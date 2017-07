Pólvora e Infiernitos

LA CAMPAÑA DEL VERDE: ÉXITO MEDIÁTICO Y… ¿BALAZO EN EL PIE?”

VEREDICTO. Si fuera por promoción involuntaria e impacto mediático no hay ninguna duda de que la campaña del partido Verde “Caminos de Guanajuato”. Acostumbrado a los misiles político-electorales al filo de la navaja y de la ley en algún momento, los del tucán pueden decir que se cumplió el objetivo de agitar las aguas, hacer ruido y provocar a sus adversarios políticos.

REACCIONES. El PAN ya interpuso un recurso ante el Instituto Estatal Electoral acusando al Verde de denigrar a las instituciones y el propio gobernador Miguel Márquez ha dicho que el juicio más certero es de los ciudadanos.

MATICES… Pero ojo, impacto mediático, no quiere decir réditos electorales. Porque al final esto es lo que busca cualquier partido político con cualquier acción.

ANTECEDENTES. Recordemos en campañas electorales, la pena de muerte para secuestradores, los vales de medicina para los ciudadanos, los famosos kits y las mochilas que además provocaron un encontronazo con el PAN guanajuatense.

RESPINGÓ. De manera concreta, el empresario del sector turismo Eduardo Bujaidar ha dicho que esta campaña afecta la imagen de Guanajuato e incluso dice que pedirá al Verde, bajarla.

PUNTOS SOBRE LAS ÍES. Ya el Instituto Estatal Electoral a través de su presidente Mauricio Guzmán Yáñez, dijo antes de conocer los términos de la impugnación panista, que en la reforma electoral 2014 ya no está prohibido, denigrar a las instituciones aunque sí calumniar a las personas.

NADA NUEVO. Los datos que ha circulado el Verde en su provocadora campaña, sobre todo los que tienen que ver con la inseguridad, son datos duros y además, conocidos y sobrediagnosticados por distintas vías.

EN PLATA. ¿El electorado potencial avala eso o pensará que es mala fama para el Estado? Esa es la cuestión. Es el mercadeo de votos el objetivo de estas disputas. No hay más

EL ÚLTIMO REGALITO AL MOLINO…

UNA MANCHA MÁS. Las armas de ediles y funcionarios de la administración de León se han cubierto otra vez de gloria (ajá) y le han hecho un descuentazo a los promotores del fraccionamiento El Molino de la fabulosa cifra de 50 millones de pesos.

DE REGALO, DE REMATE. Así de golpe y porrazo, de la cuentita de 121 millones que había fijado el anterior Ayuntamiento, ahora todo quedó en 71 millones de pesos. Ojalá se los cobren porque al rato nos van a decir que les quedan a deber.

COSTUMBRE. Ya entraremos en algunos detalles técnicos y jurídicos de la rebajota que les hicieron. Lo que sigue llamando la atención es que en todas, todas, todas las revisiones y ajustes que se le han hecho a los promotores de este fraccionamiento residencial en la zona dorada de León, siempre sale menos a pagar.

IMPOSIBLES. No veremos el día en que le fijen una obligación al Molino, solicite revisión y resulte que la cuenta quedó corta y que su adeudo es mayor. Siempre sale ganando. Nunca pierde.

EL AJUSTE. Parece cantaleta pero es un dato duro. De su obligación original de financiar el distribuidor Benito Juárez ahora resulta que nomás debe 71 millones de pesos.

INFALTABLES. El pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento con el voto en contra del regidor del partido Verde, Sergio Contreras, se aprobó esa reducción que en términos llanos es de 50 millones pero ya luego entre todos nos doran la píldora y explican.

DE AQUÍ PARA ALLÁ. Que en realidad el descuento es de 30 millones porque 20 ya los pagó entre obras que realizó y pago de afectaciones a particulares que hizo y que ahora le repone el gobierno.

YO NO FUI… Y que de los 30 que le rebajaron, una parte de ellos es porque los funcionarios habían hecho un mal cálculo del pago por metro cuadrado que tenía que hacer El Molino y que porque el Municipio quiere cobrarles obligaciones que en realidad le corresponden al fraccionamiento Bosque Azul que se encuentra muy cerca del otro.

CONTRADICIONES Y CANTINFLEADAS

LA SUSPICACIA. Y en ambos casos, hay dudas que deberán aclararse. ¿Cómo es que el gobierno a través de la dirección de Obra Pública de la administración pasada a ésta se equivoca? ¿error técnico o mala fe? ¿qué clase de funcionarios tenemos en la administración cuyos especialistas se equivocan y ese error cuesta millones?

REPITE. Hasta donde se supone, el funcionario directamente responsable de ese trámite es el mismo ahora que el de la administración de Bárbara Botello.

OTRO RING. Y sobre las obligaciones que le tocan a Bosque Azul, habría que dejar claro a cuánto ascienden éstas. Y además de cuantificarlas, saber cuánto se van a poner a mano.

DIFERENCIAS AZULES. Por cierto, en la mesa de trabajo sobre el particular, surgió una discrepancia entre la directora de Desarrollo Urbano Teresita Gallardo y el regidor panista Salvador Sánchez Romero. No se pusieron muy bien de acuerdo antes de socializarlo ante la oposición.

LA PERLA. Una más: supuestamente el Molino presenta un desistimiento del amparo que presentó por una demanda de la autoridad que reclama al particular, la apropiación de un terreno que no le corresponde.

CANTINFLAS LES QUEDA CORTO. Sin embargo, en el escrito que presentó a la autoridad, tras desistirse el representante legal de El Molino, acota: “lo anterior sin que ello implique o signifique que mi poderdante acepte la legalidad del acto reclamado, reservándose la quejosa el derecho de proceder por las vías legales que corresponden a fin de reclamar el bien inmueble de su propiedad, injustamente afectado por el acto reclamado”.

CON ESOS ABOGADOS… Es decir, se desisten y luego se reservan el derecho a demandar. Esto lo explica todo. Con autoridades que defienden así el patrimonio público, cualquiera los chamaquea.

LA DEL ESTRIBO…

Extrañísimo encontrar una reacción de petición de permanencia a un funcionario público como ocurre con el aun director del Teatro Bicentenario Alonso Escalante.

En redes sociales se crean círculos de apoyo. En Facebook, la página “Apoyo a Alonso Escalante”; en Twitter, el hashtag #Alonsosequeda. Muestras espontáneas a un funcionario, cuyos verdugos desde luego, no imaginaban esa reacción.

Y justo ahí hay que detenernos. La famosa participación ciudadana de la que se enorgullece el panismo gobernante ha sido provechosa y fecunda en términos generales. Pero no puede ser un pasaporte a cualquier exceso. La participación ciudadana también debe exigir rendición de cuentas por muy notables, adinerados o influyentes que se crean sus integrantes. Así se apelliden Plasencia, González Leal o González Flores. Arturo Joel Padilla habló pero quienes lo hacen fuerte, callan y se refugian en su olimpo particular. Solo falta que ellos, los ejecutores del despido, den la cara. Y se están tardando.

LA PARIDAD DE GÉNERO Y EL EFECTO BÁRBARA: ¿VERDAD O FICCIÓN?

“Ya les preguntamos y dijeron que por una mujer no volverían a votar, porque hizo mal su tarea y eso si se le hubiera preguntado en relación a un hombre, no se hubiera dicho. Porque nos han gobernado también muy mal algunos hombres pero no hemos dicho que lo hacen mal por ser hombres y en cambio cuando se trató de mujeres, dijimos, lo hizo mal por ser mujer”.

Las palabras son de Mayra Enríquez Vanderkam, pronunciadas hace exactamente un año en un foro sobre paridad organizada por la senadora panista Pilar Ortega Martínez.

Enríquez Vanderkam fue más allá. Dijo que en 2015, la habían descalificado entre los prospectos para la alcaldía de León del PAN por esa razón. En el auditorio había funcionarios, magistrados electorales y legisladores.

Recordó entonces que en la encuesta que hizo el PAN para definir a su mejor candidato en León (en cuyo bloque de aspirantes, era la única mujer), la mayoría de los ciudadanos dijo que una mujer en el gobierno había sido un error. Se referían al trienio de Bárbara Botello.

El tema viene a colación porque para 2018, la paridad de género vuelve a poner contra la pared a los partidos políticos.

En León, el oficialismo en el PAN contempla a una mujer como potencial candidata a la alcaldía. Pero según lo deja ver, la razón principal no tiene que ver con la inercia de las capacidades de quienes hoy pueden ostentar ese cargo sino para frenar al más incómodoo de sus adversarios internos: Ricardo Sheffield.

Alejandra Gutiérrez, Alejandra Reynoso y Pilar Ortega son los nombres que se ponen sobre la mesa. Pero antes hay que preguntarle a los ciudadanos si aceptarían una mujer como candidata panista después de las malas calificaciones de Bárbara Botello.

Tenía razón Mayra. El mismo reactivo no se aplicaría para el caso de un hombre. Muchos varones han resultado pésimos gobernantes y nunca preguntaron a los ciudadanos si ya estaban hartos de que los gobernaran puros hombres.

COMITÉ DE SELECCIÓN ANTICORRUPCIÓN: 2 AMARRADOS

Vaya usted anotando de una vez en la lista de los 9 integrantes del comité de selección del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción a Antonio Morfín Villalpando y a Demetrio Valadez Martínez como seguros dentro de ese elenco.

Por lo menos eso es lo que arrojó el primer encuentro de diputados de varios partidos para consensuar al grupo de los 9 que hoy deberá quedar electo por la legislatura y que a su vez definirá a los 5 ciudadanos que serán los vigilantes de las acciones del nuevo sistema.

Esta mañana habrá un encuentro previo de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a la sesión del pleno del Congreso del Estado. Será el único encuentro contemplado dentro del período extraordinario de sesiones.

Tanto Morfín Villalpando, expresidente de Coparmex como Valadez Martínez, exsubprocurador de Justicia, mostraron tablas y credenciales suficientes en su expediente y en la entrevista que les hicieron los diputados el pasado miércoles.

Morfín forma parte de los notables de Coparmex que ha formado parte de innumerables consejos ciudadanos en León. Capacidades y perfil lo tiene aunque el relevo generacional se ha tardado en el sindicato patronal y siguen candidateando al club de los mismos de siempre.

Y bueno, el exsubprocurador también demostró que tiene las tablas que se requieren para darle el mayor tinte de neutralidad a la configuración del Sistema Estatal de Corrupción.

El PAN tiene el desafío de que en realidad parezca un comité neutral a sabiendas de que se las va a arreglar para que haya candados y no se convierta en un pateador del pesebre.

Faltan algunos otros filtros. Hoy, el comité debe pasar sin sobresaltos. Ya se eliminaron los personajes filopanistas que causaban ruido.

Pero como la mula no era arisca, al PAN le falta librar varias batallas para librar la guerra de credibilidad de esta nueva apuesta del Sistema Estatal Anticorrupción.

Con todo y los candados que tiene este nuevo sistema, persisten las razones para no creer. Tanto la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que es un apéndice del Ejecutivo como la Auditoría Superior del Estado (mucho más la primera que la segunda) han dado razones para dudar de su completa autonomía.

Solo los hechos podrán disipar las dudas sobre esta nueva apuesta para luchar contra el flagelo de la corrupción.