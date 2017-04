Pólvora e infiernitos

RETABULACIÓN SALARIAL LEÓN… Y VENDRÁN COSAS PEORES

NO TERMINA. Bien dicen que a quien no le guste la sopa, dos platos. Y si no, que le pregunten al director de Desarrollo Institucional de León, Enrique Sosa, quien ayer, mientras justificaba por enésima ocasión la reestructuración salarial en el DIF León, anunciaba que ya vienen varias más en otras paramunicipales.

LOS QUE SIGUEN. Por lo pronto, ya le pidieron hacer el mismo ejercicio los integrantes de los patronatos de Bomberos y del Parque Zoológico según anunció el propio Sosa.

IMPLICADOS. Se trata de una determinación que sólo puede alegrar a los empleados de ambas paramunicipales y a sus familias pero nunca a la austeridad y la disminución del gasto corriente en los gobiernos.

LA LÓGICA. Desde ahora, le podemos apostar que esos estudios que se hacen en ambos casos, redundarán en un incremento al gasto en nómina de ambas instancias. No hay estudio de sueldos y salarios de dependencia alguna que termine en una disminución del gasto corriente del gobierno en turno.

ANTECEDENTES. Todos terminan con un reajuste en el número de plazas. A veces crecen, a veces disminuye. Los escalafones salariales se compactan pero el gasto global siempre va a la alza. Ricardo Sheffield regularizó en su momento a quienes cobraban por honorarios e integró a una parte de ellos a la nómina.

LO RECIENTE. Como es natural, darles prestaciones representó un gasto mayor. En el trienio de Bárbara Botello se instrumentó el famoso estudio de retabulación. También representó una elevación en el gasto corriente.

RUTA CONOCIDA. El del DIF León ya hizo lo propio y costará más de 15 millones de pesos anuales adicionales. Vienen los de Bomberos y del Parque Zoológico. La cantaleta será la misma: empleados que ganan menos de lo que merecen, escalafones salariales en exceso y puestos que ya son inútiles.

ESO, NUNCA… Los políticos lo saben. No hay mayor dicha que gastar el dinero que no es suyo. Ya quisiéramos saber de empresarios metidos de políticos que hagan retabulaciones salariales en sus negocios y resulte que deben gastar más.

EN CONCRETO. Pero en la burocracia todo es distinto. La vida se les va en hacer estudios y hacerle justicia a los que no ganan lo que merecen y a quienes, sin merecerlo, ganan cifras exorbitantes. Luego se llenan la boca diciendo que hacen más gastando menos. La realidad los desmiente.

LA REELECCIÓN; CALMA CHICHA ANTES DEL INTENSO FINAL…

PAUSA. Antes de entrar a la fase determinante, habrá un par de semanas de impasse mediático en la discusión en el Congreso local de las propuestas de reforma para reglamentar la reelección en Guanajuato.

LO QUE FALTA… Y por lo que trasciende en radiopasillo, aquello se va a poner calientito, porque en el aterrizaje de las letras chiquitas del acuerdo global, hay asuntos que van a dar mucho de qué hablar.

AGITANDO EL AVISPERO… Uno de los temas que va a sacar chispas será el de las licencias. La propuesta final quedó en 65 días para los alcaldes y para los diputados locales. Y ojo: uno de los puntos que puede generar pugnas es el que abanderan en el PAN para que el período de las licencias coincida con el período de receso del período de sesiones.

LOS EFECTOS. Esto tendría como objetivo estratégico, evitar que rindan protesta los diputados suplentes como ya ha ocurrido en anteriores legislaturas.

UNA MÁS. Otro de los asuntos calientitos será la propuesta del Partido Verde que propone que para garantizar que la paridad se acerque más a lo deseable en la próxima legislatura, se acepten dos listas de candidatos plurinominales: una de varones y otra de mujeres, de manera que llegado el momento del reparto se escoja por género, la distribución que haga realidad esa paridad.

EL MOMENTO. Por lo pronto, el documento aprobado en Junta de Gobierno ya se envió a los integrantes del Consejo del Instituto Estatal Electoral, a los miembros del Tribunal Electoral del Estado, a las dirigencias de los partidos políticos y a los Municipios para quienes así lo crean conveniente hagan los comentarios que consideren pertinentes.

TOMA Y DACA. Esto tardará un par de semanas, por lo que a principios de mayo, ahora sí, abróchense los cinturones porque el aterrizaje será de rompe y rasga. Será una quincena intensa en el Congreso local.

LA DEL ESTRIBO…

Entre la modorra informativa de la semana de asueto y el escándalo mediático que provocó la caída del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pareció quedar en segundo plano una de las jornadas más sangrientas en Guanajuato durante los últimos meses.

Catorce muertos y 19 lesionados fue el saldo de ese sábado. Y así, pian pianito, este tipo de acontecimientos pasan a formar parte de nuestra cotidianeidad. Un signo evidente del deterioro del otrora Guanajuato tranquilo. El sur sigue siendo la zona más caliente pero en el resto del estado las cosas tampoco están para presumir.

RAMÍREZ GRANJA O LA FAMILIA ES PRIMERO

En la chiquillada partidista de Guanajuato hay máximas que no se rompen y una de ellas es, primero que nada, la familia.

Eso lo han entendido muy bien los Ramírez Granja que han administrado magistralmente la franquicia de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) en donde, ellos siempre han sido los que parten, reparten y se quedan con la mejor parte del pastel.

Y hace exactamente dos años daban una muestra que en esos afanes había que aguantar algunos pataleos de quienes soñaban con un partido realmente democrático, plural y abierto en el que no prevalecieran los intereses de unos cuantos.

Resulta que unos días antes, el dirigente de MC, el entonces diputado Eduardo Ramírez Pérez, anunciaba que el lugar 1 en la lista de propuestas para diputados plurinominales locales estaría su padre, Eduardo Ramírez Granja.

Una decisión lógica en la alternancia de cada trienio que se han otorgado papá e hijo para ocupar el único espacio que hoy parece seguro para este partido.

La decisión, que era un agandalle a todas luces, tuvo en esa ocasión un amago de rebelión. Ese día se apersonaba en las oficinas de MC en León el entonces alcalde de Apaseo el Alto, Jaime Hernández Centeno, para encarar a Ramírez Pérez por la decisión tomada.

El único alcalde de MC, literalmente, persiguió a Ramírez Pérez. Lo acusó de borrarlo a él de la lista para poner a su papá. El dirigente de MC fue alcanzado a unas cuadras de la sede del partido en León.

El incidente no pasó a mayores. El hijo de Ramírez Granja tuvo que bajar de su vehículo para atender a Hernández Centeno y un grupo de candidatos. Al final, los franquiciatarios de MC sabían que decisiones como reclutar a algunos experredistas, como el exdiririgente Rodrigo González y el excandidato Ariel Rodríguez, les salvaban la plana en lo local mientras ellos se despachaban con la cuchara grande.

Gajes del oficio en la dirigencia de un partido que se las arregla para sobrevivir en el espectro electoral guanajuatense. Veremos si les alcanza en 2018 para seguir manejando la mejor tajada del pastel, si hay un cambio de formas y, sobre todo, si sigue habiendo retazos de poder por repartir.

ALMA CRISTINA RODRÍGUEZ: LOS MOTIVOS (FAMILIARES) PARA RENUNCIAR A UN SALARIO

Obligada más que por la congruencia, la convicción o cualquier otra frase de cajón, la directora del DIF León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, tuvo que renunciar a aceptar el aumentazo salarial que le correspondió tras la retabulación en esa paramunicipal, por la presión del apellido y la coyuntura política.

En efecto. Si su hermano no fuese hoy el delfín del gobernador para sucederlo en 2018 o su apellido fuera cualquier otro, menos Rodríguez Vallejo, la funcionaria municipal habría aguantado vara y se hubiera mantenido firme como beneficiaria de ese incremento.

Ayer, la funcionaria municipal apareció junto al director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa, para anunciar que no aceptaría el incremento del 54% a su salario que arrojó el estudio, algo así como 18 mil pesos mensuales adicionales a lo que hoy percibe.

Ya se sabe que los emolumentos provenientes del erario son irrenunciables y la única alternativa en este caso es no cobrarlos, dejar constancia de ello y entregarlos a alguna causa social. Eso es lo que hará la hermana menor del secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Pero lo que importaba era el gesto de la funcionaria. Su decisión de poner distancia de algo que afectaba su imagen pero, sobre todo, pegaba en la línea de flotación de Diego Sinhué que hace esfuerzos para no meterse en escándalos gratuitos.

Y desde luego que este lo era. Ya se lo comentaba aquí hace unos días. Suficiente tienen ambos con la etiqueta de pertenecer a una de las familias felices de las nóminas del PAN-Gobierno en Guanajuato, lo del DIF parecía (aunque no lo fuera) un traje a la medida de la nueva directora.

Hace tres semanas, cuando recién se daba a conocer el aumentazo, Alma Cristina justificaba el ajuste. Nunca esbozó la posibilidad de rechazarlo ni lo criticó. Vinieron los cuestionamientos de los regidores de oposición al PAN en el Cabildo y los naturales en los medios de comunicación, obvios y automáticos.

La decisión además la anuncia a unos días de su comparecencia en el Cabildo con lo que pretende calmar las aguas turbulentas y apaciguar los ánimos de los ediles opositores que están listos para crucificarla políticamente.

Para bien y para mal. Le guste o no le guste, el apellido Rodríguez Vallejo la marca. ¿Es una reacción tardía? Sí ¿Tiene tintes de populismo? También ¿Es motivada por su parentesco más que por una convicción personal? Sin ninguna duda.

El ‘timing’ es infumable. La reacción llega tarde y se da porque ya no tenía de otra. El sacrificio lo reclamaba a gritos su hermano que quiere ser gobernador y a quien le urge zafarse de cualquier vínculo con excesos de las familias consentidas del poder panista. No todo es glamour. Agua y ajo, mientras tanto.