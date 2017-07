Piden 1 mdp para solventar operación del Teatro de la Ciudad

Así lo dio a conocer el titular del Instituto Municipal de Cultura Arte y Recreación (IMCAR), Federico Vargas Somoza

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- El Teatro de la Ciudad será autosustentable dentro de cinco años, así lo dio a conocer el titular del Instituto Municipal de Cultura Arte y Recreación (IMCAR), Federico Vargas Somoza, al informar que se solicitará una ampliación del presupuesto al Ayuntamiento de Irapuato para solventar los gastos operativos.

Lo anterior, debido a que los ingresos no han sido suficientes para concluir el año como se planeó y aunque el teatro cumple con el plan de trabajo al tener al menos dos eventos por mes, el ingreso no ha sido suficiente, por lo que a mitad del año se ha ejercido el 70% del presupuesto y en los últimos meses se planea un incremento de eventos con motivo del Festival de Jazz, Festival Cervantino, entre otros.

Explicó que para cubrir con los gastos operativos del recinto se requiere de un mayor número de eventos, no obstante considero que para ser el primer año, ha tenido un buen inicio. La tarifa actual para cada evento es de 33 mil pesos a asociaciones de beneficencia, mientras que para empresas particulares o asociaciones con fines lucrativas la renta es de 66 mil pesos.

“Va a ser autosustentable a corto plazo, de manera inmediata no cumple con ello, lo estábamos contemplando así pero no se logró, sí se está rentando pero la economía de la gente no está para pagar los eventos culturales que se han presentado, en promedio tiene un costo de 600 por boleto, por ello no se puede rentar cada semana tenemos uno o dos al mes.

Vargas Somoza indicó que el presupuesto se realizó sin tener pleno conocimiento de los gastos que implicaría, al no contar con antecedente de los ingresos y egresos, hoy dijo, “andamos un poquito bajos en lo que entra”, sin embargo, confió en que el cierre del año sea mejor.

“Cada prendida de switch es cara, al mes invertimos en personal de seguridad, luz y toda la logística que requiere un evento de esta magnitud alrededor de 64 mil pesos, estamos pensando solicitar una partida extra para asegurar el cierre del año, porque los gastos no nos están alcanzando, sobre todo en la partida fija como seguridad, mantenimiento, entre otras”, comentó el director.