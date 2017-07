Pólvora e Infiernitos

DELEGADA PRIISTA: DE COALICIONES Y AMAGOS GERARDISTAS

DEBUT. Ya apareció, por fin, en Guanajuato la delegada del CEN del PRI, Graciela Ortiz, y entre sus dichos políticamente correctos, los de cajón para estas circunstancias, el que más llamó la atención fue que no cerrara la posibilidad de entablar una alianza… con el PRD.

PROVOCADOR. El pronunciamiento pudo haber sido circunstancial porque le preguntaron sobre lo comentado por el senador Gerardo Sánchez quien confesó haber tenido acercamientos con líderes perredistas en el estado sin descartar la posibilidad de acercamientos.

DICHOS. La senadora Ortiz no hizo gestos ni evadió la pregunta en la rueda de prensa con el dirigente estatal Santiago García. Al contrario, dijo que su partido está abierto al acercamiento con cualquier fuerza progresista incluido el PRD.

PISTAS. Pero ese no es el fondo del asunto sino el personaje que originó el cuestionamiento.

VAYA. Muy pronto, la senadora Ortiz cayó en la cuenta de quién será su piedra en el zapato en Guanajuato. O quizá no es que haya caído en la cuenta sino que confirmó el diagnóstico.

DOBLE MENSAJE. Lo de Sánchez García parece más que la exploración de alianzas inéditas para el tricolor, una suerte de provocaciones o simples advertencias. En días pasados negó la veracidad de los rumores de que en caso de no ser candidato a la gubernatura se marcharía a Morena.

JUNTO CON PEGADO. El planteamiento de las eventuales alianzas puede tener su verosimilitud pero también es un buscapiés para que sus líderes sepan a lo que se atienen. Ningún político que esté en el riesgo de quedar en la decepción de no lograr una nominación amenaza abiertamente con su partida.

UN EJEMPLO. Usted recordará a Ángel Córdova Villalobos quien coqueteó con la posibilidad de ser el candidato de PRI y Verde a la gubernatura en 2012 y se quedó a un pasito. Solo el berrinche y rebelión de Juan Ignacio Torres Landa (qepd) en pleno CEN priista lo impidió. Después, como si nada hubiera pasado, regresó a los brazos del gobierno calderonista, sólo para irse nuevamente a los brazos del PRI y el Verde tres años después.

SU ESTILO. Cuando un político dice que no es que quién sabe y es el caso del poder tras el trono tricolor en Guanajuato quien no ha cambiado un ápice. Va derecho y no se quita hacia su objetivo.

CRUCIAL. Y si alguna traba le ponen, no se quedará de brazos cruzados seguramente. Nadie puede negar su naturaleza y la de él ha sido, la confrontación. ¿Por qué habría de cambiar ahora que se encuentra a las puertas de su sueño dotado de ser candidato a gobernador?

ARRANCA LA GUERRA DE ENCUESTAS EN EL PAN LEONÉS: HASTA MEDINA APARECE

MUCHACHOS INQUIETOS. En el arranque de hostilidades al interior del PAN, todos los suspirantes y delirantes por una candidatura al 2018 tratan de jalar agua para su molino y hacen su luchita.

ARRANQUE. Está en marcha entre panistas una encuesta en la que básicamente se piden tres cosas que pueden darnos una pista de quién la promueve. La primera gran pregunta es la calificación que le otorgan los militantes al alcalde Héctor López Santillana.

CLAVE. La segunda, cuestionar cómo se evalúa la gestión de Ricardo Sheffield Padilla. El ahora diputado federal es el único que de manera abierta ha dicho que aspira a ser presidente municipal. Así que parece ser muy viable que el susodicho sea el promotor de este ejercicio. Sheffield, metódico y obsesivo a la vez, sabe que es el malquerido del grupo en el poder y querrá blindarse ante la posibilidad de que le quieran echar la caballería encima.

NOMBRES, NOMBRES. ¿Quiénes son los que están incluidos en la encuesta de marras? Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Medina Plascencia, Miguel Salim, Alejandra Gutiérrez y el propio Sheffield Padilla.

LA DEL ESTRIBO…

Tras la visita de su líder Andrés Manuel López Obrador, los hombres fuertes de Morena en Guanajuato hacen talacha para sumar, no sólo adeptos, sino candidatos atractivos a los votantes y a la causa de su tlatoani.

Pero sobre todo, candidatos potenciales que alejen a este partido de la rijosidad imagen radical que le quieren endilgar y a la que ellos mismos abonan.

El operador y encargado de ir a la ‘caza’ de esos prospectos es ni más ni menos que Ricardo García Oceguera, quien fuera candidato del PRD a la gubernatura en 2006. En León, uno de esos prospectos es Eduardo Venegas cuyo nombre en el ámbito político poco puede decir pues se ha desenvuelto más en el ámbito artístico. Fue actor y en alguna ocasión participó en un video con la actriz y cantante Thalía.

Nunca ha sido candidato a nada pero es la opción de Morena hoy en el municipio de más habitantes en el estado. Ya estuvo en el templete con López Obrador hace 11 días y ayer se reunió con el propio García Oceguera y con el ‘Chachis’, Aurelio Martínez, que no tiene empacho en posar junto con sus amigos barbaristas en Twitter y al día siguiente sentarse a comer con sus amigos de Morena.

BÁRBARA BOTELLO: DEL TRIUNFO ESTRUENDOSO A LA DILAPIDACIÓN DE SU CAPITAL POLÍTICO

Hoy se cumplen cuatro años del triunfo de Bárbara Botello Santibáñez en la elección de León que marcó el fin de la hegemonía panista durante 24 años.

Un triunfo contundente que acompañó al regresó del PRI a Los Pinos y la elección más competida de los últimos sexenios en Guanajuato, pues si bien el PAN mantuvo el dominio en la gubernatura, lo hizo con la diferencia más estrecha frente al PRI.

Botello se convirtió en un fenómeno electoral y en el personaje más votado del PRI en la historia de León.

Los datos oficiales del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato determinaron la cifra definitiva de 303 mil 048 votos para la abanderada de la coalición PRI– PVEM, el conteo de los distritos 03, 05 y 06 del Instituto Federal Electoral, 50 mil más que los de Miguel Salim, quien paradójicamente también fue el candidato panista a alcalde con más votos en toda la historia, pero eso no fue obstáculo para evitar la derrota.

Botello, además, obtuvo más votos que la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien apenas alcanzó en León 268 mil 211 sufragios.

Todo un mérito para la actual diputada federal si se toma en cuenta que Vázquez Mota fue la ganadora en lo que respecta a Guanajuato, al registrar de manera oficial 950 mil 197 votos, mientras que su contrincante del PRI, Enrique Peña Nieto, registró 935 mil 652 sufragios.

Botello ganó de forma indiscutible en medio de versiones y teorías del complot de PAN contra PAN. Una de ellas, que el propio Sheffield por acción u omisión colaboró para el triunfo priista.

Hace unos días, el diputado federal se deslindó de cualquier traición a su partido y recordó que, por ejemplo, el escándalo de los espectaculares de las ‘Barbies’ que colocó el PAN dos semanas antes del cierre de campaña le costó al blanquiazul 4 puntos porcentuales en las encuestas.

Lastimosamente, Botello dilapidó de manera espectacular e inédita ese apoyo que recibió en las urnas. Los resultados electorales fueron inobjetables.

LÓPEZ SANTILLANA Y EL SUEÑO DE LA REELECCIÓN: PEDALEANDO POR EL MILAGRO

Y entre tanto destape y finta de los que quieren su silla, ¿qué está pensando Héctor López Santillana? Hoy, en el panismo leonés, las calenturas prematuras invaden varios frentes y el que tiene derecho a la reelección nomás no dice nada y no lo dirá, por lo menos, abiertamente en los siguientes dos meses.

Por lo que se hace y dice en el entorno blanquiazul, pareciera que el alcalde leonés tiene las señales suficientes para bajar la cortina, olvidarse de ilusiones y preparar un cierre digno de la administración porque todo parece indicar que los jerarcas en el PAN no lo tienen considerado para la reelección.

El dato de que se mueve la diputada federal Alejandra Gutiérrez con la venia del grupo en el poder podría ser señal suficiente para lanzar la toalla y decir “ahí nos vemos”. Pero no. Cualquiera pensaría que todo lo vivido y padecido en lo que va del trienio sería suficiente para hartar a un político metódico como López Santillana y no es así.

El alcalde leonés y su equipo cercano todavía buscan un resquicio para alimentar la ilusión de que cuaje el proyecto de seis años que proyectaron. Vivir fuera del presupuesto después de tantos años no es sencillo.

El problema es que las principales variables en la administración leonesa no alimentan el optimismo. La inseguridad no reporta buenas nuevas. En León, los homicidios dolosos son cosa de todos los días y a todas horas. La delincuencia aparece rampante en la ciudad y cuando parece haber una cifra alentadora que demuestra que se va levantando el vuelo, la realidad se vuelve implacable.

López Santillana decía hace algunos días que el mes que terminó había registrado un número ligeramente menor de homicidios al mes pasado y en seis días de este mes, ya volvimos al promedio de uno por día.

El gran tema del fallo en el sistema de recolección de basura no parece ser un asunto que permee en el ciudadano común y corriente. Es decir, que se diga que el Municipio ahorrará 2 mil 700 millones de pesos en 20 años, no impacta en la masa que espera siempre hechos palpables y beneficios en el corto plazo.

La cuestión es que a tres meses del límite para definir si va o no va, López Santillana no parece tener argumentos para sostener frente a su majestad las encuestas que tiene con qué refrendar la confianza de los ciudadanos y por lo pronto de su partido.

En el PAN, León no es foco rojo desde el punto de vista electoral pero sí advierten un nivel de riesgo importante si minimizan los limitados resultados del alcalde y le dan luz verde para la reelección, así como así.

Con todo y eso, el alcalde leonés no se rinde y pregunta, sondea, consulta si es posible que le hagan el milagrito de la reelección. ¿Revertir en unos meses los altibajos de casi dos años? Está canijo.