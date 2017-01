Políticas de Trump: demagogia y nacionalismo

“A partir de este día, América primero”; Trump asume presidencia… con mensajes para México y el mundo

Redacción

WASHINGTON, EE. UU.- En su primer mensaje a la nación como presidente de Estados Unidos., Donald Trump reiteró su discurso de campaña: “todas las decisiones sobre comercio, impuestos, inmigración y asuntos exteriores se harán en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de las familias estadounidenses”.

Y, aunque no mencionó directamente a México, volvió a insistir en los cambios que planea para la relación con su vecino del sur al subrayar que “debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, robando nuestras empresas y destruyendo nuestros trabajos”.

Previamente, el magnate que durante su campaña afirmó que deportará a millones de inmigrantes, amenazó a empresas automotrices con incrementarles los aranceles si siguen produciendo vehículos en México, tensó la relación con China, criticó a la Unión Europa y mostró una clara disposición de mejorar su vínculo con Rusia, resumió en una oración el impacto de su llegada a la Casa Blanca: “A partir de este día, va a ser sólo América primero, América primero”.

“Juntos, nosotros determinaremos el curso de América y el mundo”, dijo al iniciar su discurso, ante la incertidumbre que genera su llegada a la presidencia de la primera potencia mundial.

Arremete contra la élite de Washington

“Cada cuatro años nos reunimos en estos escalones para llevar a cabo la transferencia ordenada y pacífica del poder (…) la ceremonia de hoy, sin embargo, tiene un significado muy especial, porque hoy no estamos sólo transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro, estamos transfiriendo el poder de Washington D. C. y dándoselo a ustedes, el pueblo”, afirmó Trump en su mensaje, tras jurar como presidente de EE. UU.

“Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la Capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del gobierno mientras la gente ha soportado el costo. Washington floreció, pero la gente no participó en su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se fueron y las fábricas cerraron.

“El ‘establishment’ (clase dominante) se protegió, pero no los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias. Sus triunfos no han sido tus triunfos. Y mientras celebraban en la Capital de nuestra nación, había poco que celebrar para las familias que luchaban a lo largo de nuestra tierra (…) el 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser el gobernante de esta nación”, apuntó.

Reafirma que quiere renegociar el TLCAN

Estados Unidos dejará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no se renegocian sus términos, dijo ayer la Casa Blanca apenas instalada la nueva administración encabezada por Donald Trump.

“El presidente Trump quiere renegociar el TLCAN”, sentenció el nuevo gobierno estadounidense, “si nuestros socios se rehúsan a una negociación que genere un acuerdo equitativo para los trabajadores estadounidenses, entonces el presidente avisará la intención de romper el TLCAN”.

El TLCAN, que está vigente desde 1994, ha sido uno de los blancos preferidos por Trump, al atribuirle el éxodo a México de miles de empleos ‘estadounidenses’.

El tratado establece que si una parte quiere retirarse, deberá notificar a las demás su intención y luego se abrirá un período de 180 días para nuevas negociaciones. Si no se llega a un acuerdo, el tratado queda disuelto.

La Casa Blanca también reiteró ayer la intención de retirar a Estados Unidos del Tratado Transpacífico (TPP) firmado por Obama con 11 países de la región Asia-Pacífico, y que está pendiente de la ratificación del Congreso estadounidense.

Su política en tres frases:

Industria y comercio

“Durante muchas décadas hemos enriquecido la industria extranjera a expensas de la industria Americana (…) América comenzará a ganar otra vez, a ganar como nunca antes (…) seguiremos dos reglas simples: comprar americano y contratar americano”

Relación con México

“Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, robando nuestras empresas y destruyendo nuestros trabajos”

Seguridad y terrorismo

“Reforzaremos antiguas alianzas y formaremos nuevas y uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo radical islámico, que erradicaremos de la faz de la tierra”

…Pero no todo fue

fiesta en Washington

AFP / Washington, EE. UU.

Basureros, coches incendiados, vitrinas rotas, gases lacrimógenos: las calles habitualmente asépticas de Washington fueron teatro de disturbios ayer, cuando cientos de manifestantes anti-Trump se enfrentaron violentamente con la Policía al margen de la ceremonia de investidura del presidente estadounidense.

Con la cara cubierta con pañuelos negros, encapuchados o vistiendo máscaras antigas, entre 500 y mil personas quebraron vitrinas y lanzaron piedras contra la policía antidisturbios en la K Street, la denominada ‘avenida del poder’ a escasos pasos de la Casa Blanca, que alberga a grandes bufetes de abogados y cabilderos.

Unos 200 policías intentaron dispersar a los manifestantes tirando decenas de cartuchos de gases lacrimógenos y lanzando gas pimienta.

Una humareda se elevaba sobre dos manzanas de casas sobrevoladas por un helicóptero policial, llenas de basureros calcinados, trozos de vidrio, cajas metálicas de periódicos destrozadas y cartuchos vacíos.

Los manifestantes rompieron los vidrios de una limusina negra, la incendiaron y le grafitearon el símbolo de la anarquía en la puerta.

“Cuatro años de lucha”, leía la pancarta de una manifestante enmascarada, en referencia al mandato del magnate inmobiliario Donald Trump, que se convirtió unas horas antes en el 45° presidente de Estados Unidos.