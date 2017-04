Pide Yulma Rocha investigar financiamiento a AMLO por parte de Javier Duarte

Señala que nadie debe ser protegido ante las faltas a la ley o actos de corrupción

Redacción

CDMX.- Yulma Rocha, vocera del PRI en la Cámara de Diputados, se sumó a las exigencias para que se investigue a Andrés Manuel López Obrador por el posible financiamiento ilegal que recibió de parte de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz ahora detenido y acusado por diversos delitos.

La diputada manifiesta, “resulta revelador cuando López Obrador se adelanta y dice que Duarte va a decir que le dio dinero y que esas afirmaciones serían falsas. Se está curando en salud, bien se dice que explicación no pedida acusación manifiesta; pero también lo defiende, dice que es un chivo expiatorio, lo que quiere decir que es un inocente acusado falsamente”.

“Todo ello no es más que fallidos intentos para deslindarse de una traidora relación con el ex gobernador que revela la complicidad que existe entre López Obrador y el ex gobernador de Veracruz y debe ser investigado”, señaló Rocha Aguilar.

La diputada asegura que se avanza para combatir la corrupción y como muestra de ello está la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la investigación y hasta detención de altos funcionarios públicos y Ex Gobernadores.

“Nadie debe ser protegido ante las faltas a la ley o actos de corrupción y López Obrador no debe ser la excepción; ya se ha escapado de muchos señalamientos, es hora de que también sea investigado, su defensa a Javier Duarte esconde su complicidad y posibles acuerdos económicos y electorales”, concluyó la Diputada Federal.