Pólvora e infiernitos

PAN 2018: ALEJANDRA GUTIÉRREZ Y LA BENDICIÓN OFICIALISTA

YA PRENDIÓ. El ambiente se empieza a calentar. Las grillas y las patadas debajo de la mesa se intensifican en el PAN conforme se acerca la hora de las definiciones.

DEL TINGO AL TANGO. El senador Fernando Torres mantiene su activismo en todo el estado pero no ha roto lanzas contra el aparato azul y su comandante. La expectativa de una señal de conciliación que le lanzaron desde Palacio de Gobierno mantiene abierta la puerta de la negociación y evitar el choque de trenes.

CORTE DE CAJA. Tendrá que llegar el momento de decidir si sigue de frente, tope donde tope o negocia el futuro político de él y los suyos.

PERSISTENCIA O RESIGNACIÓN. Las versiones que hay son encontradas. Desde el oficialismo creen que una vez que haga las cuentas de los apoyos con los que cuenta, tendrá que optar por la negociación. El problema en León es que en una eventual negociación de Fernando con el oficialismo que encabeza Miguel Márquez, Sheffield no cabe de ninguna forma.

ALTERNATIVAS. La otra es que de no ser candidato a gobernador, a Torres Graciano le quedarían dos opciones: candidatura a diputado federal que podría conseguirla sin la venia de Márquez o candidato a diputado local, algo que no gustaría a Diego Sinhué si finalmente se convierte en candidato y gobernador.

RUMORES. Del otro lado, se dice que ya hubo acercamiento entre Márquez y Torres Graciano, procurado desde el inquilino de Palacio y que no hay la menor intención de éste de bajarse del caballo a estas alturas.

YA. Por su lado, entre las opciones que tiene el oficialismo marquista y dieguista para la alcaldía en León, todo parece indicar que ya se decantaron por la diputada federal Alejandra Gutiérrez, quien incluso ya busca apoyos para la precampaña, una vez que cuenta con la bendición oficialista.

LEJANO. La posibilidad de apoyar a Héctor López Santillana para la reelección, se diluye día con día y naufraga en los paupérrimos resultados en materia de inseguridad.

El “pregúntenle al alcalde” de Miguel Márquez es además de una forma de escurrir el bulto, una descobijada al edil leonés y un llamado indirecto a que se rasque con sus propias uñas.

DE TIN MARÍN. Mientras tanto, Éctor Jaime Ramírez Barba, que no se descarta para nada, tampoco se ayuda mucho con todos los frentes abiertos que tiene en el Congreso del Estado con el resto de las fuerzas políticas. No renuncia a la posibilidad de una candidatura a gobernador, mantiene la vela encendida por la alcaldía de León pero no le disgustaría nada la del Senado. Claro, si todo lo anterior falla, la posibilidad de ser reelecto sería un gran premio de consolación.

NUEVA VERSIÓN. Será mejor que nos vayamos con cautela. Hace tres años, a López Santillana le cayó del cielo la candidatura. ¿Quién será el beneficiario la nueva polarización?

TIEMPOS ELECTORALES: SE RETRASA UN MES AVISO DE REELECCIÓN

A FUEGO LENTO. En el Instituto Estatal Electoral ya tienen listo el dictamen para el nuevo acuerdo de fechas del proceso electoral que arranca el próximo mes de septiembre y la novedad es que todo se retrasa un mes.

SIEMPRE NO. En efecto. Si originalmente los alcaldes y diputados locales deberían avisar a sus respectivos partidos de su intención para buscar la ratificación en el cargo a más tardar el 7 de septiembre, ahora la fecha pactada será del 1 al 7 de octubre. En el mismo período, los partidos tendrán que registrarse coaliciones.

EN MARCHA. De igual manera, los partidos tendrán que dar a conocer sus métodos de selección de candidatos incluida la manera en la que cumplirán con la paridad de género unos días antes de que llegue octubre.

DOS MESES INTENSOS. El arranque de las precampañas está definido para el 8 de noviembre por lo que la fecha en que se definirían los candidatos a gobernador sería en la primera quincena de enero aunque ese proceso podría prolongarse un poco más.

TENTATIVAMENTE. Los candidatos a alcaldes y a diputados locales, en virtud de que se trata de períodos más cortos de precampaña, podrían estar definidos para diciembre.

UN POCO DE AIRE. Por lo pronto, ese mes de retraso en los procesos de aviso de quienes quieran reelegirse y en el registro de coaliciones podría venir bien a los partidos que ya se sentían con los dedos en la puerta.

LA RUDA TAREA. La nueva ley electoral pondrá a prueba su estabilidad interna, de manera particular al PAN, que nomás de entrada tendrá que decirle a más de una decena de ediles que aunque quieran, no pueden aspirar a ser reelectos.

ES TIEMPO. Es probable que esta misma semana el IEEG sesione para que esta nueva cronología sea oficial y los partidos sepan a lo que se atienen.

LA DEL ESTRIBO…

Entre las resistencias de Red Recolector a ser notificado y el anuncio del gobierno de León de que todo está bajo control para aplicar la transición para la llegada de la empresa PASA a las dos rutas que tenía la empresa regiomontana, amanecen este lunes dos terceras partes de los habitantes leoneses.

Una buena prueba para saber si en verdad, el gobierno de López Santillana lo tiene todo fríamente calculado.

LOS CASTIGOS SIN SUSTENTO A FUNCIONARIOS: PAN CON LO MISMO

No estaría mal que ya metidos en la ‘reformitis’, los diputados locales revisen la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos porque en algunos casos, parece que solamente sirven para ponerle una manchita pasajera en el expediente de algún funcionario. Justa o injustamente.

Un poco más tardadito que en otros casos pero ocurrió lo que era previsible. Quien fuera director de Gestión Ambiental en el trienio de Bárbara Botello en León, Fidel García Granados, ganó el recursos que interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Apenas hace poco más de un año, el actual Ayuntamiento aprobó en sesión del pleno la inhabilitación por ocho meses para ejercer cargos públicos de García Granados luego de un proceso administrativo que le instauró la Contraloría municipal.

El motivo: no responder de manera oportuna 16 requerimientos de la Contraloría municipal sobre solicitudes de ciudadanos con asuntos de la dependencia.

Pero no ha sido el único caso de un funcionario que ha sido absuelto tras un castigo de esa naturaleza.

Hace exactamente cuatro años, el gobierno barbarista consumaba su mayor embestida contra funcionarios de la administración de Ricardo Sheffield, los directores de Obra Pública, Mario Ontiveros, y el de Desarrollo Urbano, Manuel Villagómez.

Al primero de ellos se le aplicaba la sanción máxima para un funcionario: dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público mientras que para Villgómez eran sólo 10 meses.

A Villagómez, el Municipio lo castigó por haber otorgado el 16 de marzo de 2012 un permiso de división de la fracción de terreno en el bulevar José María Morelos con superficie de 215 mil 127 metros cuadrados, sin haber cumplido con todos los requisitos.

La segunda sanción, contra Mario Ontiveros Orozco, extitular de Obra Pública, fue por favorecer a un familiar con la asignación de varios contratos de obra con un monto cercano a los 3 millones de pesos.

A Adolfo Aranda Torres, quien fuera funcionario de la administración Botello, lo inhabilitaron por promover su escuela particular en oficinas públicas. Impugnó la sanción y ganó.

Fidel García hizo lo propio y ganó el pleito. Lo curioso en su caso es que el procedimiento en su contra se inició desde la administración de Bárbara Botello y formó parte del fuego amigo PRI-Verde.

Castigos de papel que sólo parecen revanchas políticas que abonan al descrédito del castigado, a veces injustamente, y que banalizan la lucha contra la corrupción.

TORRES Y SHEFFIELD: EL AGUA Y EL ACEITE SE JUNTAN Y SE ILUSIONAN

Pocos se imaginarían hace algunos años que este dúo algún día haría equipo por una misma causa. Ricardo Sheffield y Fernando Torres compartieron protagonismo el pasado sábado en León, en un evento promovido por el diputado federal, dizque para festejar el día del padre.

Bueno, de aquí en adelante los políticos se van a inventar los pretextos más inverosímiles para abonar a la simulación de precampañas. Hay quienes se inventan reuniones con asociaciones que en su vida habían aparecido o reciben premios patito.

El chiste es que Sheffield, que ya dijo que quiere ser alcalde otra vez, reunió a casi 400 militantes panistas (no es la mitad del padrón) según sus propias cifras que son su plataforma de lanzamiento para buscar la candidatura.

En una de las mesas principales destacó la presencia de los personajes más cercanos al senador, Vicente Esqueda y Jorge Espadas. Pero quizá más llamaron la atención las ausencias: el exgobernador Juan Manuel Oliva y el también diputado federal Miguel Ángel Salim.

Oliva tenía un compromiso personal. Salim ya lleva varias faltas lo que levanta suspicacias en torno a un eventual coqueteo para volver al redil oficialista. Sus cuates dentro del ‘Bronx’ dicen que no les preocupa. Así le gusta al exdirector del ISSEG, darse a desear.

Por lo pronto, el más echado para adelante y que ya quemó sus naves sin punto de retorno es Sheffield quien tiene en su mente la candidatura a alcalde. Nada más.

El polémico panista ya hace cuentas para ver si con la adición de Torres Graciano le alcanzará para disputar con posibilidades la candidatura a alcalde entre la militancia.

El problema es que, como se sabe, en materia de coaliciones y alianzas políticas, 1 + 1 no siempre son 2. El agua y el aceite se unen arriba. Sheffield y Torres Graciano han decidido olvidar sus diferencias y caminar juntos. Pero entre los militantes, hay torresgracianistas que no apoyarían de ninguna manera a Sheffield y seguidores de este último que sólo apoyarían a Ricardo para la alcaldía pero no a Fernando para la gubernatura.

Bajo esa perspectiva, los casi 400 azules que logró reunir Sheffield son la plataforma de apoyo de la combinación de equipos. El exalcalde será una piedra en el zapato para el oficialismo pero lograr el objetivo sería una hazaña.

En la proyección 2018, el gobernador y su delfín Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quieren para la alcaldía de León a quien sea menos al exalcalde y actual diputado federal. Se pueden sentar a platicar y negociar con Fernando Torres pero con Sheffield, ni a la esquina.

Eso lo tiene claro este último. Por esa razón se lanza desde la tercera cuerda. Sólo tiene opciones luchando palmo a palmo, ya sea por la designación o si es elección abierta. Sus potenciales rivales pueden ser Éctor Jaime Ramírez Barba, aunque el doctor también quiere ser senador o la diputada Alejandra Gutiérrez.

Pero su rival más complejo es el veto del oficialismo marquista y dieguista que lo tiene hace tiempo con etiqueta de indeseable.