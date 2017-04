Demandan por gasto en ‘Taxi Seguro’

La cantidad se determinó como daño al erario por la falta de controles en la ejecución del porgrama

Catalina Reyes / Julio ramos

LEÓN, Gto.- El gobierno municipal de León debe presentar demandas civiles contra Amílcar López Zepeda, director general de Movilidad durante la administración de Bárbara Botello, para que devuelva un total de 8 millones 625 mil 386 pesos que se determinaron como daños al erario en la aplicación del programa Taxi Seguro.

Esto, por tres diferentes irregularidades: pagos realizados a la empresa que proveyó los equipos por servicios de los que no se acredita que fueran utilizados en el proyecto, por pagos indebidos y pagos en exceso.

Así lo determinó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en la auditoría integral que practicó a la administración de León de 2012 a 2015 y que el Congreso local aprobó el 15 de diciembre de 2016 y por lo tanto, a partir de entonces, las responsabilidades administrativas y civiles fincadas entonces fueron una orden para la presidencia municipal de León.

En el Informe de Resultados de la ASEG se explican las tres irregularidades detectadas en el programa Taxi Seguro.

La de mayor cuantía consistió en: “de la cuenta «Servicio de telefonía celular», y del contrato SE-329140, celebrado el 12 de mayo de 2014, con (prestador cuyo nombre está tapado con negro), con objeto de brindar el servicio de telefonía celular en 4,500 equipos con líneas telefónicas para el denominado proyecto Taxi Seguro, se observan pagos realizados al prestador por $8,478,855.90, por servicios de los que no se acredita que fueran utilizados en el proyecto. La falta de uso de los servicios descritos, se originó por deficiencias en la planeación y falta de mecanismos de supervisión, por las situaciones, que se describen:

En cuanto a planeación, “el Municipio no contaba con un padrón de taxistas que sustentara el número de líneas a contratar; no se realizó algún estudio que determinara el periodo de contratación y la aceptación del proyecto por parte de los taxistas del municipio; no se estableció ni se formalizó ninguna obligación de uso y resguardo de los equipos celulares para los taxistas, ni sanciones en casos de mal uso o distinto al del proyecto”.

Y en cuanto a supervisión, las fallas fueron: “No se acredita la supervisión del uso de los equipos de telefonía para los fines del proyecto «Taxi Seguro»; No se cuenta con evidencia de la entrega de la totalidad de los equipos de telefonía celular, situación descrita en la observación «Evidencia de la entrega de equipos de telefonía celular»”. Los pagos referidos se hicieron durante 10 meses, de enero a octubre de 2015, y fueron autorizados por el entonces director general de Recursos Materiales y Servicios Generales.

No entregaron 1 782 celulares

La segunda irregularidad por monto consistió en que en la cuenta «Servicio de Telefonía Celular», y del contrato celebrado entre el Municipio y el prestador de servicios el 15 de abril de 2014, el cual en su objeto contempla entre otros conceptos, la entrega de 4 mil 500 equipos celulares a taxistas para el proyecto denominado «ADV Taxi Seguro», se observa el pago indebido de $124,027.20 al proveedor, toda vez que no se acreditó la entrega de 1,782 equipos celulares mediante el formato «acta de entrega» con la firma de recepción. El Municipio únicamente acreditó la entrega de 2,718 de 4,500 equipos.

La tercera irregularidad, de menor cuantía, radicó en que de la cuenta «Servicio de telefonía celular», se observó el pago en exceso de $22,503.84, respecto al importe estipulado en el contrato celebrado entre el Municipio y el 12 de mayo de 2014 para el proyecto de «Taxi Seguro», sin que exista evidencia de que se haya obtenido el reintegro.

Aunque el Informe no lo precisa, Amílcar López Zepeda era el director general de Movilidad en la administración de Bárbara Botello.

El monto del daño total de los tres casos es por $8,625,386.94 “y el perjuicio será el interés legal que se cause sobre el monto del daño”.