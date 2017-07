Pólvora e infiernitos

EL VERDE EN EL FRENTE AMPLIO, ¿Y EN LA MISMA BOLETA QUE EL PAN?

DE PLANO. Cuando los jerarcas del Partido Verde en Guanajuato lo supieron, seguramente se colgaron de las lámparas pero si se llega a dar el escenario tendrán que apechugar.

LA MALA Y LA PEOR… La buena noticia para ellos es que hoy por hoy, la posibilidad de una alianza con el PRI se ve lejana en lo nacional. La pésima novedad es que en su lugar, podrían sumarse al Frente Amplio nacional que piensan armar PAN, PRD y otros partidos rumbo al 2018.

QUÉ SE LE VA A HACER. Es el tiempo en el que los políticos y los partidos mandan a vacacionar los principios de manera impune y a la menor provocación. La época en la que nuestra capacidad de sorpresa tiene que ampliarse porque los representantes de la clase política están dispuestos a todo con tal de aferrarse al presupuesto.

DICHOS. La cosa está más o menos así: el senador del tucán, Carlos Puente, en los hechos el dirigente del partido del tucán, pues es el primero en importancia debajo del dueño de la franquicia, Emilio González, mejor conocido como el ‘Niño Verde’, declaró hace una semana su disposición para participar en los diálogos para conformar un Frente Amplio anti-PRI en el país.

ENTORNO. Esto, en el contexto de versiones periodísticas y escenarios que se han tejido en columnas en el sentido de que el PRI está dispuesto a prescindir de una coalición con el Verde pues en sus proyecciones, más que darles, les quita rumbo a la madre de todas las elecciones en 2018.

VAYA. A partir de ahí, el segundo de a bordo del ‘Niño Verde’ ha dicho que está interesado en ir a la mesa del Frente para saber qué coincidencias hay con el PAN y con el PRD.

QUE SÍ, QUE NO, QUE QUIÉN SABE. Pero tampoco, según dice, está muerta la posibilidad de una alianza con el PRI. Que porque ellos no les gusta dejar las cosas tiradas a medias. Ni tampoco se tiene que ver de una forma simplista el asunto de que, abandonan a un partido para irse con otro y darle en la torre a su exaliado. Que no se van a vender al mejor postor, pues incluso está la opción de ir solos en la boleta. En pocas palabras, Cantinflas le quedó corto.

SORPRESA. Pero el sólo hecho de que la dirigencia del Verde no descarte la posibilidad de ir en la misma boleta junto al PAN, ya levanta todo tipo de suspicacias.

EL ABSURDO LOCAL…

LO LOCAL. Vamos a tropicalizar ese escenario en Guanajuato. Imaginemos al Verde en ese Frente Amplio a nivel nacional, brazo con brazo con el PAN, por cierto, su aliado original en el año 2000 cuando Vicente Fox Quesada llegó a la Presidencia de la República.

PAPELÓN. En qué papel quedará el Verde Guanajuato que ha sido un férreo opositor al gobierno de Miguel Márquez y que le tundió duro y sin piedad con el asunto de las medicinas que caló en el orgullo del mandatario estatal que se vengó en el proceso electoral 2015 con el cateo a las bodegas del tucán y sus utilitarios electorales.

ABSURDO. Ni modo que el Verde Guanajuato vaya a ir junto con el PAN en la boleta de la elección local. ¿Veremos acaso que en lo nacional irían de manita sudada y en lo local serían enemigos a muerte en las urnas? ¿Cómo explicarían esa aberración a los electores?

POSIBILIDAD. En ese contexto, los Verdes en el estado preferirían mil veces ir con el PRI. Pero como ellos no tienen poder de decisión en las decisiones pragmáticas y/o absurdas que toman para lo nacional, tendrán la dieta de agua y ajo. A aguantarse y a joderse.

CLARITO. Nada está consumado aún. Estamos a tres meses del registro de coaliciones y todo puede pasar. Los principios están de vacaciones y los absurdos estarán a la orden del día.

MUERTE DE UN DEPORTISTA: LOS CABLES CRUZADOS DEL MUNICIPIO

VILLANOS. Si la versión que ofreció ayer el director de Protección Civil del municipio de León, Salomón Ocampo, es la correcta, la Secretaría de Seguridad, que encabeza Luis Enrique Ramírez Saldaña, tendrá que revisar sus protocolos para la información preliminar de asuntos de nota roja.

ARGUMENTOS. Según Ocampo, la causa de la muerte del joven deportista Jesús Solís fue por un infarto y no producto de electrocución. Según su dicho, si Solís hubieses recibido una descarga eléctrica, nadie se habría podido acercar al área donde ocurrió el accidente a las afueras del Domingo Santana pues correría el riesgo de recibir la misma descarga.

DICHOS Y HECHOS. El punto aquí es que la confusión no fue provocada por las versiones de terceros sino alimentada por la propia autoridad. La transversalidad que pregona la administración leonesa queda otra vez en entredicho.

LA DEL ESTRIBO…

Están de moda los recursos legales en contra de los panistas consentidos del oficialismo. Ayer le tocó el turno al director de Desarrollo Humano de León, Daniel Campos Lango, dedo chiquito del de Desarrollo Social y Humano del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

La dirigencia municipal del PRI y dos de sus regidores lo denunciaron penalmente y ante la Fepade por presuntos delitos electorales. Campos Lango ni suda ni se acongoja. La querella lo agarró de vacaciones y dice que tiene la conciencia tranquila.

Tanto que, dicen, ya tiene sueños guajiros pues querría enrolarse en la lista de suspirantes a la alcaldía León. ¿Es broma, verdad?

ROCÍO NAVEJA: SU CRISIS, A UN AÑO DE DISTANCIA

“Hoy vemos con claridad que hay un trabajo articulado, que fue atendido porque hay una participación federal, estatal y municipal y que está habiendo resultados. Y en ese sentido estamos viendo que finalmente también se están atendiendo las demandas ciudadanas de que queremos una mejor ciudad, una ciudad más segura y las autoridades están respondiendo”.

La anterior, una declaración pronunciada hace un año por la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y de Justicia en León, Rocío Naveja, inoportuna y políticamente incorrecta.

Inoportuna porque se daba justo en una de las peores rachas de homicidios dolosos que había sufrido León en este trienio que mire que ya son varias. Trece en unos cuantos días y políticamente incorrecta porque no parecía el papel que debía asumir un grupo ciudadano que nació para ser contrapeso y no validador de las acciones del gobierno.

Y más inoportuna porque unos días después se daría a conocer la noticia de que Naveja y su academia habían recibido contratos por parte del gobierno del estado por 8 millones durante los tres años anteriores lo que la colocaba en una posición vulnerable.

Por esos días también la Procuraduría de Justicia daba ‘retuit’ a un mensaje supuestamente enviado desde la cuenta de la académica que luego negó estar en esa red social.

Mala combinación para la presidenta de la Mesa que fue uno de los proyectos ciudadanos pensados para ser contrapeso de la autoridad y que con esos actos no parecía honrar el proyecto.

Días después, miembros del Observatorio Ciudadano de León aparecieron en rueda de prensa para defender su trabajo, su autonomía e independencia de la autoridad.

A un año de distancia, las malas cifras se han agudizado en León, particularmente en homicidios dolosos. Naveja dijo que su táctica no sería reventar al gobierno ni ver sólo lo negativo.

El problema es que con sus declaraciones parecía irse justo al otro extremo. A la condescendencia y al elogio fácil. Hoy, es evidente que los resultados no se dan ni en León ni en el estado. Ni siquiera hay razones para elogiar el trabajo coordinado de las autoridades.

El rechazo que en su momento hizo Miguel Márquez a su compromiso con el Fideicomiso de Seguridad hizo entender a los de la Mesa que había que poner sana distancia con el gobierno. Parece que aprendieron la lección.

EL TRIPLE FESTEJO DE VICENTE FOX Y UN DESEO PARA 2018

Triple festejo tuvo el expresidente Vicente Fox el pasado domingo en San Cristóbal. Su cumpleaños 75, el 17 aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales que significó la primera derrota del PRI en una contienda de esa naturaleza y el dieciseisavo de su matrimonio con Marta Sahagún.

Un par de días después, el Centro Fox difundió algunas fotos de la celebración a la que acudieron niños que se encuentran en la Casa Hogar Amigo Daniel, a la que el expresidente ha respaldado desde hace muchos años.

Alejado totalmente del perfil que lo encumbró como el antipriista número 1 en el país antes de la llegada del tercer milenio, Fox ha consolidado una imagen mucho más edulcorada en los últimos años. No sólo ‘light’ sino hasta obsequiosa con el regreso del PRI a Los Pinos.

En otras palabras, un pragmatismo a la inversa del que lo catapultó a las alturas hace 20 años cuando iniciaba su travesía larga y sinuosa como el líder de la alternancia.

Recientemente, Fox anunció que su objetivo para las próximas elecciones presidenciales, más que el triunfo de alguna fuerza política en lo particular, es la contracampaña para que Andrés Manuel López Obrador no sea el presidente de México, el año próximo.

Para el morbo, revisar si el activismo antilopezobradorista de Fox rinde los frutos que él espera o se convierte en el aliado involuntario del tabasqueño. Está el antecedente de su expartido el PAN en Guanajuato. Cada que metía la mano a favor de algún precandidato, le salía el tiro por la culata y su gallo perdía.

En un ambiente político convulso y de voto pulverizado como el que se perfila en nuestro país durante el año siguiente que un expresidente haga activismo en contra de algún aspirante será un ingrediente interesante.

No novedoso porque ya lo hizo Fox hace seis años a favor de Enrique Peña Nieto y a López Obrador lo veía chiquito y sin posibilidades. Hoy el entorno es distinto porque el enemigo a vencer es el líder de Morena.

¿Tendrá motivos Fox para festejar el año próximo o se quedará vestido y alborotado?