Pólvora e infiernitos

SEGURIDAD GUANAJUATO: TROPEZAR CON SU MISMO DISCURSO

NI HABLAR. Lo cierto es que fue mala la jornada de ayer para las autoridades en materia de seguridad. Nada bueno para la imagen de una corporación que sus elementos sean encontrados como presuntos integrantes del crimen organizado y copartícipes de un doble homicidio.

LA ÚLTIMA PALABRA. Y aunque los elementos en cuestión tendrán que estar bajo proceso penal, la redacción del comunicado de la PGJ especialmente enfático al señalar que para ellos no hay duda de su culpabilidad.

OTRA VEZ. Las autoridades presumirán que lo peor no es tener elementos nocivos sino no reconocerlo y no limpiar la casa. Y en parte tienen razón, pero habría que recordar cuánto no había pasado algo similar en estas corporaciones.

TROPEZÓN. Desde el Palacio de Gobierno se ha insistido en las insuficiencias de las Policías municipales, de la falta de profesionalización e incluso de que no todas se han limpiado lo suficientemente. Hoy, a decir de la propia SSP y de la PGJ, la colusión de elementos con los malosos ya alcanzó esas estructuras. Los familiares de los detenidos cuestionan las formas y la falta de información.

LO QUE FALTABA. Si la autoridad logra acreditar estos delitos que castigará según dice, “con especial contundencia”, entonces tiene otro frente abierto, pero, éste en casa.

PRIMERO AQUÍ. Mientras esperamos que los diputados federales cumplan con su labor, hagan las reformas necesarias y que el PRI se ponga las pilas, hay que poner orden en casa.

CUBETAZO DE AGUA FRÍA. Porque aquí ya no valdrá repartir culpas, patear el bote y decir que la culpa es de otros. Por la mañana, en el C5i, Cabeza de Vaca y Zamarripa se desvivieron mostrando cifras de los avances que han logrado en el combate a la delincuencia y machacando con la tesis de que el problema está en las leyes.

MALA NOTA. La cruda realidad parece decir que no sólo hay que cambiar las leyes sino combatir a ese enemigo que no se había manifestado. Que no sólo está afuera sino que también está en casa. Por si algo le faltara a este coctel preocupante. Pocos datos para alimentar el optimismo.

LA CAMPAÑA DEL VERDE: ¿LUCRAR CON LA INSEGURIDAD O DERECHO DE RÉPLICA?

POLÉMICA. Y bueno, mientras el gobierno del estado pasa las de Caín para combatir la delincuencia en el estado, el Partido Verde enfrenta el juicio popular y una parte del círculo rojo tras su polémica campaña en espectaculares en donde vincula una de las canciones más populares de José Alfredo Jiménez con la inseguridad y los problemas con el medio ambiente en varios municipios.

PROVOCACIONES. La campaña con las frases de “Caminos de Guanajuato” y “La vida no vale nada” o “No pases por Salamanca” es ruda, de choque y provocadora. El Verde, que es su autor intelectual, tendrá que asumir las consecuencias positicas o negativas que eso traiga.

DE TODO UN POCO. ¿Es una campaña cruda y directa? Sin ninguna duda. ¿Se lucra políticamente con la inseguridad? Es probable. El Partido Verde ejerce su derecho al pataleo y se consolida como el adversario favorito del partido gobernante en una disputa que ya tiene varios episodios, el más explosivo: durante la campaña electoral 2015 con el cateo a una bodega del partido del tucán.

ANTECEDENTES. Fue esta fuerza política la que asestó uno de los dardos más complicados para el gobierno marquista con el asunto de los medicamentos para el Seguro Popular durante varios años.

NUEVO ROUND. Hoy, a través de espectaculares, decide ir al choque para confirmarse como el villano favorito del PAN. Miguel Márquez ayer quiso pasar de largo pero ya dijo que la ciudadanía tenía la mejor opinión.

COMBINACIÓN EXPLOSIVA. La inseguridad se confirma así como uno de los temas que se va a utilizar de manera electorera. Tirios y troyanos pagarán en las urnas su osadía, su apuesta para reventar y sus misiles al adversario. Unos por acción y otros por omisión.

LA NO VISITA DE PEMEX: LOS GUANTES Y LA CORTESÍA.

CONTRASTES. Mientras el gobernador Miguel Márquez se la toma tranquila y hasta justifica la ausencia de Pemex el viernes pasado en la reunión para revisar los resultados contra el ‘huachicoleo’ con el argumento de “un problema de agenda”, el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo, exige una explicación a la paraestatal por el plantón de ese día.

LOS MATICES. Nada fuera de lo común. Márquez conciliando pese a la descortesía de Pemex y otros poniéndose los guantes porque no todo se arregla con un “discúlpame”.

UNA VEZ MÁS. Pero al gobernador Miguel Márquez la beligerancia no le dura más de dos días. Con una nueva promesa lo ponen de buenas. A ver si le cumplen.

LA DEL ESTRIBO…

“Dios los hace y ellos se juntan. Juntando ambos aún suma cero. Ignorancia e ineptitud sólo produce más de lo mismo”. Con este tuit reaccionó el expresidente Vicente Fox Quesada a la noticia de que su examigo Lino Korrodi se había sumado a la causa de Andrés Manuel López Obrador.

Tiene razón: Dios los hace y ellos se juntan hasta para pelear. Esa batalla dará mucho de qué hablar porque ninguno de los tres conoce la prudencia ni en pintura aunque cojeen del mismo pie: el pragmatismo de que importe el fin y no los medios.

EL PRI BALCANIZADO EN TIEMPOS DE MOREIRA

Hace exactamente un sexenio, el PRI Guanajuato se encontraba en una de las situaciones de confrontación más complejas de su historia, provocada o al menos tolerada por su entonces líder, el hoy tristemente célebre Humberto Moreira.

El exgobernador de Coahuila había llegado a la dirigencia del partido tricolor con una fuerza respetable que se fue diluyendo poco a poco entre la descomposición política que en lo personal vivió el propio exmandatario y las erráticas decisiones que se tomaron en el terruño.

Con la dirigencia bajo el control del arroyismo y un delegado enviado del CEN, totalmente alineado a Gerardo Sánchez García y compañía, el influenciable José Luis González Uribe hacía lo que podía.

En efecto, el político celayense pertenecía al bloque arroyista pero en la cruenta batalla política que protagonizaban los grupos de siempre en el PRI, brillaban más sus padrinos que él mismo.

El coctel de circunstancias lo colocaron más como rehén de esa pugna que como protagonista.

Bárbara Botello, entonces en una suerte de falso exilio porque movía a distancia, los hilos de la fracción de regidores priistas en el Ayuntamiento de León fue invitada por Humberto Moreira a ejercer una Secretaría General adjunta en el CEN del PRI, un cargo que seguramente no disfrutará mucho recordar ahora que el coahuilense integra el clan de los exgobernadores manchados por un sexenio cuestionable.

Arroyo Vieyra, que desde el Senado alimentaba sus ambiciones por la candidatura a gobernador, y Gerardo Sánchez, quien como dirigente de la CNC empujaba al delegado del CEN tricolor Javier Santilllán Oseguera, el más ridiculizado en los últimos tiempos.

En ese contexto, el exgobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto, arribaba a Guanajuato a atestiguar la guerra de guerrillas y a taparle el ojo al macho.

Un auténtico polvorín el priismo guanajuatense en la antesala del regreso del tricolor a Los Pinos. Mismos protagonistas pero en trincheras opuestas. Gerardo Sánchez y Bárbara Botello atizando desde el ‘Bronx’ y Francisco Arroyo y los suyos aguantando a pie firme.

Hoy, Arroyo ya no pesa como entonces, pero el arroyismo sin él trata de hacerle la vida de cuadritos a Gerardo Sánchez y compañía.

ÁLVAR Y ZAMARRIPA: EL ENEMIGO EN CASA

Pues será el sereno pero el alcalde de León, Héctor López Santillana, se enfrenta a una de las pruebas de fuego de su trienio con el ordenamiento de la reposición del fallo en la licitación de la basura que formalmente inicia hoy con la sesión extraordinaria de Ayuntamiento en el que se dará cuenta de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Tiene razón el gobernador Miguel Márquez en la afirmación que hizo hace algunos días en el sentido de que el país (incluido Guanajuato, por supuesto) vive una situación de emergencia en materia de seguridad.

Ayer, mientras el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, guiaban a los diputados federales panistas por las instalaciones del C5i, les mostraban lo maravilloso que es Escudo y las cifras de los resultados que hay en el combate a la delincuencia, una mala nueva ya se digería en Palacio de Gobierno.

Álvar y Zamarripa preparaban un comunicado en el que daban cuenta de la detención de cuatro policías estatales y dos ministeriales presuntamente vinculados con un grupo de crimen organizado en Celaya y que habrían participado en el asesinato de dos agentes ministeriales en días pasados cuando su vehículo fue calcinado.

El rumor ya estaba en el ambiente por la mañana. El gobernador no quiso decir nada en una entrevista en la capital del estado. A media tarde, la Procuraduría de Justicia confirmaría lo que ya se conocía en radiopasillo.

Filtración de información sensible de operativos y rutinas de elementos es el principal delito que, según la Procuraduría, se confirmó pues los elementos fueron detenidos flagrantemente.

“Las investigaciones continúan hasta detectar a todos y cada uno de los elementos policiacos activos que se encuentran involucrados y que han sido desleales a los principios que rigen estas instituciones y han quebrantado la confianza que se les depositó de la forma más ruin y cobarde, por ello se actuarán con especial contundencia contra ellos”, dice textualmente la parte medular del boletín.

De manera paralela, familiares de algunos de los ministeriales y policías detenidos vivieron un fin de semana de angustia, pues según testimonios de algunos de ellos, fueron detenidos de manera arbitraria, es decir, algunos de ellos fueron citados a su centro de trabajo y ahí fueron detenidos sin que fueran informados del motivo.

Según los mismos testimonios, apenas ayer, luego de interponer un recurso jurídico, supieron con certeza que estaban detenidos.