Pólvora e infiernitos

CHICO Y ARROYO: EL MILAGRO DE GERARDO SÁNCHEZ…

HACIENDO ADOBES… De vacaciones por su estado natal, el flamante embajador de México en la República de Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, no pierde el tiempo para reafirmar sus nuevas alianzas, lanzar mensajes y agitar el avispero local así sea en días de guardar.

EN CUÉVANO. El pasado martes desayunó en la capital del estado con el senador Miguel Ángel Chico Herrera y con el síndico capitalino, Ramón Izaguirre.

ENEMIGO COMÚN… Hablaron, según dicen, de muchos temas. No es difícil imaginar de cuáles pero para el caso, lo importante era dejar testimonio visual del encuentro en tiempos en los que en Guanajuato, el adversario común de ambos comienza a abrir brecha en la búsqueda de literalmente agenciarse la candidatura a gobernador y buscar para su tribu, la mayor cantidad de posiciones en candidaturas.

CON ODIO JAROCHO. El encuentro del martes entre Chico y Arroyo es simbólico. Dos personajes que son capaces de olvidar los agravios mutuos porque hay un tercero que los ha agraviado más a cada uno. El senador y el embajador protagonizaron batallas épicas hace no muchos años.

TALACHA INTERNA. Pero hoy, los dos tienen un enemigo a vencer que no da tregua. Y en realidad, poco puede hacer Arroyo desde su trinchera uruguaya. Todos sus afanes y esfuerzos políticos al interior del PRI estarán concentrados en el futuro político propio y el de su retoño, la diputada Érika Arroyo.

REACOMODOS. Lo que era el arroyismo se encuentra desperdigado en varias tribus, la mayor parte cerca de la diputada Yulma Rocha pero como figura pública sigue siendo referente.

PUENTES. Y Miguel Ángel Chico sabe que su único gran adversario interno en el PRI Guanajuato es el senador Sánchez. Y para lo que se pueda ofrecer y en previsión de cualquier desenlace, tiene que dejar canales abiertos con todos los actores políticos en el terruño.

EL OTRO CUARTEL. Mientras esto ocurre, se refuerza la idea de que Bárbara Botello está más cerca de Sánchez García en un peculiar reacomodo de fichas en el tricolor guanajuatense.

UNA MÁS. Los frentes en pugna se aprestan para el arranque de las hostilidades. El agua y el aceite se vuelven a mezclar en el PRI para mayor gloria de los recopiladores de absurdos y paradojas. Y dicen que vendrán cosas peores.

EL BALANCE DE LOS QUE SE VAN, SEGÚN EL SAPO, LA PEDRADA

DE CASA. Las reacciones ante los cambios son sintomáticas, empezando por el propio PAN-Gobierno.

MATICES. Mientras el gobernador Miguel Márquez se empeñaba en elogiar la labor del secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, era muy discreto con el ahora exsecretario de Gobierno, Antonio Salvador García. A lo más que llegó fue a destacar su buen trato, su honestidad y su caballerosidad.

A FAVOR. Ninguna alusión a su buen trabajo como operador político, a su mano izquierda y al orden que impuso. Esto sí lo dijo, en cambio, el senador Fernando Torres Graciano quien fue más enfático: el problema es que el trabajo del secretario de Gobierno sólo se nota cuando hay nota o temas polémicos.

SIN CONTROL. Esto, en alusión indirecta a los momentos álgidos que se han vivido a últimas fechas en temas como el transporte en el que el director de Movilidad, Juan Carlos Martínez, pone sus reglas, las aplica y no parece seguir ninguna instrucción desde arriba.

AMARGO. En cambio, el secretario de Salud sí fue objeto de críticas de parte de Torres Graciano quien dijo que urgía una mejor atención en las unidades de salud dependientes del estado y que ojalá el nuevo titular se ocupara de ese problema.

CAMBIO NECESARIO. Son las filias y las fobias dentro del partido en el gobierno. Torres Graciano contaba con la simpatía del número dos de Palacio quien por lo demás, debe estar tranquilo. Su personalidad no está para lidiar con subalternos y arremangarse la camisa para entrar a resolver broncas serias en el estado. No todos celebran su partida.

LA DEL ESTRIBO… Conductores de Uber siguen denunciando persecución de inspectores de la Dirección de Movilidad del gobierno estatal y, por otro lado, funcionarios estatales han reclamado agresiones de parte de taxistas y que es insuficiente el número de elementos que tienen para detectar unidades ‘pirata’. ¿Alguien miente o es un poco de ambas cosas?

Uno de los factores adversos que ha debido enfrentar el alcalde Héctor López Santillana, justo a la mitad de su gobierno, es el enfriamiento de la relación entre quienes aparecían en la definición de la planilla hace dos años, como los puntales de su equipo de colaboradores, los síndicos Carlos Medina Plascencia y Luis Ernesto Ayala Torres.

Y fue hace exactamente un año cuando apenas el alcalde cruzaba el primer semestre de su mandato que hizo crisis la relación entre ambos personajes, emblemáticos para el panismo leonés por su carácter de expresidentes municipales y liderazgos con influencia en el partido.

Fue los desacuerdos en materia de seguridad lo que detonó la pugna que nunca ha llegado a niveles de pelea pero lo suficientemente clara para convencernos que los grandes puntales del edil leonés, no son más, uno mismo.

Pero la discusión de fondo no tiene que ver con estrategias de seguridad sino con contratos y negocios.

En aquel momento, Carlos Medina lanzaba su primer crítica abiertamente punzante a la estrategia que hasta el momento había seguido López Santillana quien prescindió de las tecnologías que adquirido en su momento Ricardo Sheffield Padilla de la empresa Portoss del empresario panista Gerardo García Preciado, mejor conocido en el ámbito de la burocracia panista como “El Tipitín”.

El exgobernador fue directo y apelaba a la falta de resultados para promover una estrategia en la que se privilegiaba la tecnología para medir los resultados en la materia.

Luis Ernesto Ayala se convertía, mientras tanto, en el principal defensor de la estrategia del alcalde Héctor López Santillana. A los ojos de la opinión pública, la razón parecía asistir a Carlos Medina. Hoy, los resultados en seguridad en León, brillan por su ausencia.

Sin embargo, a la par que Medina Plascencia arreció sus críticas a las tecnologías aplicadas en seguridad en el Municipio se confirmaban sus nexos con Portoss y su papel de promotor de esa empresa y el producto que ofrecía.

Ayala Torres nunca lo acusó directamente ni le hizo reclamo alguno. El alcalde Héctor López Santillana siempre lo trató con comedimiento en público pero su gobierno emprendió hace meses una campaña para mostrar el sistema de información que utilizaba al tiempo que sugería no darle más cuerda a Medina Plascencia.

El exgobernador y primer síndico, de ser aliado y purificador del proyecto de retorno del PAN, se convirtió en un personaje incómodo y con intereses. El mito comenzó a caer hace un año.

ÉCTOR JAIME: LAS AUDITORÍAS EN LEÓN Y EL RUIDO MEDIÁTICO

El presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado se encuentra en plena embestida contra la exalcaldesa Bárbara Botello. Ayer, de plano, dijo que cree que hay razones para que en un futuro no muy lejano le quiten el fuero.

Luego de que su grupo de asesores le elaboró un detallado informe del cual le di cuenta hace un par de días con santo y seña de las auditorías a la anterior administración municipal, se lanzó desde la tercera cuerda.

El informe parcial que ha compartido alegremente Ramírez Barba con información que ni el mismísimo contralor Esteban Ramírez ha dado a los medios leoneses ya le dio pie ayer no sólo para reclamar a Botello una presunta falta de solidaridad con sus excolaboradores.

“Claro que aplicará (la sanción penal) y yo espero se pida en un futuro no muy lejano, su desafuero a ver ahora que dice”, dijo el diputado panista que no respeta ni los días de guardar para arremeter en contra de la priista.

En la ficha informativa que elaboró la fracción panista se da cuenta de 26 denuncias penales, lo que para Ramírez Barba es evidencia de que “se metió la mano a la canasta”.

Hace unos días, varios reporteros le preguntaron al contralor de León, Esteban Ramírez, sobre los resultados de la cuenta pública 2014 y el funcionario, huidizo como suele ser, se los guardó porque se trata de información aún reservada.

Pero el coordinador panista no tuvo ningún reparo en difundirla. Un sector del PAN parece meter el acelerador en el ruido mediático sobre las auditorías practicadas al trienio barbarista.

Pero como dice el propio Ramírez Barba, el balón está en la cancha del Poder Judicial. En el caso de Botello, no detalla por qué razón la expresidenta municipal podría ser desaforada. Su comparecencia en donde ofreció un testimonio sobre el contrato de licitación del nuevo sistema de recolección de basura no implica un asunto penal.

La propia Botello, incluso, dijo que el PAN quería inhabilitarla porque le temía como eventual candidata a la gubernatura y ella cree que en todo caso, sólo merecería una amonestación. Éctor Jaime dice que alcanza hasta desafuero.

Antes de ese pronunciamiento, lanzó un poco de cizaña.

“Ojalá hubiera sido capaz de avisarle a sus subalternos (refiriéndose a Botello). Así lo dijo el exsíndico Eugenio Martínez… He conocido el caso de otros de sus subalternos a los que no se les avisó porque al parecer sólo se está cuidando ella y no al resto”.

Así son los políticos cuando se trata de fastidiar al adversario. Se montan hasta en las quejas de sus enemigos partidistas. Porque fue en esa misma entrevista en la que el exsíndico identificó a Ramírez Barba como el articulador de la ofensiva de auditorías contra la anterior administración.

Lo que es cierto es que los presuntos señalados de administración barbarista se defiende cada quien por su lado. Y eso es muy consistente con la división que reinó entre ellos durante el gobierno. ¿No será la hora de hacer frente común? Es pregunta que no admite inhabilitación ni desafuero.