gobernador Miguel Márquez y que hoy se encuentra severamente cuestionado en sus resultados.

CONDICIONES. Y ya sabemos que los tiempos de la Auditoría Superior del Estado son muy particulares, que tienen una gran carga de trabajo y que no es que quieran retrasar algunas labores de fiscalización sino que esa es la dinámica de trabajo.

CAMBIOS. Pero urge saber qué es lo que dice la ASEG sobre Escudo, su proceso de adquisición y su funcionamiento. Si el gobernador Márquez y su secretario Álvar Cabeza de Vaca hicieron de la frase ‘Gracias a Escudo’, la premisa favorita para argumentar los éxitos en materia de seguridad y hoy ambos se defienden como pueden de los cuestionamientos por el incremento en homicidios dolosos e índices delictivos, se hace indispensable tener un referente técnico.

A VER. Claro, los críticos de Escudo tampoco son ingenuos ni piensan que la ASEG crucificará esa estrategia. Simplemente saber con qué vara se mide al gobierno estatal, será altamente revelador.

INDEMNIZACIONES DE LUJO Y CONTRADICCIONES INFORMATIVAS: EL CASO JORGE GUILLÉN

UNA MÁS. Vaya costumbre de los gobiernos de pretender suavizar con las versiones de ‘renuncias a su cargo’ o salida ‘de común acuerdo’ de funcionarios lo que desde el punto de vista administrativo es un despido.

ELLOS DICEN. Así ocurrió con el director operativo de la Policía de León, Jorge Guillén Rico, quien según la versión de la propia autoridad emitida hace unos días, renunciaba a su cargo porque había recibido una invitación de parte de las Fuerzas de Seguridad Pública, es decir, de Álvar Cabeza de Vaca para abandonar su puesto en esa ciudad.

SIEMPRE SÍ. Sin embargo, ahora resulta que desde el punto de vista administrativo, en realidad Guillén Rico fue despedido de su cargo si tomamos en cuenta que recibirá una jugosa liquidación equivalente a más de 250 mil pesos.

OPCIONES. Porque aquí sólo hay de dos sopas. O renuncias o eres liquidado. Si la decisión es renunciar, el funcionario se marcha sólo con sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y salario.

DE CASA. Si de lo que se trata es de un despido, entonces sí aplica otorgarle un finiquito. Hasta hace unos días nos hicieron creer que había renunciado y que, más bien, había sido promocionado de regreso a la querencia con su antiguo jefe, Álvar Cabeza de Vaca.

NADA DESPRECIABLE. Ahora resulta que recibió una indemnización de más de un cuarto de millón de pesos por laborar 16 meses en la administración municipal. Así lo confirmó el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa.

NI LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA. No es ninguna novedad este tipo de ‘confusiones’. Los gobiernos tratan de disfrazar los despidos de renuncias aunque luego en la parte administrativa no puedan ocultar lo inocultable: el erario público al servicio de jugosos finiquitos. Al fin que es dinero público.

LA DEL ESTRIBO…

Ya no aparece el todavía secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, en algunos eventos del gobernador. Daniel Alberto Díaz, su sucesor en el cargo a partir del próximo treinta de mayo, estuvo ayer en el evento del Hospital de Alta Especialidad del Bajío.

Pero todavía fue presentado como director de Servicios de Salud de la dependencia. Ortiz Aldana ya está en el proceso de entrega-recepción aunque la parte operativa está cada vez más en manos de Díaz. De por sí, el irapuatense no era un funcionario muy involucrado en el día a día.

Todavía cobra esta quincena pero quien ya comienza a desquitarla es su sucesor.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA CON ALONDRA: A DOS AÑOS DE UN ACTO DE OPORTUNISMO POLíTICO

El oportunismo político es una debilidad permanente de los personajes públicos particularmente en época de campañas electorales. Todo se les hace fácil y su vocación para exhibirse es particularmente laxa. Y esto no distingue colores políticos.

Hace un par de años, en el amanecer de las campañas en el estado, los panistas no tenían reparo en colgarse de la imagen de la joven Alondra Luna Núñez, una menor de edad que cobró fama pública tras ser sustraída por agentes de la Interpol y llevada a Estados Unidos.

Más veloces que un rayo, los blanquiazules trataron de capitalizarlo políticamente en una marcha por la capital del estado a la que asistieron la candidata a alcaldesa Ruth Lugo y los aspirantes a diputados Alejandro Navarro y Raquel Barajas.

Como visitante distinguida estaba la excandidata presidencial y actual aspirante a gobernar el Estado de México, Josefina Vázquez Mota, que estuvo también en León.

Vázquez Mota, incluso, no descartó la posibilidad de escribir un libro en donde abordaría el caso de Alondra, los enredos del sistema de impartición de justicia en México y lo que sufre una madre cuando uno de sus hijos desaparece.

La foto de la actual candidata a la gubernatura mexiquense tomada de la mano de Alondra mientras el papá de la menor agitaba una banderita blanquiazul prendió las redes sociales. La imagen no fue bien vista por la mayor parte de los usuarios.

Justo un año después, Vázquez Mota se reunía en privado en Guanajuato con el gobernador Miguel Márquez. Hoy, es la candidata a gobernar el Estado de México y sus posibilidades son inciertas.

En 2012 tuvo que conformarse con un tercer lugar que significó el peor resultado en elecciones presidenciales del PAN tras haber ganado las contiendas de 2000 y 2006.

Hoy, la aspirante blanquiazul está frente a una nueva oportunidad que, quizá, sea la última de ese calibre en su carrera política. El PAN arrancó con buenas posibilidades en la contienda que es calificada como un ensayo de lo que será la presidencial en 2018.

Una elección en la que PAN, Morena y PRI se disputan la supremacía en una entidad clave en por los números electorales pero también por el simbolismo que representa.

“TENGAN PACIENCIA, NO MIENTEN LA MADRE AL ALCALDE”: LÓPEZ SANTILLANA EN EL PAN

“Quiero pedirles un favor mis queridos compañeros y amigas: ármense de paciencia, no le mienten la madre al alcalde por favor y tomen precauciones para ir y salir a tiempo de su casa”.

Fueron las palabras anoche del alcalde de León, Héctor López Santillana, al final de la presentación de las 400 obras que ejecuta su administración ante militantes del PAN reunidos en la asamblea semanal de información que se realiza en el búnker leonés sin acceso a los medios.

De buen humor, según se puede apreciar en el audio de una parte de su intervención, el edil leonés explicó detalladamente las principales obras viales que se ejecutarán durante los próximos meses en esta ciudad y que son parte medular de su apuesta de cierre de su trienio que ha sembrado dudas incluso dentro de su propio partido.

El alcalde leonés habló ante unos 200 militantes a quienes les platicó que vienen obras importantes pero también momentos complicados para los leoneses en el ya de por sí complejo tráfico que se vive en León.

López Santillana dijo que habrá obras en las arterias más importantes de la ciudad como los bulevares Mariano Escobedo, San Juan Bosco, Hermanos Aldama e Hidalgo, entre algunos otros.

Fue entonces cuando pidió de esa manera tan singular a sus correligionarios que le tuvieran paciencia. En primera fila lo escuchaban entre otros el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y el de Obra Pública, Arturo Durán, que tiene bajo su responsabilidad algunas de esas obras de las que habló López Santillana.

El edil leonés trata de poner buena cara al mal tiempo. Su planteamiento en su propio partido es sintomático y se entiende que lo hace para referirse a las obras que se ejecutan o se van a ejecutar en la ciudad.

Pero bien sabe el presidente municipal que se encuentra en un momento clave para su gobierno, sobre todo de cara a la búsqueda de una eventual reelección. Oficialmente no se ha pronunciado pero en corto, en el PAN, quienes lo conocen, sabe que no quita el dedo del renglón y que su proyecto es a seis años y que está convencido de que la carrera que emprende es de velocidad y no de resistencia.

Pero en el PAN, su aspiración provoca en el mejor de los casos, opiniones divididas. Hay quienes consideran que hay que darle una nueva oportunidad pero otros que advierten que el PAN no puede jugar con fuego y atenerse a que el PRI en esta ciudad sigue adormilado y que difícilmente tendrá una nueva oportunidad tras el fugaz paso en Palacio Municipal.

En el panismo hay quienes piensan que la dirigencia del partido se lo tiene que pensar con calma y que el PAN no puede subestimar a los votantes que como ocurrió durante ocho administraciones, perdonaron errores, tropezones y excesos bajo la premisa de que con la marca bastaba.