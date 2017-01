Pocas alcaldías han previsto austeridad

Anuncia gobierno estatal reducción de

viáticos en 50%; quitar

gasto en celulares y

bajar pago de rentas

Lourdes Vázquez /Redacción /Alejandra Ramírez /Sandra Xicotenca

GUANAJUATO / SALAMANCA /IRAPUATO/ CELAYA, Gto.-Para generar ahorros ante el difícil panorama financiero que se presenta en este año, el gobierno de la entidad emprenderá diversas acciones de austeridad, entre las que destaca la revisión al tema de jubilaciones de los trabajadores del estado.

Así lo anunció el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, quien mencionó que a quienes ya están en edad de jubilarse se les hará la propuesta de retirarse, al no tener ningún otro beneficio futuro más que la propia jubilación.

“Porque realmente, por el nivel salarial que tienen, probablemente ya no tengan ningún incentivo de seguir trabajando y ya están en edad de jubilarse. Yo creo que es justo que el personal, si así lo desea y no se le ha brindado la oportunidad”, consideró.

No obstante, el funcionario estatal señaló que el compromiso es no reponer esas plazas que quedarán vacantes cuando el personal se jubile, sin dar mayores datos.

Además, señaló que, como parte del plan, se llevará a cabo una revisión de las estructuras de las dependencias y, en aquellas oficinas en donde haya la posibilidad de mejorar el servicio a través de una compactación de puestos, se hará, aunque no aclaró si esto signifique que habrá despidos.

Otras medidas

Juan Ignacio Martín Solís refirió también que se reducirá en 50% lo destinado a viáticos y no habrá incremento salarial, aunque por el momento se analiza si será del nivel tabular 13 o del 14 hacia arriba. Además, dio a conocer que en este año no se comprarán vehículos nuevos, por lo que no se emitirá ninguna licitación en este rubro.

A decir del funcionario estatal, también se calcula que se generará un ahorro de 30 millones de pesos en arrendamiento de oficinas, una vez que se lleven a cabo los cambios que se harán en los centros de gobierno de León e Irapuato.

“Hemos venido compactando estos ahorros, teniendo nuestras propias oficinas para dejar de pagar arrendamientos (…), además de mejorar la atención al ciudadano y brindar un servicio de calidad y eficiencia; se calcula un ahorro de 30 millones de pesos, que ya sumados a los 40 millones en estos años con el tema de la compactación se suman 70 millones”.

También reiteró lo anunciado por el gobernador Miguel Márquez respecto a que la telefonía celular será pagada por los propios funcionarios, y añadió que se estará diseñando un programa de ahorro de energía para todas las dependencias estatales.

Estas acciones, comenzarán a implementarse a partir del próximo mes, concluyó el titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA).

Destaca Salamanca

al prever austeridad

Entre los municipios de la entidad, muy pocos son los que han tomado medidas de austeridad para afrontar el incremento en el gasto que representa el alza al combustible, pues sólo Salamanca y, en menor medida Dolores Hidalgo y Jaral del Progreso, proyectan ya algunos recortes.

El gobierno salmantino busca ahorrar unos 500 mil pesos, tras acordarse que durante el primer trimestre del año los funcionarios de primer nivel paguen la gasolina de los vehículos que les asignan, así como su celular.

Además, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz anunció que no habrá aumento al costo del transporte de ruta fija. A su vez, la Tesorería realizará descuentos de hasta 100% en recargos por impuesto predial, al igual que el CMAPAS, que también exentará de cubrir conexiones a usuarios que acumulen adeudos, en tanto que a los comercios no se les suspenderá el servicio de agua hasta el segundo mes de retraso.

El alcalde añadió que los ahorros obtenidos por los poco más de 35 funcionarios públicos de primer nivel serán enfocados a apoyos a los más necesitados, como paquetes de aves de consumo de traspatio, fertilizantes, fogones ecológicos, calentadores solares y otros.

Reiteró que no habrá aumento a la tarifa del transporte público de ruta fija. “Lo he hablado con los líderes de las diversas asociaciones y en este momento no es conveniente”, dijo Arredondo.

Aplican descuentos

Entre las acciones a implementar por la Tesorería de Salamanca está un esquema de descuentos del 100% en recargos por predial en pago de contado, además de convenios con los ciudadanos para regularizarse en 12 meses, independientemente del sorteo en que se rifan diversos artículos.

También se ofrecerá a las asociaciones de tianguistas que adeudan al Municipio un 30% de descuento en el pago por uso de la vía pública, y se gestionarán en el programa ‘Fondos Guanajuato’ esquemas de apoyo para todo tipo de negocios.

El Municipio impulsará asimismo la campaña ‘Ven, compra y apoya al comercio local’, donde participan el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac); la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca (AEES); Innovación e Investigación Empresarial, Asociación de Mujeres Empresarias, Capítulo Salamanca; el Colegio de Arquitectos; Asociación de Hoteleros, Canaco; Asociación Pro dignificación del Centro Histórico, los mercados Tomasa Esteves y Barahona; Centro Comercial Vía Alta y Plaza Galería, entre otros.

CMAPAS colabora

En tanto, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) otorgará 100% de descuento en recargos a las personas que acumulen adeudos a partir de enero del 2017 y en los adeudos por reconexión. No se suspenderá el servicio hasta el segundo mes del retraso en el paso a los comerciantes.

Por su parte el Director del Centro Mexicano de Energías Renovables (Cemer), Jesús Martínez, destacó que se realizarán sin costo alguno 350 diagnósticos de consumo de energía eléctrica y eficiencia energética, para ahorrar de 10 a 40% en el rubro.

El alcalde adelantó que luego de tres meses de la estrategia la economía salmantina se evaluará y determinará lo procedente.

León y la capital

apenas evalúan

Por su lado, el gobierno de León informó que por el momento no tiene un plan de austeridad, salvo la instrucción que el alcalde Héctor López Santillana giró para cuidar el presupuesto, y que solicitaba la adopción de una política de racionalización en la asignación de combustibles y en la reducción del gasto corriente.

“Pido a todas y todos que revisen con mucho detalle los gastos de sus dependencias para absorber el incremento con su mismo presupuesto, sin detrimento de los servicios que prestan a la población”, ordenó el alcalde, y solicitó a la Tesorería ser más estricta en el control de las partidas.

Y en Guanajuato, el presidente municipal, Edgar Castro, manifestó que por ahora no se han determinado medidas de austeridad y que el tema se analizará cuando el Cabildo reinicie actividades.

“Estaremos evaluando con la Tesorería. Claro que tomaremos medidas que contribuyan a ayudar las economías que se generen, que se aplique en obras de apoyo social (…); en su momento daremos a conocer los rubros en que nos podrían impactar”, expresó.

El alcalde capitalino explicó que para 2017, como parte del Presupuesto de Ingresos, se realizó un aumento en el rubro destinado a gasolina, y consideró que la reestructuración a los salarios de los funcionarios y trabajadores administrativos ayudará a minimizar las afectaciones: “Por primera vez los funcionarios pagamos completamente el ISR (…), y de manera gradual se modificaron todos los niveles salariales, con lo que se está apoyando a los trabajadores”.

Por otro lado, aseguró que han establecido comunicación en materia de seguridad con gobierno federal y estatal para monitorear las actividades de protesta que se están gestando, con la finalidad de prevenir y evitar saqueos.

Dolores avanza, San

Miguel sigue acuerdo

Por su parte, Dolores Hidalgo apostará a la reducción en el gasto de oficinas y viáticos de funcionarios para reducir el impacto por el alza de los combustibles y garantizar el trabajo de las áreas operativas, sin descuidar programas sociales ni la infraestructura.

Lo anterior fue explicado por el presidente municipal Juan Rendón López, quien expuso que “lo que queremos es hacer una disciplina financiera interna, el reducir los gastos de atención a visitantes en algunas oficinas, queremos que sea un porcentaje equilibrado para compensar el combustible que se pueda utilizar, sin detener ninguna de las áreas sobre todo las operativas”.

Argumentó que en el Municipio no se cuenta con la prestación de telefonía celular y en ese rubro todos los gastos son de los funcionarios: “Si habrá reducciones en viáticos, las reducciones serán en gastos de oficina y gastos de orden social y cultural, esos son los que estaremos revisando”, señaló.

A su vez, autoridades de San Miguel de Allende informaron que la austeridad ha sido parte de la actual administración, pues desde que inició el Ayuntamiento firmó un pacto en el que se comprometían a bajar el gasto corriente del Municipio.

A través de la Dirección de Comunicación Social, se destacó que sólo el año pasado se redujo en un 60% el gasto de la Oficialía Mayor.

Y ante la problemática actual por los aumentos al combustible, mencionaron que se mantendrá el pacto de austeridad y se seguirá trabajando en cuidar los recursos, aunque no se informó si habrá menos prestaciones ‘extra’.

(Con información de Cuca Domínguez, Daniel Vilches, María Espino, David Olvera y Emilio Castillo)

Anuncia Ortiz recorte tras ‘barrido’ en dependencias

En el tema de la austeridad derivado del impacto del ‘gasolinazo’, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez precisó que se hará un ‘barrido’ en todas las dependencias para prescindir de plazas innecesarias, se analizará la jubilación anticipada y que la línea marcada a los funcionarios es de seguir ‘apretándose el cinturón’.

Se mantendrá la partida por 17 mil pesos mensual que recibe cada miembro del Ayuntamiento para gasolina y mantenimiento de sus vehículos particulares, esto pese al llamado realizado por el gobernador Miguel Márquez Márquez, de prescindir de estas partidas.

Ortiz Gutiérrez mencionó que precisamente ayer sostuvo una reunión con diversas áreas municipales para analizar en qué áreas se puede ahorrar, como por ejemplo la jubilación anticipada, la revisión de la plantilla de personal, de los estímulos que se dan, entre otros.

Con relación a prescindir de la telefonía celular, dijo que se someterá a análisis, “tendremos que revisar quién tiene, cuánto gasta, qué resultado le da el servicio. Ni es nada más de quitar por quitar, tal vez le quitamos el teléfono a un funcionario y lo dejamos sin ejercer bien su trabajo”.

Se quedará lo necesario

El alcalde reiteró un ´barrido´ en cada de una de las dependencias municipales para dejar sólo las plazas necesarias y que estén rindiendo resultados.

Finalmente, dejó en claro que no se recurrirá a acciones de populismo que afecten la operatividad de la administración, “lo que se necesite se va a quedar”.

Espera Celaya que edil llegue para decidir

Hasta que el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, regrese de vacaciones, se analizará si el gobierno municipal implementará otras medidas de austeridad en gastos personales de los funcionarios de primer nivel e integrantes del Ayuntamiento.

Así lo afirmó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, quien precisó que el análisis será en función de la labor que realice cada director municipal.

Dijo que como parte del paquete de presupuesto municipal, ya se aprobó un incremento del 3% al salario de toda la plantilla del gobierno municipal, por lo que deberán ser el alcalde y el Ayuntamiento quienes analicen el tema de bajar los salarios.

Pequeños empresarios, los más

afectados por aumento de insumos

Ante el aumento a las gasolinas y otros insumos, en Jaral del Progreso los funcionarios municipales van a utilizar lo menos que se pueda los vehículos y seguir generando ahorros en el consumo de la energía eléctrica, al igual en Yuriria donde además se analiza reducir la plantilla laboral y eliminar el celular a integrantes del Ayuntamiento y en Moroleón se programarán salidas en grupo para la gestión de proyectos.

“De que va a impactar, va a impactar, vamos a tratar de administrar los recursos, son finitos los ingresos y no hay mejor opción que administrarlos” señaló el alcalde jaralense, Alberto Vargas Franco quien destacó que van a trabajar bajo el sistema que manejan las familias, hacer ajusten en los gastos en cada dependencia municipal, excluyendo seguridad pública.

“Si se tenía planeada una remodelación en la casa, a lo mejor hoy se tendrá que posponer y si así lo está manejando mi gente en su casa, es lo que nos corresponde hacer aquí, si nosotros teníamos pensado hacer una inversión en algo diferente, lo tendremos que postergar y si tendremos que reducir costos, cuidar el transporte del municipio para ahorrar gasolina lo vamos a hacer” reiteró.

Vargas Franco dijo que, ya giro instrucciones para que al concluir labores en la administración, se encierren los vehículos oficiales, “que los funcionarios no se anden paseando, vamos a ser más estrictos, porque debemos pensar y tratar el combustible del municipio, como si fuera el combustible de nuestra casa”.

Mientras tanto, el alcalde de Yuriria, Gerardo Gaviña González dijo que, se están realizando mesas de trabajo entre los integrantes del Ayuntamiento, área de tesorería municipal y con cada director de área, para determinar el plan a seguir, considerando que son muy módicas, muy justas las participaciones y el aumento al combustible, es significativo.

“Vamos a reducir el combustible que se tienen en varias direcciones, analizamos que haya una baja de personal, no muy significativa, pero las muy necesarias, así como seguir con el cambio e instalación de luminarias ahorradoras y se eliminará el pago de celulares a integrantes del Ayuntamiento, pero estamos en análisis, aún por definir bien el plan” destacó.

En Moroleón, el Presidente Municipal, Jorge Ortiz Ortega dijo que dentro del presupuesto de egresos se va a garantizar que a Protección Civil y Seguridad Pública, no les falten los recursos, en tanto para las demás áreas administrativas se buscará que se generé un programa para que en un vehículo y en un día, acudan varios directores a realizar las gestiones ya sea ante el Estado y autoridades federales.

“Nuestra prioridad es lograr generar ahorros, para que sea menos el golpe ante el aumento de los combustibles y esperamos lograrlo, porque dentro del presupuesto de egresos 2017, priorizamos el tema de seguridad pública, en cuanto a un aumento en percepciones y equipo” señaló.