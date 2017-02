Pide diputada conocer plan de seguridad

Antonio Arredondo Muñoz aseguró que, Salamanca es un municipio que no sufre un tema de violencia como en otros lugares

SALAMANCA, Gto.- La Diputada Local, Beatriz Hernández Cruz expresó que en el tema de seguridad en Salamanca, desafortunadamente ha ido en aumento, por lo que dijo que le gustaría conocer la estrategia que se está llevando a cabo, porque la desconoce, aunque presume que está encaminada a mantener el bienestar de los salmantinos, sin embargo, la percepción es muy diferente.

En tanto, el presidente municipal, Antonio Arredondo Muñoz aseguró que, Salamanca es un municipio que no sufre un tema de violencia como en otros lugares, “en el tema de seguridad no paramos, la idea es seguir atendiendo un tema tan complicado, es un tema cambiante y si hay que modificar situaciones, lo hacemos de manera inmediata, sabemos que hay una situación delicada, no somos ajenos a la misma y la atendemos”.

La legisladora, dijo que, en materia de seguridad es necesario hacer un doble esfuerzo, para que los recursos que se aprobaron desde el Congreso del Estado, se apliquen en infraestructura, capacitación de elementos, en sus ingresos, su seguridad social, porque todos tienen una familia y todos los días salen a arriesgar su vida.

No bajan la guardia

El alcalde del municipio, Antonio Arredondo Muñoz reiteró que, en el tema de seguridad no pueden bajar la guardia y hoy cuentan con el respaldo del gobierno del Estado, el apoyo importante del procurador de Justicia del estado y Secretario de Seguridad Pública, “todas las áreas administrativas de este tema están con nosotros, así como la ayuda del Ejército Mexicano para reforzar los rondines, los operativos no paran, sino aumentan principalmente los fines de semana”.