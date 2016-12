Pide Bety Manrique a Estado intervenir ante ‘monopolio’ transportista

Considera la legisladora que el aumento de dos pesos a la tarifa de transporte en León es un abuso

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso, Bety Manrique, pidió al Gobierno del estado intervenir para impedir que el Servicio del Transporte Público se transforme en un monopolio en el municipio de León, esto luego del incremento de 9 a 11 pesos que aprobó el cabildo leonés a la tarifa de pasaje.

“Independientemente de que hay concesionarios, la obligación de dar el servicio de transporte público es del Estado, es del Gobierno, no es una graciosa concesión lo que están haciendo los empresarios del transporte, (…) me preocupa el riesgo de que se convierta en el caso de León, el servicio de transporte en un servicio sometido por un monopolio, el Estado tiene que intervenir para evitar que este servicio tenga amarrada de las manos a la autoridad”, dijo la legisladora local.

La congresista criticó que el Gobierno del estado y el municipal se arrodillen ante los empresarios transportistas, concretamente frente a Fernando García, a quien le atribuyó que este aumento en la tarifa no es más que el costo que le está cobrando al Ayuntamiento leonés por la elección que favoreció en 2015 a Héctor López Santillana.

“Vinieron a cobrar el favor de las elecciones, y lo cobraron con intereses, dos pesos es verdaderamente un abuso (…) no me explico cómo un estado se arrodilla de la forma como se arrodilló frente a los transportistas, las caras de los regidores no tenían una cara de convicción ante lo que estaban haciendo y cediendo contra la ciudadanía”.

Indicó que el Congreso del Estado no puede hacer nada al respecto, más que exigir al gobernador que vigile que esto, no se repita en ningún otro municipio de la entidad y así ni la autoridad ni la ciudadanía se someta a los empresarios.

“Estaríamos perdiendo la rectoría de un servicio que de manera legal es obligatorio por el estado”, concluyó.