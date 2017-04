Pólvora e infiernitos

RODRÍGUEZ JUNQUERA: ¿UN NÚMERO 2 DE A DEVERAS?

LA DUDA. Tras el arribo de Gustavo Rodríguez Junquera a la Secretaría de Gobierno, uno de los temas más llamativos del nuevo perfil que tendrá el número 2 de Palacio de Gobierno es el poder real que podrá tener en el gabinete, pero, en particular, de asuntos de seguridad con el hasta ahora ingobernable dúo dinámico formado por el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.

LA COYUNTURA. Pero no sólo ahí, sino también en los reacomodos futuristas que ha hecho el gobernador en su entorno cercano y en la propia Secretaría de Gobierno.

DEL DICHO AL HECHO… Desde hace varios días en radiopasillo se dice que el gobernador Márquez ha dicho de una y mil maneras que Rodríguez Junquera tendrá poderes que no gozó Antonio Salvador García López dentro de su gabinete. Pero bueno, frases pegadoras y para quedar bien ha dicho a granel Miguel Márquez. El chiste es que lo cumpla.

¿FALTANDO TAN POCO? Zamarripa y Cabeza de Vaca siempre se cuecen aparte en el gabinete. Nunca el famoso ‘Toño’ Salvador quiso ejercer algún control en ese binomio. Quizá porque sabía que era una causa perdida.

SÍ, PERO… Que Rodríguez Junquera posea más tablas como operador político no quiere decir que va a lograr que se le cuadren. Ambos funcionarios han sido especialmente reticentes a la difusión de información dura sobre el trabajo de su dependencia, particularmente Zamarripa.

A VER. A estas alturas, se antoja complicado cambiarles el chip para que abran espacio al control. Y ni qué decir de la mano que ejerce el gobernador para acomodar fichas y dar puestos a amigos y estrategas para el futuro electoral.

OPOSICIÓN Y EL NO A LA IMPUNIDAD: ¿COLABORACIONISMO O HACIENDO EL CALDO GORDO?

ASÍ, NO… Con la novedad de que ni la coordinadora de la fracción del Verde, Beatriz Manrique, ni el del PRI, Rigoberto Paredes, se ausentaron por rebeldía de la convocatoria del gobernador Miguel Márquez el pasado jueves en la capital del estado para decirle “No a la impunidad”.

ARGUMENTOS. En el caso de Manrique, un problema de salud y en el de Paredes, un asunto personal, les impidieron asistir a la reunión en la que se congregaron representantes del resto de las fracciones, alcaldes y funcionarios estatales y federales.

CLARITO… Así lo hicieron saber ambos. Sin embargo, no es difícil adivinar que ambos partidos son los que se sumarán con más reservas a ese proyecto. El tema no es trivial.

UN PASO EN FALSO. Y… Por lógica, cualquier partido político opositor debería tener cuidado en sumarse a la convocatoria del gobierno en turno. La frontera entre un colaboracionismo sano y hasta obligado en una causa como la del combate a la impunidad y la de ser comparsa de la autoridad puede ser invisible.

NI TRABAJO LES CUESTA. Ya le comentaba ayer que las lamentaciones sobre sistema legal imperante de parte de Miguel Márquez se han vuelto una costumbre, pero los partidos en el Congreso en su mayoría le han dado un voto de confianza. Algunos sí, a juzgar por su discurso, parecen dar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.

LA DEL ESTRIBO…

No es que sea un secreto a voces sino una práctica que ya se aplica a todo tren en varias ciudades del estado y en particular en León.

Los operativos de la Dirección de Movilidad para detectar taxis ejecutivos sin permiso, está a todo tren.

Una de las prácticas más comunes en León, sobre todo de la plataforma Uber, para prevenir multas es solicitar a los pasajeros, ocupar el asiento delantero de las unidades cuando se trata de uno solo.

Los conductores explican que la autoridad sabe que la mayor parte de los taxis ejecutivos son de cierto tipo de vehículos compactos de modo que es relativamente sencillo identificarlas.

Adicionalmente, la tecnología juega en contra de los conductores de Uber porque los inspectores de Movilidad se suscriben como usuarios y mediante el GPS pueden detectar con cierta facilidad las unidades y detenerlas.

Para los conductores no representa en sí mismo una carga económica que los multen y se lleven sus unidades porque la empresa asume todos los gastos.

El punto es que el proceso para liberar una unidad puede llevar hasta dos semanas y eso representa ‘no ingresos’ para los conductores. Hay quienes calculan que entre el 50 y el 60 % de las unidades que circulan en León de esta empresa no están regularizadas.

Los inspectores, mientras tanto, tienen la guadaña afilada. Se viene una nueva fase de la pugna por los ejecutivos.

Hace exactamente un año, el diputado local panista Ricardo Torres Origel falleció de manera repentina. Aquel domingo, de forma repentina, el político leonés perdió la vida mientras hacía su habitual paseo dominical ciclista en compañía de algunos amigos.

Un infarto lo sorprendió en pleno pedaleo y terminó con su existencia. Se fue entonces uno de los referentes del panismo de las últimos dos décadas y, sin lugar a dudas, los equilibrios en la fracción panista en el Congreso del Estado se modificaron de manera sustancial.

Torres Origel se había significado en la naciente legislatura como un político que brillaba con luz propia, de manera particular al interior del PAN. Su palmarés y su perfil combativo y frontal lo colocaba como un personaje a seguir en esa bancada.

Sus propios blasones y su estilo, además, lo convertían en el único personaje que podía disputarle protagonismo a Éctor Jaime Ramírez Barba, hoy convertido en amo y señor de la bancada mayoritaria en el Congreso local.

Y es que el doctor encontraba en Torres Origel a la horma de su zapato. Un político acostumbrado a la estridencia y a convivir con la polémica no se guardaba nada en el día a día de la actividad en el Congreso local.

Basta comparar esa circunstancia con el entorno actual en el que Ramírez Barba podrá tener algunos compañeros en su bancada que pueden resultar respondones en lo corto y, de vez en cuando, dar la nota pero ninguno para desafiarlo y pintar su raya como Torres Origel.

Y el origen estaba en la ambición natural que tuvo el exsenador y exsecretario de Gobierno de ser el coordinador de la bancada azul como ya lo había sido hace varios años.

Hoy, Éctor Jaime sabe que no tiene incondicionales que se rinden ante su estilo pero nadie lo ha confrontado como en algunos momentos lo hizo Ricardo Torres, quien además militaba en el ‘Bronx’, respaldando las aspiraciones de Torres Graciano.

Un político singular que, como se dice coloquialmente, le ponía sabor al caldo dentro y fuera del PAN.

REELECCIÓN. LA PARIDAD QUE PUEDE SER PESADILLA PARA ALCALDES PANISTAS

El tema de la reelección va a poner a temblar a muchos durante los próximos meses, entre ellos a muchos alcaldes varones que hoy gobiernan bajo las siglas del PAN.

Y es que el tema de la paridad en la postulación de candidatos a alcaldes, afectará predominantemente al blanquiazul que tiene 26 primeros ediles y ninguna alcaldesa. En principio, por simple aritmética y en apariencia, el asunto no sería tan complicado.

La dirigencia estatal del PAN sólo tendría que convencer a tres varones de no postularse y dejar a los otros 23 para que vayan a campaña.

Pero la cosa no parece tan sencilla cuando uno escucha ciertas hipótesis en el sentido de que los partidos no sólo deberán garantizar la paridad en lo cuantitativo sino en lo cualitativo.

Es decir, si el PAN postula a 23 candidatos varones en municipios que ganó en 2015, en automático dejará a las 23 mujeres que vayan por una alcaldía en municipios que perdió. Ese es el escenario en el que la paridad adquiere un cariz especial de manera particular porque quienes impulsan la paridad de a deveras sostienen que tan discriminatorio e inequitativo es postular puros varones como dejar a candidatas mujeres distritos o municipios donde sus partidos no son competitivos.

En otras palabras, el desafío para la dirigencia estatal azul sería mucho más fuerte de lo que se pensaba porque no sólo tendrá que obligar a tres presidentes municipales a no postularse sino quizá a otros 10 ó 12 para no dejar a mujeres los municipios que perdió.

Hoy, la ley electoral en el estado sólo contempla la regulación de la postulación de candidatas y candidatos con garantía de paridad atendiendo criterios de votación histórica en los distritos locales.

Es decir, los partidos hacen un histórico de votación para definir cuáles son sus distritos menos competitivos y a partir de ahí se reparten las postulaciones hombre-mujer para garantizar el mayor equilibrio posible.

No obstante, eso todavía no aplica para los municipios porque no se incluye el candado en la ley electoral. Este será uno de los temas a analizar en la discusión de las mesas de trabajo y hasta donde se sabe, el PAN está abierto a revisarlo.

Y si no lo hace por voluntad, quizá deba hacerlo por obligación, porque la tendencia en las leyes estatales es a incluir el perfeccionamiento de la paridad. Hay varios estados que ya están más adelantados en esa materia.

Ahora que si en Guanajuato no quieren entrarle a la ley por convicción, lo tendrán que hacer a la fuerza si algún partido llega a impugnar que la ley del estado no contempla esa variable.

Volvamos al origen: el problema será para el partido en el gobierno. Tendrán que asumir el oficio nada grato de bajar a varones candidatos a alcaldes que aunque quieran reelegirse, tendrán que apechugar con la paridad. Muchos más de los que pensaban.