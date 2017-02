Pólvora e infiernitos

LÓPEZ SANTILLANA Y EL PARQUE METROPOLITANO: LA DESPOLITIZACIÓN COMO SALIDA

PUES NO. Tal parece que ni el alpinista Yuri Contreras Cedi ni el expresidente de Sapica, Thomas Trivilino Reed, son los principales perfilados para ser el próximo presidente del Consejo del Parque Metropolitano.

REPLANTEAMIENTO. El alcalde Héctor López Santillana prefirió no meterse en camisa de 11 varas como se dice coloquialmente y pretende despolitizar lo más posible la integración del parque. Por eso no hay ningún integrante polémico o miembro del famoso club ‘los mismos de siempre’ que van a los consejos.

PLAZOS. La elección del nuevo presidente del Metropolitano se dará hasta el 16 de febrero pero ya se comienza a manejar a Lorenzo Rodríguez, propuesta del Colegio de Arquitectos, como uno de los más viables para ocupar la vacante que deja Ernesto Collazo.

POSIBLE UNGIDO. Rodríguez a quien apodan ‘El Tule’ no tiene grandes blasones en temas ecológicos. Es un usuario muy conocido del Parque Metropolitano. López Santillana desechó la posibilidad de Alejandro Arena porque su solo perfil y conexiones empresariales, iba a incendiar de entrada esa pradera.

MALA SALIDA. En el fuego cruzado de intereses inmobiliarios que literalmente rodean al Metropolitano él no podía ser juez porque integra una de las partes. Iba a salirle muy alto el costo político al alcalde que no está para echarse más alacranes al pantalón.

NI PENSARLO. Por ahí en el PAN alguien esbozó la probabilidad de llevar al consejo al exaspirante a la dirigencia del PAN leonés, José Guadalupe Vera. Fue un petardo porque López Santillana no iba a reservar ese cargo a alguien que ni merecía premio de consolación.

SÍ, PERO… Salvo los nombres arriba mencionados, los nuevos integrantes del consejo del Parque son empresarios o representantes de asociaciones civiles que por lo menos en el papel, no ofrecen riesgo de contaminación política. El alcalde quiere cumplir así su apuesta para tener un consejo más ecológico y menos político empresarial.

ARMA DE DOBLE FILO. Vamos a ver si la apuesta es exitosa porque el presidente saliente Ernesto Collazo también llegó con el perfil de despolitizado y ajeno a intereses inmobiliarios y en temas como el de la cafetería en la cortina de la Presa El Palote y la colocación de anuncios luminosos se vio claramente rebasado.

MORALEJA. Cuando el perfil despolitizado se confunde con ingenuidad, el experimento puede salir negativo.

LA INFLACIÓN EN LEÓN, POR ENCIMA DE LA NACIONAL

EL DATO. 2016 no dejó muy buenas nuevas en materia de inflación para León. De acuerdo al economista y presidente de la Cámara de Calzado, Alejandro Gómez Tamez, la inflación anualizada enero 2016-enero 2017 fue peor en León que en el ámbito nacional.

CIFRAS. Mientras en todo el país, se registró una inflación de 4.72%, en León fue de 6.27 puntos porcentuales, es decir, por lo menos un 30% más subieron los precios al consumidor en esta localidad.

ARGUMENTOS. No hay datos que permitan medir la inflación en Guanajuato ni un desglose de cómo es que se calculó ese dato en León según el economista quien advierte que uno de los factores que pudo disparar esta variable pudo ser el alza a la tarifa de transporte público.

CIERRE. Esto, porque según el presidente ejecutivo de la Cámara de Calzado, en diciembre, fecha en la que entró en vigor ya a finales de año este aumento, la inflación en León ‘no brincó’ y el impacto se reflejó hasta que se midió en enero.

REFERENCIA. En Guanajuato, el INEGI sólo mide la inflación en Cortazar que por cierto tuvo un comportamiento más parejo pues su inflación anual fue de 4.34%. Respecto al primer mes de este 2017, León tuvo una inflación de 2.66% y Cortazar de 1.77 puntos.

LA DEL ESTRIBO…

Otra mala nueva en la búsqueda por rescatar el Estadio León para las autoridades.

Todo parece indicar que fue rechazada la solicitud de recusación de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, que tienen en sus manos el juicio de amparo en el conflicto legal con Roberto Zermeño sobre la propiedad del Estadio León.

El recurso presentado a principios de diciembre pasado no procedió. El Municipio quería que el Primer Tribunal Colegiado se apartara del asunto al considerar que tomaron partido antes de conocer el caso. De haber procedido la petición, el asunto pasaría a cualquiera de los otros dos tribunales. Se sabe que no hubo de piña.

Cabe recordar que luego de fracasar la solicitud para que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción del caso, a principios de noviembre el caso se devolvió al Primer Tribunal Colegiado.

De confirmarse esta noticia, ya sólo restaría esperar el fallo del Tribunal donde se radicó el amparo. Y si la autoridad buscó sacarlo de ahí es porque no tenían muchas esperanzas de ganar el pleito. Ahora sí que sólo un milagro…

MEDINA HACE DOS AÑOS: DEL DESLINDE DE RED RECOLECTOR A LA PROMOCIÓN DE PORTOSS

Un ejemplo contundente de la forma en la que Carlos Medina Plascencia ha modificado el discurso es la forma en la que abordó en su momento su relación con el empresario regiomontano Héctor Guerra Marroquín, dueño de la empresa Red Recolector y lo que hace ahora con Portoss de Gerardo García Preciado.

Hace un par de años, Medina Plascencia se deslindaba públicamente de su amigo, el dueño del conjunto de empresas en donde se incluía Red Recolector, una de las que ganó la licitación del nuevo sistema de recolección de basura en León y que hoy vuelve a ser tema de medios.

Medina Plascencia era citado por medios de comunicación como presunto cabildero de esta empresa que se encontraba en el ojo del huracán y que representa uno de los íconos del tema más polémico del trienio barbarista.

“En Red Ambiental el presidente del Consejo y dueño es mi amigo, con el cual tuve una relación, una relación que he terminado precisamente por la responsabilidad que estoy aceptando tomar, pero dado que es proveedor del Municipio le he mandado una carta el pasado 19 de enero, diciendo he decidido participar”, declaró ese día a los medios el integrante de la planilla de López Santillana.

Palabras que dejan claro que esa misma filosofía no la ha aplicado con Portoss, la empresa que tiene una plataforma de seguridad que con denuedo ha promovido Medina durante las últimas semanas. García Preciado también es su amigo y la empresa, fue proveedora del Municipio hace tiempo.

Y aquí, no de manera subrepticia, sino abiertamente, el síndico ha organizado reuniones exprofeso para que regidores de todos los partidos conozcan el sistema y no ha bajado la guardia en las crítica al sistema vigente. Sin rubor.

Lo que quiso practicar con Red Recolector hoy no lo repite Medina con una empresa y un sistema que podrán ser muy buenos pero en donde el conflicto sino de interés, por lo menos de imagen sí es muy claro.

Su peregrino argumento de que lo hace “por el bien de León” no lo creen ni sus compañeros de bancada en el Ayuntamiento que en corto hacen sorna de sus baños de pureza que cada vez suenan más huecos.

Lo de Red Recolector era un deslinde que podía provocar dudas pero en el que no había evidencias para rebatirlo. Hoy, el mito se sigue derrumbando…

CRISIS DE HOMICIDIOS EN LEÓN Y SAN FRANCISCO: Y SIN EMBARGO, SE MUEVEN…

Dice el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, que hasta el momento, los homicidios que se han registrado en los últimos días en el estado, particularmente en León y San Francisco del Rincón, no han afectado a civiles y se trata de víctimas de bandas rivales o personas que tienen antecedentes penales.

La pregunta automática de los reporteros ayer fue: ¿en dónde se puede encuadrar entonces al menor de edad que falleció ayer en San Francisco del Rincón y que forma parte de las cinco víctimas en un hecho que las propias autoridades reconocen como parte de esta crisis de seguridad?

Ni el secretario ni el procurador de Justicia en entrevista posterior, reconsideraron la postura inicial. Para ellos, no hay civiles fallecidos en este campo de batalla de los grupos del crimen organizado que están en pugna.

Un botón de muestra de los niveles que alcanza la estrategia de negarlo todo por parte de estos dos funcionarios que por fin aparecieron para dar explicaciones de lo ocurrido. Ya era justo y necesario. El alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo anteayer que “en los próximos días” habría anuncios en conjunto con el gobierno del estado.

Pero después de la racha imparable en León y de lo ocurrido ayer en San Francisco del Rincón, la aparición no podía esperar más. Supo a muy poco lo que dijeron pero en el contexto en que se venía manejando la información de ambos con tuitazos esporádicos y sólo cuando se generaba un operativo importante o algún éxito del llamado dúo dinámico, era mandar un mensaje de que algo se está haciendo.

De hecho, había sido López Santillana el que había ofrecido el dato duro más revelador cuando dijo en una entrevista que el homicidio de un presunto delincuente a quien apodaban ‘El Guti’ fue el detonante del incremento de la violencia en León durante los últimos días.

En fin, Álvar Cabeza de Vaca anunció el reforzamiento de la seguridad en ambas ciudades que se han convertido en campo de batalla de grupos de criminales. El aumento en el consumo de drogas que representan un punto de atracción para los grupos de crimen organizado.

Datos siempre en lo general sin entrar en detalles pero que de entrada dejan claro que las estrategias en materia de prevención y disminución del consumo de estupefacientes no rinden los frutos esperados. Y desde luego, no toda la culpa es de las autoridades, pero hoy en la crisis que se padece, las respuestas del gobierno son vitales.

A la vuelta de unos días, las autoridades estatales saben que el viejo discurso, los argumentos de que Guanajuato está mejor ‘comparado con’ ya no cuadran en esta realidad, sobre todo en la de la metrópoli leonesa.

Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias dijo Álvar Cabeza de Vaca ayer. El único gran deseo es que los resultados de esas acciones no sean ordinarios e irrelevantes. El horno ya no está para bollos.