Con pistolas, vecinos evitan limpieza de arroyo

Denuncia director de Protección Civil que temen que El Zarco se inunde por no desazolvar

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- A punta de amenazas con arma de fuego, habitantes de la comunidad de Aldama han impedido que Protección Civil limpie el arroyo El Zarco, pese a que en años pasados éste se ha desbordado y anegado varias viviendas.

“Los habitantes no nos dejan y han expulsado a la gente de Obras Públicas y entonces bueno es un punto delicado porque si no nos permiten ayudarles no podemos ayudar”, dijo Juan Segoviano Tovar, director de Protección Civil.

El director comentó que están realizando labor preventiva en esa zona pero el trabajo va muy lento, pues algunas personas los corren argumentando que es propiedad privada, cuando en realidad es un cauce federal y no es propiedad ni del Municipio.

“No queremos entrar en un conflicto con la sociedad, sólo que entendamos que queremos ayudarles nada más”.

Personal de dicha dependencia ha optado por retirarse, o bien, solicitar el apoyo del delegado de la comunidad Aldama, Raúl Herrera.

“Pero cuando el delegado se aleja o algún día se ausenta de la gente y regresamos vuelve el mismo problema, ya tenemos contacto con el delegado”.

Aunque el director Juan Segoviano dijo desconocer por qué la negativa de los pobladores de la zona, algunos vecinos comentaron que no es el primer año que pasa, e incluso a grupos ecologistas también los han corrido a punta machetes y pistolas.

Entre ellos comentan que estas personas que evitan la limpieza están coludidas con el robo de combustible y por eso no permiten la presencia de ninguna autoridad.