Pierde en casa Toros Celaya ante Zacatepec

El debut de Vargas como estratega de los Toros incluye voltereta en contra

Redacción

GUANAJUATO, Gto.- Desafortunada resultó la presentación de Gustavo Vargas como entrenador del Celaya FC, pues los Toros cayeron en casa 2-3 ante los Cañeros de Zacatepec, en partido de la jornada 5 del Clausura 2017, en la Liga de Ascenso MX.

Rodrigo López al minuto 28, adelantó a los locales; sin embargo en una desafortunada jugada, Jonathan Lacerda marcó un autogol para el empate al 54’. Jesús Lara al 62’ y Darwin Torres al 80’ concretaron la voltereta, aunque César Villaluz acercó a los Toros al 87’.

Con este resultado, los Toros se estancaron con siete unidades mientras que los Cañeros llegaron a 10 puntos, en la parte alta de la tabla general. Para este duelo ya estuvo en el banquillo el estratega Gustavo Vargas, quien apenas el viernes fue presentado por la directiva celayense.

Toros y Cañeros salieron a la cancha buscando el balón, pero ninguno lograba adueñarse de la posesión. Los primeros instantes fueron parejos. Sin embargo, Celaya se acercó primero con un cabezazo, el cual desvió Armando Navarrete en una gran atajada.

La respuesta de Zacatepec se dio prácticamente de inmediato con un disparo desde el manchón penal, pero Juan Roldán se quedó con el esférico. Al 28’, llegó el invitado. Rodrigo López cobró un tiro libre, el balón pegó en el travesaño y entró en la portería. Un golazo puso en ventaja a los anfitriones.

Los Cañeros mostraron otra cara desde el inicio del complemento y encontraron muy rápido el empate. Rodrigo Prieto desbordó por sector izquierdo, llegó a línea de fondo, metió diagonal retrasada, la cual Jonathan Lacerda intentó despejar, pero terminó mandándola a su portería. Era el 1-1 al minuto 54.

Al 62’, Arturo Alvarado sacó la magia y puso una asistencia para Jesús Lara, quien entró sólo al área y definió a primer poste para vencer a Juan Roldán. Los de Morelos ganaban 1-2. En la recta final del encuentro, Darwin Torres puso el tercero con un cabezazo a la altura del manchón penal.

Los Toros no bajaron los brazos y César Villaluz acortó distancia al 87’, pero no les alcanzó. El tiempo se fue y no hubo más.