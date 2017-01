Piden regular casas de hospedaje

Ante la proliferación de este nuevo esquema de hospedaje, solicitan que se revisen instalaciones y permisos

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Los presidentes del sector turismo de la ciudad se reunieron con las direcciones de Fiscalización, Policía Municipal y Tránsito para pedirles que regulen las casas de hospedaje que se anuncian en internet y que han proliferado pero que no cumplen con ningún requisito que sí deben cumplir los hoteleros legales.

“Algo que les decimos a las autoridades es que nosotros no necesitamos hacerles un padrón, que se metan a internet. Pero que las regulen, que cumplan con el uso de suelo, con los requisitos de Protección Civil. Nosotros no decimos que no haya, bienvenidas, es una nueva modalidad, pero que las regulen, que cumplan todos los requisitos”, dijo Juan Pablo Franco, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles local.

Como respuesta les dijeron que han realizado operativos en este tipo de establecimientos. Y efectivamente, hubo uno en noviembre o diciembre del año pasado.

Comentó que en la reunión, las autoridades conocieron las inquietudes del sector turístico de la ciudad y a su vez estos informaron los avances de la Policía Turística.