Miguel Ángel Martínez Franco fue visto por última vez entre las 16:00 y las 17:00 horas del sábado

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Capitalinos reportaron la desaparición de Miguel Ángel Martínez Franco el sábado por la tarde. Fue visto por última vez en la ex estación, por lo que han pedido desesperadamente a la sociedad guanajuatense que si lo ven den aviso para recogerlo donde quiera que se encuentre.

Rosa Isela Estrada Martínez, en su cuenta de Facebook publicó dos fotos y un comentario donde pide a los capitalinos reportarlo si lo ven pues desapareció de la ex estación entre las 16:00 y 17:00 horas. Fue ese horario y ese lugar donde fue visto por última vez.

“Ocupamos de su ayuda para localizar a la persona Miguel Ángel Martínez, mejor conocido como “Golo” o “Tutui”, se le vio por última vez en la ex estación alrededor de las 4:00 y 5:00 de la tarde, cualquier información será de mucha ayuda”, se puede leer en la página de la mujer.

Horas más tarde comenzaron a llegar mensajes de usuarios que decían haberlo visto en diversos camiones por la ciudad, por ejemplo, Norma González comentó que ella lo había observado en el camión con dirección a Las Teresas-Cerro del Cuarto alrededor de las 19:30 horas del sábado, pues Norma se sentó dos lugares detrás de él.

El usuario Andy Romero comentó haberlo visto cuando abordó un camión con destino a Cristo Rey y que al verlo desorientado le preguntó a donde se dirigía, señalando sólo la montaña.

“Sentado en el camión le pregunte que a dónde iba y sólo me señalaba la Montaña de Cristo Rey, pero no me respondía, sólo me dijo a señas, el camión llegó a su destino y él se bajó, no supe nada más”, comentó.

Sus abuelos y su mamá tienen una panadería ubicada en Tepetapa, casi antes de llegar a la Ex estación es por eso que el desaparecido es conocido por la zona.

Miguel Ángel Martínez Franco está considerado como una persona discapacitada, pues quienes lo conocen dicen que acude a una escuela de educación especial en Marfil.

Según allegados al “Golo”, como lo llamaban, acostumbraba subirse en el camión que tiene por ruta Pueblito de Rocha-Plaza de Toros, lo hacía como distracción.