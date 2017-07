Con piedras apartan lugar para autos y son un peligro

GUANAJUATO

En la colonia en El Encino dueños de vehículos apartan lugares de estacionamiento con enormes rocas y botes que no sólo limitan la calle, sino que ponen en riesgo a los conductores pues algunos no ven las piedras y han chocado con ellas. Además obstruyen uno de los carriles pues la calle a pesar de ser amplia y de doble carril sólo es funcional en uno ya que en el otro se estacionan los autos y son colocados los objetos casi a media calle. Un vecino contó que por esquivar a un camión repartidor de refresco, chocó con una de las piedras porque no la vio, la cual rebotó con la llanta y dañó su vehículo.

Habitantes

Colonia El Encino