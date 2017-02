Pólvora e infiernitos

MIGUEL MÁRQUEZ: LA NULA AUTOCRÍTICA MIENTRAS LLUEVE SOBRE MOJADO

REACCIÓN. Ninguna gracia causaron en un sector de los diputados federales panistas por Guanajuato las declaraciones del gobernador Miguel Márquez, aventándoles la bolita en medio de una de las peores rachas de homicidios en el estado de los últimos años, en el sentido de que en manos del Congreso federal está una reforma que sería un buen golpe a la impunidad de quienes cometen delitos con armas de uso exclusivo del Ejército.

POR LA TANGENTE. Eso de que Márquez escurriera el bulto y hablara de condiciones ajenas a la operatividad del estado y lejos de las responsabilidades de su gabinete de seguridad, no gusta en ese flanco al interior del blanquiazul que no le rinde pleitesía incondicional al jefe del Ejecutivo.

UNA MÁS. Y peor se pusieron luego de que ayer el mandatario estatal no sólo no matizó sus pronunciamientos sino que los reforzó con una nueva tanda de comentarios en los que no sólo no hay el menor asomo de autocrítica sino incluso con frases para la posteridad como esa de “no tenemos policías para estar cuidando delincuentes”.

LA PREGUNTA. El punto aquí es quién en el PAN se muere en la raya para defender al atribulado dúo dinámico como lo ha hecho el gobernador hasta el momento.

ELLOS NO. Y por lo menos no lo hicieron ya ni el diputado local Juan Carlos Muñoz Márquez ni la federal Mayra Enríquez Vanderkam.

INTERMEDIO. El primero de ellos dijo que no tenía elementos ni para alabar ni para censurar el trabajo de ambos, lo que en buen cristiano es pegarse a la pared y no meterse en broncas. No hay agallas para cuestionarlos pero tampoco argumentos para defenderlos.

CLARIDOSA. La diputada Enríquez Vanderkam acusa recibo de las urgencias de Márquez para que los diputados impulsen reformas pero asegura que aquí cada quién tiene que hacer su chamba y dar resultados en el ámbito de su competencia. Autoridades, dice, que respondan con prontitud y que definan con claridad los objetivos que se han trazado.

DATOS. Y así, mientras el gobernador sigue a la defensiva, atrincherado en su discurso de que la crisis se debe a cualquier cosa menos a la inoperancia de las autoridades locales, el común denominador es la dispersión en el PAN.

CREDENCIALES. El gobernador ha mantenido una importante ascendencia en su partido como liderazgo y referente. Prácticamente las ha ganado todas al punto de convertirse en un jefe de facto.

EN CONCRETO. Pero su resistencia a la crítica, su postura de “no hay más ruta que la nuestra” puede enfrentar algunos deslindes a menos que en el PAN, todos quieran jugar a una institucionalidad irreflexiva con un gobernador que ve la tempestad y no se hinca.

PARQUE METROPOLITANO; SUCESIÓN A LA VISTA

CONFIRMADO. Por si alguna duda quedaba, ayer quedó disipada en su totalidad. El exregidor panista y empresario Alejandro Arena Barroso no será ni siquiera integrante del Consejo del Parque Metropolitano.

MENSAJERO. Ayer en la sesión de Cabildo azul, el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, dio a conocer la propuesta de integración de ese organismo en el que la mitad serán nuevos espacios y la otra mitad repetirán en el cargo.

NOMBRES. El Colegio de Arquitectos envió a Lorenzo Rodríguez López, el Observatorio Ciudadano mandó a José Luis García Rodríguez; Casa Hogar Loyola a Pedro Camarena Torres.

MEDULAR. De parte de la Cámara de Calzado llega Thomas Trivilino Reed; de parte de Fundación para el Rescate Arbóreo (FURA) llega Linaloe García.

Mientras tanto del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural (CIPEC) el empresario y alpinista Yuri Contreras.

DEFINICIONES. El 16 de este mes se reúne por vez primera el Consejo para definir quién será el presidente. Se menciona como una de las cartas fuertes al expresidente de la Cámara de Calzado, Thomas Trivilino, aunque algunos regidores azules especulan con la posibilidad de que el ungido sea Contreras. Que nadie descarte un caballo negro.

EN LA ORILLA. Por lo pronto, Alejandro Arena tuvo que apechugar con la decisión. Unos dicen que la auditoría que hay sobre la licitación de basura lo dejó fuera pese a que él votó en contra prácticamente todo. Otros dicen que el apellido pesó para mal y fue el gran impedimento por los intereses empresariales de la familia en la zona. Lo cierto es que no hubo de piña ni de ningún otro sabor.

LA DEL ESTRIBO…

Después de varios meses de no hacerlo, el próximo lunes se reúne la mesa política del PAN en León. Regidores, síndicos, diputados locales, federales y senadores para analizar la coyuntura leonesa y los claroscuros en el horizonte. Muchos más oscuros que claros que obligan a la prudencia.

BOTELLO Y AURELIO MARTÍNEZ: RELACIONES TORMENTOSAS Y MÁS

Relaciones políticas tormentosas ha tenido a granel la exalcaldesa y hoy diputada federal Bárbara Botello, pero quizá pocas tan intensas como la que protagonizó en su momento con Aurelio Martínez Velázquez.

Picos muy altos en el ámbito positivo pero también en lo negativo, distinguieron esta relación que justo hace un par de años vivía su mayor deterioro luego de que Aurelio Martínez, entonces dirigente del PRI leonés, declarara a un diario local sobre un conflicto que tuvo con la entonces alcaldesa a causa de Ángel Córdova, inminente candidato a la alcaldía por la alianza PRI-Verde.

“La presidenta Bárbara Botello ha pedido mi cabeza en varios foros (…) la presidenta me ha catalogado de chaquetero, traidor, desleal, mi relación con la presidenta está rota, totalmente dañada en lo personal y no hay vuelta atrás”, decía en aquel entonces el famoso ‘Chachis’, como se le conoce en la política.

Un día antes, Martínez Velázquez según la reconstrucción de hechos que dio después había sido reprendido en privado por la presidenta municipal por un encuentro que sostuvo Aurelio y que fue difundido en redes sociales por medios de comunicación.

Esto, molestó sobremanera a Botello, quien habló con Aurelio para recriminarle que aún no eran los tiempos para sacarse la foto con el doctor. Pero lo habría hecho a su estilo y como Martínez Velázquez es de armas tomar, ninguno de los dos se dejó.

Al final, Martínez Velázquez salió a despotricar e incluso acusó a la exalcaldesa de boicotear la precampaña cordovista. Anunció que lo mejor era hacerse a un lado y marcharse de la dirigencia priista para que llegara alguien que pudiera sintonizar de mejor manera tanto con el candidato como con la alcaldesa.

El exabrupto no procedió, porque al final, Santiago García López, dirigente estatal tricolor, logró calmar los ánimos y conciliar intereses. Martínez Velázquez se mantuvo como dirigente tricolor rumbo a la campaña.

Pero así estaba trazado el camino de esa relación que arrancó muy bien. Botello se hizo aliada de Martínez Velázquez luego de la intentona de este para ser diputado federal. Fueron muy cercanos. Botello lo invitó a formar parte de su planilla y fueron aliados.

Unos cinco meses después se generaría la primera confrontación cuando ‘Chachis’ cuestionó la adquisición de vehículos por parte de la Tesorería Municipal. Aurelio enfocó sus baterías en contra de Roberto Pesquera, el colaborador consentido de Botello.

Meses después limaron asperezas y Martínez Velázquez se convirtió en un incondicional barbarista hasta que apareció Córdova y todo se fastidió.

LÓPEZ SANTILLANA Y LA SILLA TRAICIONERA

Luego de levantarse del suelo a donde fue a dar tras doblarse la silla en la que estaba sentado, un sonrojado alcalde de León, Héctor López Santillana, fue sostenido literalmente para levantarse. Una postal de esta administración municipal.

Había en el presídium 40 sillas colocadas y la única que se dobló fue la del alcalde. Un asunto fortuito o algunos dirán que fue el complot de las circunstancias.

Y quizá el primer edil pensó que todo fuera este incidente de la silla que le jugó una mala pasada y no las penurias que hoy pasa en la silla presidencial que ocupa desde octubre de 2015 y en la que ha vivido momentos álgidos, y en especial, el que vive a últimas fechas.

El número de homicidios crece imparable en la ciudad. Ayer se agregaron otros dos.

El alcalde de León mantiene la confianza plena de la estrategia y todo lo que compete en seguridad al estado y, en concreto, al secretario Álvar Cabeza de Vaca, al tiempo que tiene que aguantar los embates de su síndico Carlos Medina Plascencia que parece tener como pasatiempo favorito torpedear a la administración municipal y la estrategia en materia de seguridad.

En su partido observan este fenómeno entre la chunga y la indignación porque nadie parece poner orden. Hay quienes se preguntan qué pasaría si de pronto cunde el mal ejemplo y el Cabildo azul se convierte en un verdadero festival de indisciplinas.

Hace tiempo que quedó claro que hay unos más iguales que otros en la fracción mayoritaria y que eso comienza a generar incomodidades, incluyendo a los que no están en el PAN y ven con recelo las canonjías y jerarquías que disfrutan algunos.

Al final de cuentas, López Santillana tiene claro que la silla presidencial en León puede ser a veces más endeble y traicionera que en la que se sentó ayer y que provocó su caída.

En el frente de seguridad, hoy enfrenta el complot de las circunstancias, la confabulación de las cifras adversas y la fatalidad del fuego amigo. Una tormenta perfecta para quien llegó con grandes prendas de administrador y que hoy trata de crecerse al castigo.

Y si en su partido hoy pocos apuestan a que buscará la reelección, López Santillana tiene otras prioridades y urgencias. Quiere mostrar buena cara al mal tiempo pero un trienio es apenas un suspiro y él está a punto de llegar a la mitad del camino.

Los nubarrones en el horizonte se mantienen tan o más oscuros que hace tiempo.