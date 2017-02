Planea Seguridad compra de diez unidades móviles

Las ubicarán en colonias detectadas como de mayor peligrosidad en la ciudad

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará la compra de 10 casetas móviles más para cubrir con la demanda en colonias conflictivas, dado que las 26 con las que hoy se cuenta no son suficientes, explicó José de Jesús Félix Servín.

Señaló que contrario a las casetas fijas que ya comenzaron a ser demolidas en diferentes puntos del municipio, las casetas móviles son más efectivas al poder cambiar los puntos de control conforme avanzan los delitos en las colonias, esto de acuerdo al mapa victimológico.

“Donde está la delincuencia delictiva más alta, ahí se colocan, cuentan con los servicios completos y están las 24 horas del día, esto le da mayor seguridad a las personas al tener la presencia policiaca en el lugar, este año tenemos contemplado adquirir 10 casetas nuevas, aún tenemos algunas en existencia que son seminuevas, tienen un alta demanda”, comentó el secretario.

Félix Servín comentó que una vez que se gradúen los cadetes de la generación XXVI de la Academia de Seguridad Pública, se pondrán en acción las casetas que han permanecido resguardadas por falta de elementos para ponerlas en adecuada operación.

Asimismo, destacó que la ciudad aún tiene puntos ciegos, pues en colonias consideradas como puntos rojos para la seguridad no se cuenta con cámaras de videovigilancia que ayuden a detectar de manera más oportuna los delitos o incidentes que se registran, sino hasta que estos son reportados.

“En la zona urbana requerimos más, tenemos 288 cámaras, 110 de ellas del Municipio, otras del Estado, tenemos colonias que ya son conflictivas y que no están vigiladas o no hay instaladas porque no hay la infraestructura”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana.