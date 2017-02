Planean restaurar 50 fachadas históricas

De los 146 inmuebles que el INAH catalogó como Patrimonio Histórico, 10 ya están completamente inservibles

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- La Dirección de Desarrollo Urbano pretende restaurar al menos 50 fachadas de edificios o casonas en el primer cuadro de la ciudad, de los 146 inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó ayer su titular, Teresita Gallardo Arroyo.

Expuso que estos trabajos ya se realizan en conjunto con restauradores, alumnos de arquitectura y carreras afines, quienes primero apoyan en el diseño de la propuesta para la mejora de cada inmueble, la cual después se presenta ante la Junta de Monumentos del INAH, para conseguir su aval.

Agregó que la Dirección de Desarrollo Urbano incluso ha tenido acercamientos con los dueños de los inmuebles catalogados para ofrecerles ayuda para obtener el consentimiento del INAH para que los mismos propietarios puedan intervenir en estos edificios y rescatarlos.

“Muchos propietarios comentan que no se acercan o no intervienen para no enfrentarse con la gestión que tienen que hacer con el INAH. Eso es lo que estamos tratando de hacer, darles los elementos para que el instituto autorice un proyecto de restauración, y los integrantes del Consejo de Patrimonio Histórico ven muy bien el proyecto”, dijo.

De acuerdo con el más reciente inventario que elaboró la Dirección de Desarrollo Urbano en la Zona Centro de León, de los 146 inmuebles que el INAH catalogó como Patrimonio Histórico, 10 ya están completamente inservibles e incluso algunos fueron sustituidos.

Luego de realizar un censo en las 24 manzanas que forman el primer cuadro de la ciudad, se constató que 25 inmuebles tienen pérdidas parciales de ventanas, portales o dinteles, aunque se mantienen en pie y podrían ser restaurados.