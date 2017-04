PGR no pidió antes detención de Duarte

Aunque se sabía desde noviembre que estaba en ese país, fue hasta el 15 de abril que se solicitó

Redacción

CDMX.- La Fiscalía General de Guatemala aseguró ayer que Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, no pudo ser detenido antes debido a que no existía una solicitud de aprehensión con fines de extradición por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista con Sin Embargo, Thelma Aldana Hernández, fiscal general guatemalteca, aclaró por qué si se tenían indicios que de Duarte de Ochoa estuvo desde noviembre en su país, se le detuvo hasta el sábado pasado.

“El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana.

“De tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, comentó la funcionaria.

Cuestionada sobre si el Ministerio Público de Guatemala podía haber actuado de oficio, reconoció que al tener alerta roja a nivel de Interpol la orden de aprehensión librada el 14 de octubre de 2016, cualquier país podía verificar si se encontraba en su territorio.

Sin embargo, reiteró que la aprehensión con fines de extradición no se podía hacer antes, sino hasta que la Cancillería recibiera la nota verbal de la Embajada de México.

– ¿Hasta que se supo de la ubicación de Duarte las autoridades mexicanas actuaron y por ende las guatemaltecas?, se le preguntó.

– “Ese es el mecanismo legal y es una muestra de la coordinación y comunicación entre las autoridades mexicanas y las guatemaltecas”, respondió.

No se ha gestionado captura de familiares

Pese a que Duarte de Ochoa está detenido, al igual que una serie de exfuncionarios de su gobierno, los más cercanos al exmandatario como su esposa Karime Macías Tubilla; su cuñada, Mónica Guihan Macías Tubilla; o su concuño, Santiago Rodríguez Macías; no han sido buscados por la PGR, pese a que han sido parte de su red de apoyo para mantenerlo prófugo durante 6 meses.

En Guatemala, su familia no ha quebrantado la ley, por lo que su Ministerio Público sólo puede actuar contra ellos en caso de que la PGR lo solicite, situación que no ha ocurrido.

“Podemos colaborar con la Procuraduría General de la República de México si nos lo solicita a través de una asistencia legal; a través de los mecanismos legales correspondientes”, detalló la fiscal Aldana Hernández.